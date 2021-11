Společenský večer k 70. výročí ZUŠ

Kdy: Pátek 5. listopadu od 18.00 hodin

Kde: Kulturní dům Střelnice v Kadani

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň pořádá ke svému 70. výročí založení školy společenský večer, který se koná v pátek 5. listopadu 2021 od 18 hodin v prostorách kulturního domu Střelnice. Na programu je v první polovině večera od 18 do 20 hodin vystoupení tanečního oboru a orchestru školy. V druhé polovině večera od 20 do 23 hodin se představí a k tanci zahraje kapela The Elevators. Pro účast je nutná rezervace místa, kterou prosím, proveďte přes email zus-kadan@seznam.cz či osobně v sídle školy.

Lampionový průvod v Klášterci

Kdy: Pátek 5. listopadu od 17.00 hodin

Kde: Sraz je u Centrumu v Klášterci nad Ohří

Kláštercem nad Ohří projde v pátek 5. listopadu lampionový průvod. Sraz je v 17.00 hodin u Centrumu. Průvod projde sídlištěm do letního kina, kde na děti bude čekat strašidelné překvapení. Masky strašidel v průvodu jsou vítány.

Halloweenský průvod projde Březnem

Kdy: Pátek 5. listopadu od 17.30 hodin

Kde: Sraz je v parku u pódia

Halloweenský průvod projde Březnem u Chomutova, a to v pátek 5. listopadu. Sraz je u pódia v parku v 17.30 hodin. Pro děti budou připraveny soutěže.

Retro mejdan Zpátečka

Kdy: Pátek 5. listopadu od 20.00 hodin

Kde: Restaurace U Žida ve Spořicích

Lukáš Budai jako DJ nabídne párty jízdu starých dobrých hitů.

Farmářské trhy v Jirkově

Kdy: Sobota 6. listopadu od 8.00 hodin

Kde: Náměstí Dr. Edvarda Beneše v Jirkově

Od 8 do 12 hodin tradiční nabídka regionálních pěstitelů a výrobců. Ovoce a zelenina, uzeniny, sýry, koření, sirupy, těstoviny, brambůrky, pekařské výrobky, med a další.

Stezka odvahy Katovou uličkou

Kdy: Sobota 6. listopadu od 17.00 hodin

Kde: Start je u Minoritské bašty v Kadani

Organizace Radka Kadaň pořádá v sobotu 6. listopadu pro děti a rodiče dobrodružnou stezku odvahy, která povede Katovou uličkou, nejužší ulicí v Česku. Start je u Minoritské bašty na hradbách v 17,00 hodin. Procházka mezi strašidly po osvícené cestě plné úkolů a překážek je vhodná i pro menší děti, strašidla prý budou hodná. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v MC Radka za 50 Kč nebo od 18,00 hodin na místě za 80 Kč.

Výroční galavečer agentury Dolní Poohří

Kdy: Sobota 6. listopadu od 17.00 hodin

Kde: Kulturní dům Střelnice v Kadani

Výroční galavečer k příležitosti 10 let od založení agentury proběhne 6. listopadu 2021 v KD Střelnice v Kadani. Lístky jsou k dispozici a objednat si je můžete buď telefonicky na čísle 731 086 714 nebo e-mailu reditel@dolnipoohri.cz.

Svatomartinské stánky v Kadani

Kdy: Do 21. listopadu, vždy od 10.00 hodin

Kde: Mírové náměstí v Kadani

Svatomartinská vína, občerstvení, perníky, koblížky nebo dřevěné výrobky na jednom místě. V Kadani na Mírovém náměstí. Dne 11. listopadu zde bude také stánek antikvariátu Městské knihovny Kadaň. Akce trvá do 21. listopadu.

Lidé odvedle

Kdy: Do 21. ledna 2022

Kde: Chomutovská knihovna

Ve čtvrtek 21. října začala v prostorách Chomutovské knihovny vernisáž putovní výstavy Lidé odvedle, která nabízí návštěvníkům především z řad dětí a mládeže unikátní možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jak se žije s postižením a jak jim co nejlépe pomoci. Výstava nese podtitul Neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem, což vystihuje interaktivní formu výstavy, která zábavnou formou zve návštěvníka na skutečný výlet: od přípravy na cestu, přes orientaci v terénu a použití dopravního prostředku, až po zážitky z cest. V expozici proto nechybí například model autobusu nebo temný tunel znesnadňující orientaci.

Společná výstava obrazů

Kdy: Do 28. listopadu

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Spolek čajovny Zen zve na společnou výstavu obrazů Jany Sádrikové a Jany Plaštiakové. Výstavu otevřela středeční vernisáž. Expozice bude přístupná až do 28. listopadu.

