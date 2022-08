Festival Povaleč

Kdy: Od čtvrtka 4. do soboty 6. srpna

Kde: Zámek Valeč a zámecká zahrada

Za kolik: 550 Kč na tři dny, parkování 400 Kč, stanování zdarma

Barokní městečko Valeč na úpatí Doupovský hor bude celý víkend hostit festival Povaleč. Od čtvrtka 4. do soboty 6. srpna se můžete těšit na divadlo, film, hudbu, přednášky, workshopy pro dospělé i děti, jógu nebo zkrášlovací salón. Festival se odehrává na zámku, v zámecké zahradě, kostele i okolí. Minimální doporučená částka 550 Kč za 3 dny, parkování 400 Kč, stanování zdarma.

Zámecký pátek na Červeném Hrádku

Kdy: Pátek 5. srpna od 18.00 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek

V rámci zámeckých pátků zahrají na zámku Červený Hrádek v pátek 5. srpna skupiny Dirty Old Dogs a Seventh Passion. Dirty Old Dogs - Grungeová špinavost zvuku, teskné bluesové napětí, procítěné minimalistické kytarové aranže a charismatický baryton. Grunge psychedelic-rockoví Dirty Old Dogs vtahují do lákavých melancholických temnot a snových harmonií, které zůstávají v paměti i po probuzení. Se svou poslední deskou Let’s Burn Heaven Again (2021, Indies Scope) obsadili příčky Top desek roku hudebních redakcí (např. Full Moon magazine, musicserver či NewModelRadio.sk a dalších). Seventh Passion - Kapela Seventh Passion, která vznikla v roce 2015, je plzeňské power trio složené z muzikantů, kteří rádi proplouvají různými hudebními žánry a ve své tvorbě experimentují s progresivitou. Jejich tvorba se opírá o rockový a bluesový základ s nádechem 70. let, ale prolíná se i s jazzem, folkem či metalem. Kapela se inspiuje tradiční hudbou z různých koutů světa; nebojí se pracovat ani s harmoniemi a rytmy orientu. Výsledkem je stylově ne úplně snadno zařaditelná muzika, která vypovídá o jejich přístupu ke kompozici. V roce 2017 vydali debutové album 7Songs natočené v domácím studiu a dále nasledovaly dva singly Psyphysical Gravity a Nostalgic Lullaby, ke kterému vznikl i videoklip. V témže roce skupina zvítězila v soutěži kapel Skutečná liga. Začátek je v 18.00 hodin.

Řezbářské sympozium v Lesné

Kdy: Sobota 6. srpna

Kde: Horský areál Lesná

V krušnohorské Lesné vrcholí druhé řezbářské sympozium, které bylo po celý týden zaměřeno na tvorbu zvěrokruhu, konkrétně znamení vodnáře.

Cimbálová muzika Milana Broučka

Kdy: Sobota 6. srpna od 19.00 hodin

Kde: Františkánské zahrady v Kadani

Za kolik: 150 Kč

Cimbálová muzika Milana Broučka není a nemůže být typickou lidovou cimbálovou kapelou. Jejím členům putuje v krvi slovenská, moravská i česká krev a jsou převážně absolventy uměleckých škol, jako je HAMU nebo konzervatoře. Nejen díky tomu se muzika rozvinula do multižánrovosti, která cílí na rozsáhlejší spektrum publika, zasahuje posluchače mladších generací i jiných hudebních stylů.

Historickým cyklovlakem do hor

Kdy: Sobota 6. srpna od 8.45 hodin

Kde: Nástup v Klášterci nad Ohří

Také tento víkend se můžete svést historickým cyklovlakem do Krušných hor. Vlak odjíždí v 8.45 hodin z Klášterce nad Ohří, dále Kadaně, Chomutova a pak už míří do hor. V Křímově přestávka na občerstvení a opékání buřtů. Zpět vlak odjíždí z Vejprt ve 13.55 hodin. Pořádá Loko-motiv.

Letní bolebořské slavnosti

Kdy: Sobota 6. srpna od 13.00 hodin

Kde: Obec Boleboř

Za kolik: Vstup je zdarma

V Boleboři na Chomutovsku se budou v sobotu 6. srpna konat slavnosti, které začínají ve 13.00 hodin. Hrát budou kapely Makovec, Michal Šindelář, Nebe, AC/DC tribute.

Komentovaná prohlídka města Chomutova

Kdy: Sobota 6. srpna od 14.00 hodin

Kde: Sraz přihlášených je u Městského informačního centra

Za kolik: Dospělí 100 Kč, děti do 15 let a senoři 50 Kč

Prohlídka historického centra města trvá přibližně 90 minut. Účastníky čeká odborný a poutavý výklad historika. Na komentovanou prohlídku je potřeba se přihlásit, a to nejpozději do pátku do 16.00 hodin na tel. 474 341 438 nebo e-mailu: infocentrum@chomutov.cz.

Multižánrový festival Spořice 2022

Kdy: Sobota 6. srpna od 13.45 hodin

Kde: Před sportovní halou ve Spořicích

Za kolik: Na místě 350 Kč

Již 8. ročník festivalu představí kapely a zpěváky Fast Food Orchestra, Ferenc Band, Tichá dohoda, Čok, Gaia Masiah, Kamelot nebo SPS. Uvádí Lukáš Budai.

