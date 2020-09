Red Heavy Session: Diversity + When Goodbye Means End

Kdy: 4. září od 18 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek

Proč přijít: Poslední zámecký pátek je tu! A bude ze všech nejdrsnější! Rozproudit krev v žilách přijde jirkovská kapela When Goodbye Menas End a mostecká kapela Diversity. Akce se opět koná na zámecké louce a samozřejmě nebudou chybět ani stánky s občerstvením a nápoji.

Na zlatém jezeře

Kdy: 4. září od 19 hodin

Kde: Městské divadlo, Chomutov

Za kolik: 300 Kč

Proč přijít: V kouzelném prostředí na březích Zlatého jezera tráví léto starší manželé. Věčně brblající, nepraktický a naschvál i doopravdy zapomínající profesor v penzi Normen a jeho chápající žena Ethel, starající se o muže i domácnost s neutuchajícím půvabem a noblesou. Příjezd dcery Chelseay s partnerem a jeho tvrdohlavým synkem Billym pomůže Normenovi vystoupit náhle z letargie a všechny zaskočí svým příkladem: Vždycky je čas za život, i ten nejobyčejnější, začít se znovu prát. Účinkující: Ladislav Frej, Simona Stašová, Marika Procházková, Vasil Fridrich / Jan Teplý ml., Jaromír Nosek / Karel Zima.

Zavírání hory

Kdy: 5. září od 15 do 16:30 hodin

Kde: Františkánské zahrady, Kadaň

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Ve vinařských obcích se podle starých vinařských zvyků po svátku svatého Vavřince zavíraly hory. Po této obřadné slavnosti nesměl nikdo večer po 19. hodině a místy celý den vkročit do vinice. Úroda tak byla chráněna před škůdci a škodnou. Kdo i přes zákaz do vinice vstoupil a utrhl některý z hroznů, byl přísně trestán, ve středověku dokonce i ztrátou ruky. Když hrozny dozrály, byla hora na příkaz vrchního vinaře otevřena a začal sběr hroznů - vinobraní. Přijďte si s námi připomenout tuto tradici! Program začne tradiční bohoslužbou v kostele Čtrnácti sv. pomocníků, poté se přesuneme do vinice, kterou až do vinobraní společně uzavřeme.

Čaj a poezie

Kdy: 6. září od 14 do 18 hodin

Kde: Muzeum – Františkánský klášter, Kadaň

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Asijské odpoledne v klášterní zahradě, ve spolupráci s Čajovnou Kašmír. Nahlédnout můžete pod pokličku čajových obřadů dálného východu, do tajů umění kaligrafie i haiku, do typického japonského způsobu aranžování květin s názvem ikebana, výroby sushi, ale vyzkoušet si budete moci také lukostřelbu nebo šerm. Těšíme se na Vás.

Tajemství klášterecké minulosti

Kdy: pátek 4. září od 20 hodin

Kde: zámek v Klášterci nad Ohří

Za kolik: 50 Kč

Proč přijít: V areálu kláštereckého zámku i v ulicích starého města se uskuteční již tradiční a oblíbená procházka historií města pod názvem Tajemství klášterecké minulosti. Vyprávění o záhadách, legendách a tajemných příbězích našeho města v podání DS Klas. Počet míst je omezen. Nutná je rezervace na tel. čísle 474 375 436

Hurá, už je tu škola

Kdy: neděle 6. září od 15 hodin

Kde: letní kino v Klášterci nad Ohří

Za kolik: vstupné je dobrovolné

Proč přijít: Zábavné odpoledne s hudebním divadlem Hnedle vedle, Standou Hložkem, skupinou Jokers Praha a zájmovými kluby. Cukrová vata, skákadla, tombola a stánek Srdce na dlani pro Františka.

Dětský den ve stylu krušnohorských loupežníků

Kdy: neděle 6. září od 13.30 hodin

Kde: horské centrum Lesná

Za kolik:

Proč přijít: Vyhlášení výtvarné soutěže, představení dětského kalendáře, atrakce pro děti, plnění dovednostních úkolů, sladké odměny, losování kartiček, vlastnoruční výroba odznáčků, tvoření pískem rébusy, soutěže, lukostřelba a vystoupení kapely a další.

Pohlazení - nevidomá sochařka Marianna Machalová

Kdy: od 4. do 30. září

Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří

Proč přijít: Představte si, že byste se museli umýt, obléknout se nebo si třeba uvařit kávu v úplné tmě. Stačí jen zavřít oči. Jen v České republice máme cca 80 000 zrakově postižených spoluobčanů, z toho je 20 000 nevidomých. Jedním z nich je i sochařka Marianna Machalová Janošíková. Marianna se jako nevidomá nenarodila, ale o zrak přišla vinou nemoci. A protože se všichni s nepřízní osudu vyrovnáváme po svém, Marianna začala tvořit z hlíny. V současnosti je uznávanou sochařkou, má za sebou nespočet výstav a její díla můžete najít v galeriích i v soukromých sbírkách. Výstava s názvem Pohlazení začíná 4. září, tentokrát bez vernisáže a potrvá do konce měsíce. V jednání je pozdější setkání s autorkou v rámci již probíhající výstavy, sledujte FB-stránky galerie Kryt a informační kanály města.

Minerály v pastelech

Kdy: od 4. do 30. září

Kde: zámek v Klášterci nad Ohří

Proč přijít: Prodejní výstava Jitky Větrovské. Vernisáž proběhla ve čtvrtek 3. září. Výstava potrvá do konce měsíce září.