Hrdinové doby covidové

Kdy: Do 17. listopadu

Kde: Galerie Jirkov

V Galerii Jirkov začala v pátek 1. října slavnostní vernisáží výstava v rámci projektu „Hrdinové doby covidové“, který vznikal mnoho měsíců po celém Ústeckém kraji. Do projektu se zapojilo mnoho subjektů nejen z IZS, nemocnic, domovů pro seniory, škol ale i supermarketů, ve kterých je mnoho zaměstnanců svým způsobem také v první linii. Výstava je poděkováním všem, kteří pomohli překonat jedno z nejtěžších období naší novodobé historie. Součástí výstavy je i výzva „Daruj roušku“, jejímž smyslem je velké srdce sešité z látkových roušek z celé republiky. Šití roušek se stalo symbolem pomoci při první vlně.

Františkánský klášter v Kadani

Kdy: Od čtvrtka do neděle vždy od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Františkánský klášter v Kadani je nyní otevřen celoročně, a to od čtvrtka do neděle vždy od 10 do 17 hodin. Františkánský klášter vznikl na konci 15. století na místě původní poutní kaple Čtrnácti svatých Pomocníků za výrazného přispění rodu Vitzthumů a Hasištejnů z Lobkowicz. Jan Hasištejnský z Lobkowicz, který byl hejtmanem města Kadaně, nechal klášter vybudovat jako pohřebiště svého rodu a zároveň jako imitaci svatých míst v Jeruzalémě, kam vykonal v roce 1493 svatou pouť. V podpoře kláštera pokračoval i jeho syn Jaroslav. Presbytář kostela byl vymalován malířem ze školy Lucase Cranacha staršího a některé prostory zvláštního významu byly opatřeny sklípkovou klenbou. Po roce 1989 byl klášter navrácen františkánům, kteří jej předali Biskupství litoměřickému a to jej na 50 let pronajalo městu Kadani s výjimkou kostela, který slouží kadaňské římskokatolické farnosti. V prostorách původního kláštera bylo obnoveno Městské muzeum v Kadani, které zde připomíná jak dějiny města, tak především dějiny a odkaz samotného kláštera. V budově noviciátu má své sídlo Základní umělecká škola. Kostel byl v roce 1995 znovu vysvěcen a do kláštera se tak vrátil duchovní život. Mše svatá se zde slouží každou poslední sobotu v měsíci.

Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově

Kdy: Do 31. října

Kde: Vstup po značené trase z Černovické ulice v Chomutově

Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu Chomutov ve století páry, která byla připravena při příležitosti oslav výročí 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku. K vidění je na 100 kolejových vozidel, bude v roce 2021 otevřen od pátku 4. června a v červenci a srpnu se mohou návštěvníci těšit na rozšířenou otevírací dobu.

Industriální cyklostezka u Kadaně

Kdy: Kdykoli ve volním čase

Kde: Z Kadaně do Černovic

Výhledy do uhelného velkolomu, průjezd kolem elektrárny i klidná zákoutí rekultivované krajiny – takové zážitky nabízí netradiční industriální cyklostezka na Kadaňsku. Třináctikilometrová trasa z Kadaně do Černovic s perfektním povrchem a mírným převýšením je vhodná i pro rodiny s dětmi. Ukazuje přitom možnosti proměny krajiny po těžbě uhlí i zajímavá technická řešení. Ideálním startovním místem na cyklostezku značenou číslem 3115 jsou kadaňské Rooseveltovy sady se spoustou sportovních a rekreačních příležitostí.

Na zaniklý hrad Najštejn

Kdy: Po celý rok

Kde: Nad údolní nádrží Jirkov

Skromné pozůstatky hradu Najštejn jsou na vysokém skalním ostrohu nad údolní nádrží Jirkov. Hrad byl pravděpodobně založen v polovině 13. století Jindřichem z Alamsdorfu, majitelem nedalekého panství Březenec. Již ve 14. století byl hrad opuštěn. Jádro tvořila nevelká oválná plošina s menší budovou. Okolo plošiny je příkop a val. K zaniklému hradu se nejlépe dostaneme z autobusové zastávky Blatno – Květnov, odkud vede polní a pak lesní cesta. Ta ale není na mapě KČT zakreslena.

Někdejší Hrádek Hausberg

Kdy: Celoročně přístupné

Kde: Zámecký vrch nad Bezručovým údolím

Nepatrné náznaky terénních valů vybíhají do Bezručova údolí nad Chomutovem u Hrádečné. Bergrutsch je zastaralý pomístní název polohy. Lze usuzovat, že se jednalo o opevnění spjaté s důležitou dálkovou komunikací vedoucí z Chomutova přes Blatno do Saska. Celková podoba lokality ukazuje na středověký původ. S vazbou na dálkovou komunikaci to mohl být kontrolní bod na této cestě. Bohužel se nedochovaly žádné písemné zmínky. Do literatury lokalitu uvedl Jaroslav Pachner a navrhl ji označovat jako Hausberk II. Nebyly zde nalezeny žádné archeologické nálezy. Nejsou zde žádné pozůstatky staveb či jiných objektů. Podle terénních náznaků šlo nejspíše o nedostavěné jednodílné opevnění, které na východní straně vymezuje příkop, před nímž je val. Další mělký příkop odděluje vlastní ukončení ostrožny. Je zde také prohlubeň, vysekaná do rulové skály, dnes zpola zasypaná. Nejsnadnější přístup je z Chomutova po modré turistické značce.