Chvála medu na Horním Hradě

Kdy: Sobota 6. srpna od 10.00 hodin

Kde: Horná Hrad u Stráže nad Ohří

Za kolik: Dospělí 200 Kč, děti 130 Kč

Na Horním Hradě u Stráže nad Ohří se v sobotu 6. srpna bude mlsat. Koná se tam akce Chvála medu, která představí včelařství. Můžete ochutnávat různé druhy medu, ale i medovinu a medové pivo, můžete prozkoumat život včel nebo si pořídit včelařské potřeby a vyslechnout přednášky. Hrát bude kapela Poslední vagón. Otevřeno od 10.00 do 17.00 hodin, vstupné pro dospělé 200 Kč, děti 130 Kč.

Procházka parkem v Klášterci

Kdy: Neděle 7. srpna od 15.00 hodin

Kde: Zámecký park v Klášterci nad Ohří

Stibalův a Zámecký okruh a informace o Doupovských horách vás čekají v neděli 7. srpna při komentované procházce zámeckým parkem v Klášterci nad Ohří. Sraz je v 15.00 hodin u kašny před zámkem, vstupenky v infocentru.

Lakomá Barka

Kdy: Neděle 7. srpna od 16.00 hodin

Kde: Františkánské zahrady v Kadani

Za kolik: 60 Kč

Nic nesplete člověka tolik jako jméno vesnice Dejvice. Řekli byste, že je to od slova DEJ-VÍCE. Ale ono je to v této vesnici úplně naopak. Kdo je Barka a proč se o ní říká, že je lakomá? A je lakomá jenom Barka? A proč se jenom Barka ocitne v nesnázích? Anebo je to ve vesnici Dej-více ještě úplné jinak? To se teprve dozvíte v pravdivém příběhu Jana Wericha. Marionetovou pohádku hraje pražské Divadlo KAKÁ. Představení je vhodné pro děti od 3 let.

Putovní výstava Strom roku 2022

Kdy: Do 11. srpna

Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří

Srdečně vás zveme na putovní výstavu Strom roku 2022, kterou můžete navštívit jen do 11. srpna v Galerii Kryt. Můžete si prohlédnout 12 stromů, finalistů soutěže organizované Nadací Partnerství. Je mezi nimi i náš klášterecký dub vzrostlý pod zříceninou Šumná. Stane se Stromem roku 2022 on?

Vzestupy a pády portrétní miniatury

Kdy: Do 24. září

Kde: Oblastní muzeum na radnici v Chomutově

Výstava portrétních miniatur přiblíží návštěvníkům tu část výtvarného umění, která byla vždy především soukromou záležitostí, a proto dlouho unikala pozornosti širšího publika. V dnešní době je už umění drobného portrétu všeobecně známo. Subtilní obrázky nebývají často vystavovány, zejména pro svou citlivost na světlo, které vlivem častého působení může nenávratně malbu poškodit. Oblastní muzeum v Chomutově spravuje jednu z nejkvalitnějších sbírek portrétních miniatur ve střední Evropě.

Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira

Kdy: Do 30. října

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Městské muzeum v Kadani připravilo ve františkánském klášteře novou výstavu s názvem Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira, kde došlo v říjnu 1742 k malé bitvě s velkými následky. Výstava potrvá do 30. října.

Lidická tragédie, Hrdinové

Kdy: Do 28. září

Kde: Městské muzeum v Kadani

Městské muzeum v Kadani začala minulý týden výstava Památníku Lidice k 80. výročí heydrichiády. Výstava s Názvem Lidická tragédie mapuje okolnosti vypálení středočeské obce nacisty a poválečný vývoj Lidic. Druhá část s názvem Hrdinové přináší příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové. Výstava potrvá do 28. září.

Fotografická soutěž Jirkovská zrcadlení

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Město Jirkov

Město Jirkov vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže Jirkovská zrcadlení. Soutěž bude opět probíhat od 1. března do 31. srpna. Stejně jako v předešlých dvou letech máme 2 tematické okruhy. První okruh je na téma Jirkov v maličkostech a druhý na téma Tady žiju. Mezi výherce se i letos celkově rozdělí 12 tisíc korun. V každém tematickém okruhu je za 1. místo částka 3 tisíce korun, za 2. místo 2 tisíce korun a za 3.místo 1 tisíc korun. Tematické okruhy:

1) Jirkov v maličkostech (můžete fotografovat technické či architektonické maličkosti a detaily, přírodní i běžný život apod.)

2) Tady žiju (můžete fotografovat vše, co se vám líbí v našem městě. Vytvořte takové snímky, jak doopravdy vnímáte své město.). Úkolem soutěžících je pořídit kreativním, tvůrčím a originálním způsobem fotografie (max. 3 snímky v každém tematickém okruhu) s motivem Jirkova.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.

Senioři ve Strupčicích se mohou každý pátek protáhnout

Kdy: Každý pátek od 11.00 hodin

Kde: Sportovní hala ve Strupčicích

V obci Strupčice myslí i na kondici obyvatel dříve narozených. Senioři se zde totiž mohou přijít protáhnout každý pátek do zdejší sportovní haly a v rámci svých možností mohou absolvovat protahovací a rehabilitační cvičení. To začíná vždy v 11.00 hodin. Vstup je zdarma.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.