Vyrobte si kapsář s SVČ Domeček

Kdy: ve volném čase

Kde: doma

Práce na výrobě kapsáře není nijak složitá, ale potřebuje trochu času a pečlivosti. Podrobný návod výroby látkového kapsáře, kde je komentář u každé fotky, má SVČ Domeček Chomutov na svém facebookovém profilu. Ať se daří a až si kapsář vyrobíte, pochlubte se svým dílem na facebooku.

Tip na rozhlasovou hru: Kurt Vonnegut - Matka noc

Kdy: kdykoliv na webu mujrozhlas.cz v sekci hry, četby, povídky

Kde: čte Michal Bumbálek

Poslechněte si nejčernější grotesku o muži, který šířil zlo, aby pomohl dobru. V aplikaci a na webu mujRozhlas (sekce Hry, četby, povídky) si můžete poslechnout jak současné audioknihy a povídky, tak archivní skvosty. K nim se řadí i povídka Kurta Vonneguta. Tragikomický příběh druhořadého dramatika, který kvůli zamaskování své špionážní činnosti pro Spojence za války sugestivně káže v německém rozhlase o nádherách Třetí říše. Premiérovou Četbu s hvězdičkou z Vonnegutova jedinečného románu poslouchejte on-line po dobu jednoho měsíce po odvysílání. Účinkuje Michal Bumbálek. Pořad není vhodný pro děti a mladistvé.

Tip na hru: Znáte český film?

Kdy: ve volném čase s rodinou

Kdo: vydavatelství Albi

Kvízová hra, ve které si procvičíte své znalosti a možná se dozvíte i něco nového o zajímavostech ze světa českého filmu. Hra má svižné tempo a jednoduchá pravidla. Za správné odpovědi budou vyhrávat dolary. Vyhrává ten, který se obohatí o co největší množství znalostí. Obsahuje 1 350 otázek týkajících se českého filmu v 6 kategoriích, a to filmové hlášky, filmy, herci a herečky, pohádky, televizní pořady a zajímavosti. Počet hráčů: 2 – 6. Délka hry je cca 45 min. Hra je v českém jazyce a vhodná pro děti od 12 let. Obsahuje 450 karet, 18 kartonových žetonů a Albi peníze.

Tip na knihu: Tatíčku, vrať se k nám!

Kdo: Jiří Bureš a Marta Pavlíková

Kde: Národní památkový ústav Ústí nad Labem, 2021

Jedná se o druhý díl ediční řady věnované pomníkům první světové války na území Ústeckého kraje. Kniha Tatíčku, vrať se k nám! se tentokrát zaměřuje na okresy Chomutov, Most a Teplice. První díl byl věnován pomníkům na Lounsku. Kniha mapuje složitost politických dějin 20. století, která způsobila, že se v oblasti Podkrušnohoří řada pomníků velké války nedochovala. Příčiny lze spatřovat v častých proměnách vládnoucích režimů, násilném ničení pomníků i v jejich nucených adaptacích. Knihu vydal Národní památkový ústav v Ústí nad Labem.

Tip na knihu: Listopád

Kdo: Alena Mornštajnová

Kde: nakladatelství Host, 2021

Jedna z nejúspěšnějších českých spisovatelek Alena Mornštajnová opět překvapuje. Její nový román je dramatickým příběhem obyčejné rodiny, kterou velké dějiny jedné listopadové noci rozdělí a postaví proti sobě. Sledujeme příběh Marie Hajné, která je kvůli účasti na demonstracích zatčena a odsouzena ke dvaceti letům vězení. Ví, že už nejspíš nikdy neuvidí vyrůstat své děti, a při životě ji udržují jen dopisy. A taky naděje, že se nakonec přece jen shledají. Vedle toho se odvíjí příběh dívenky Magdaleny, která je odebrána rodičům a umístěna do „ozdravovny“, v níž se vychovávají nové komunistické kádry. Jejich osudy se jednoho dne protnou, ale zcela jinak, než si obě představovaly a přály.