Helenčiny vodopády u Svahové

Kdy: Po celý rok

Kde: Kousek od rozcestí u obce Svahová

Budete-li hledat na mapě Helenčiny vodopády, zaměřte se na oblast nad Jirkovem u Svahové. Krásný přírodní úkaz na potoku Lužec se nachází kousek od rozcestí. Prochází tudy také cyklostezka. Asi 20 m před dřevěným mostkem stačí sejít na vyšlapanou pěšinku, která vás tam dovede. Vodopád má zhruba 4 metry a pod ním jsou ještě menší peřeje. Na jednom z umělých přívodů z Kachního rybníka je těsně pod silnicí ze Svahové do Malého Háje umělý, přibližně 3 metry vysoký vodopád. Nejhezčí jsou Helenčiny vodopády především na podzim, nebo i v létě, kdy nabízejí příjemné osvěžení.

Eduardova skála u Malého Háje

Kdy: Přístupná je celoročně

Kde: U obce Malý Háj v Krušných horách

Eduardova skála (908 m) je vyhlídkový útvar ve tvaru sedící žáby na okraji lesa nad obcí Malý Háj v Krušných horách. Tvoří západní předvrchol Lesenské pláně. Již z dálky dobře viditelný skalní masiv leží přibližně 800 metrů na jihovýchod od malohájského kostela, východně od silnice Malý Háj - Lesná. Na vrcholku skalnaté homole se nachází žulový triangulační sloup. Z vrcholu je poměrně daleký rozhled, zejména na západ. Na jihovýchodě je Medvědí skála, Lesenská pláň, Liščí vrch, na severu Hora Svaté Kateřiny. Na západě jsou jako na dlani osady Malý Háj a Rudolice v Horách, o něco dále Kamenný vrch, údolí Telčského potoka a vzdálenější vrcholy Krušných hor, na jihu pak osada Lesná.

Zřícenina hradu Perštejn

Kdy: Po celý rok

Kde: Nad obcí Perštejn

Rozsáhlá zřícena hradu je ukrytá v zalesněném skalním ostrohu přibližně jeden kilometr nad obcí Perštejn na svazích Krušných hor. Hrad není odnikud vidět, z obce k němu vede modrá turistická značka. Pozůstatky hradu jsou roztroušeny na rozsáhlém území na vrcholu kopce. Hrad byl založen někdy ve druhé polovině 13. století. Podle německého názvu Borschenstein se soudí, že jeho zakladatelem mohl být Boreš z Rýzmburka, v úvahu připadají ale také páni ze Šumburku.

Stezka pro pěší a cyklisty v Klášterci

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: V Klášterci nad Ohří

V Klášterci nad Ohří je stezka pro pěší i cyklisty podél Kláštereckého potoka. Navazuje na cyklopark v Královehradecké ulici. Zájemci se tak mohou projít podél potoka a objevovat krásy města a načerpat čerstvý vzduch. Trasa, která začíná u cykloparku, stoupá sídlištěm podél Kláštereckého potoka do Útočiště. Cyklopark vedle hlavního silničního tahu přes město.

Zřícenina hradu Šumburk

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad řekou Ohře, kousek za Kláštercem nad Ohří

Zřícenina hradu Šumburk se tyčí nad řekou Ohří kousek za Kláštercem nad Ohří, směrem k Ostrovu nad Ohří. Je dobře viditelná ze silnice Chomutov - Karlovy Vary i ze samotného Klášterce nad Ohří. Nabízí vyhlídku na Krušné i Doupovské hory. Mohutný hrad pochází z první poloviny 15. století a jméno nese podle zakladatele Viléma ze Šumburka. Z areálu lázní Evženie v Klášterci vede cesta k němu podél řeky po červené turistické značce. Cesta asi po třech kilometrech turisty dovede přes rekreační obec Kotvina k rozcestí Šumná. Odtud už vede dvoukilometrové stoupání po žluté značce ke zřícenině hradu.

Zřícenina tvrze Pětipsy

Kdy: Celoročně, zámek je ale uzavřen a oplocen

Kde: Na západním okraji obce Pětipsy

Zřícenina tvrze, později přestavěné na zámek, nedaleko Nechranické přehrady je upomínkou na rod Pětipeských z Chýš a Egerberga. Chátrající stavba vodní tvrze dnes už nabízí jen obvodové zdi. Zámecký areál má nyní občanské sdružení Via Levamente, které se pokouší o jeho záchranu. Zámek je však uzavřen a oplocen s výstrahou, že se jedná o chráněnou památku a vstup je zakázán. Dvůr je však otevřen. Jeho stav je velmi špatný a patrné jsou dnes spíš pozůstatky původní tvrze. Pozůstatky tvrze leží na západním okraji obce Pětipsy. Najdete je mezi centrem obce a železniční zastávkou Doupovské dráhy.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.