Na zaniklý hrad Najštejn

Kdy: po celý rok

Kde: nad údolní nádrží Jirkov

Obyvatelé Jirkova mohou vyrazit na procházku ke skromným pozůstatkům hradu Najštejn. Ty se nachází na vysokém skalním ostrohu nad údolní nádrží Jirkov. Hrad byl pravděpodobně založen v polovině 13. století Jindřichem z Alamsdorfu, majitelem nedalekého panství Březenec. Již ve 14. století byl hrad opuštěn. Jádro tvořila nevelká oválná plošina s menší budovou. Okolo plošiny je příkop a val. K zaniklému hradu se nejlépe dostaneme z autobusové zastávky Blatno – Květnov, odkud vede polní a pak lesní cesta. Ta ale není na mapě KČT zakreslena.

Někdejší Hrádek Hausberg

Kdy: celoročně přístupné

Kde: Zámecký vrch nad Bezručovým údolím

Nepatrné náznaky terénních valů na ostrožně vybíhají do Bezručova údolí nad Chomutovem u Hrádečné. Bergrutsch je zastaralý pomístní název polohy. Z polohy lze usuzovat, že se jednalo o opevnění spjaté s důležitou dálkovou komunikací vedoucí z Chomutova přes Blatno do Saska. Celková podoba lokality dává usuzovat o středověkém původu. S vazbou na dálkovou komunikaci to mohl být kontrolní bod na této cestě. Bohužel se nedochovaly žádné písemné zmínky. Do literatury lokalitu uvedl Jaroslav Pachner a navrhl ji označovat jako Hausberk II. Nebyly zde nalezeny žádné archeologické nálezy. Nejsou zde žádné pozůstatky staveb či jiných objektů. Podle terénních náznaků šlo nejspíše o nedostavěné jednodílné opevnění, které na východní straně vymezuje příkop, před nímž je vyhozen val, další mělký příkop odděluje vlastní ukončení ostrožny. Je zde také prohlubeň, vysekaná do rulové skály, dnes zpola zasypaná. Nejsnadnější přístup je z Chomutova po modré turistické značce.

Helenčiny vodopády u Svahové

Kdy: po celý rok

Kde: kousek od rozcestí u obce Svahová

Obyvatelé Svahové se mohou projít k Helenčiným vodopádům. Krásný přírodní úkaz na potoku Lužec se nachází kousek od rozcestí u obce Svahová. Prochází tudy také cyklostezka. Asi 20 m před dřevěným mostkem stačí sejít na vyšlapanou pěšinku, která vás tam dovede. Vodopád má zhruba 4 metry a pod ním jsou ještě menší peřeje. Na jednom z umělých přívodů z Kachního rybníka je těsně pod silnicí ze Svahové do Malého Háje umělý, přibližně 3 metry vysoký vodopád.

Zřícenina hradu Perštejn

Kdy: po celý rok

Kde: nad obcí Perštejn

Za kolik: zdarma

Obyvatelé Perštejna mohou využít víkendu k vycházce k rozsáhlé zřícenině hradu, která je ukrytá v zalesněném skalním ostrohu přibližně jeden kilometr nad obcí Perštejn na svazích Krušných hor. Hrad není odnikud vidět, z obce k němu vede modrá turistická značka. Pozůstatky hradu jsou roztroušeny na rozsáhlém území na vrcholu kopce. Hrad byl založen někdy ve druhé polovině 13. století. Podle německého názvu Borschenstein se soudí, že jeho zakladatelem mohl být Boreš z Rýzmburka, v úvahu připadají ale také páni ze Šumburku.

Stezka pro pěší a cyklisty v Klášterci

Kdy: přístupná celoročně

Kde: v Klášterci nad Ohří

V Klášterci nad Ohří je možné se vydat na stezku pro pěší i cyklisty podél Kláštereckého potoka. Navazuje na vloni dokončený cyklopark v Královehradecké ulici. Zájemci se tak mohou projít podél potoka a objevovat krásy města a načerpat čerstvý vzduch. Trasa, která začíná u cykloparku, stoupá sídlištěm podél Kláštereckého potoka do Útočiště. Cyklopark vedle hlavního silničního tahu přes město byl otevřen v červnu loňského roku.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Za kolik: zdarma

Obyvatelé Kadaně mají možnost navštívit kovovou rozhlednu na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní. Ta nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce, kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.