Lampionový průvod v Bezručově údolí Kdy: Pátek 4. listopadu od 17.00 hodin Kde: Chomutov – Bezručovo údolí Do Bezručova údolí v Chomutově na Druhý mlýn můžete v pátek 4. listopadu v 17.00 hodin vyrazit na lampionový průvod. Čeká vás ohňostroj, pohádka a soutěže pro děti s opékáním buřtů. S sebou lampiony a teplé oblečení.

ZRUŠENO! Lampionový průvod v Klášterci Přesunuto na přístí týden!

Kdy: Pátek 4. listopadu od 17.00 hodin

Kde: Sraz u obchodního domu Centrum

Účastníci lampionového průvodu v Klášterci nad Ohří se sejdou u obchodního domu Centrum v 17.00 hodin. Průvod projde sídlištěm do letního kina, kde na děti bude čekat překvapení. Těší se na vás hudební divadlo Hnedle vedle. masky strašidel v průvodu vítány.

18. klášterecké divadelní žne – Saturnin

Kdy: Pátek 4. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Adaptace hry Zdeňka Jirotky v podání Divadelního spolku Klas. Dramatizace a režie Václav Polda.

Dnes čte… Musher

Kdy: Sobota 5. listopadu od 9.30 hodin

Kde: Městská knihovna – Pobočka Golovinova

Možná jste ještě neslyšeli termín musher, určitě jste ale někdy viděli závody se psím spřežením. Jak se na takový závod trénuje? O tom bude povídat Roman Habásko, který s sebou přivede i své pejsky plemene husky.

Oslavy Na Kočičáku

Kdy: Sobota 5. listopadu od 10.00 hodin

Kde: Muzeum čs. Opevnění Na Kočičáku

Uplyne 85 let od zahájení betonáží chomutovského řopíku č. 10 na Kočičáku nad Chomutovem. V sobotu 5. listopadu si ho můžete přijít prohlédnout. Program začíná v 10.00 hodin, v poledne dojde na odhalení naučné tabule u tohoto objektu a uvidíte i dobové snímky pevností. Připravena bude i osádka řopíku a další doprovodný program včetně posezení u ohně.

Stezka odvahy v Kadani

Kdy: Sobota 5. listopadu od 16.00 hodin

Kde: Na hradbách u městské brány

Strašidelnou stezku odvahu si mohou děti projít také v Kadani. V sobotu od 16.00 do 19.00 hodin je přichystala Radka Kadaň na hradbách u městské knihovny. Cestou děti čekají strašidla a pohádkové bytosti a také úkoly. S sebou lampion, případně masku. Časové vstupenky v prodeji v herně mateřského – mezigeneračního centra za 70 Kč, v omezeném množství na místě za 140 Kč. Strašidla budou hodná, takže je stezka vhodná i pro menší děti.

František Josef Gerstner - Výstavy o vědci

Kdy: Od soboty 5. listopadu od 10.00 hodin

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově

O víkendu se v chomutovském muzeu otevře výstava, která představí průkopníka vědy a techniky, nejslavnějšího místního rodáka Františka Josefa Gerstnera. Všestraný vědec a vizionář zemřel před 190 lety. Výstava bude slavnostně zahájena v sobotu 5. listopadu od 10.00 hodin. Výstava potrvá do 31. března 2023 v hlavní budově muzea.

Jedno jaro v Paříži aneb Krvavá Henrietta

Kdy: Sobota 5. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Pokračují 18. klášterecké divadelní žně. Inscenace v nastudování Divadla Stodola Sivice.

Jablko přání

Kdy: Neděle 6. listopadu od 16.00 hodin

Kde: KASS v Chomutově

V neděli 6. listopadu od 16.00 hodin má v chomutovském KASSu na Zahradní premiéru pohádka divadla NaOko Jablko přání.

Hrátky s Tomem

Kdy: Neděle 6. listopadu od 16.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Malý dětský písničkový kabaret ve kterém s diváky řádí jejich kamarád Tom z hudebního divadla Hnedle vedle..

Rodina – sochy Michaela Bílka

Kdy: Do 25. února 2023

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově, budova radnice

Velký sál muzea na radnici ožije na několik měsíců „dřevěnými lidmi“ akademického sochaře Michaela Bílka. Vystaveno bude kolem deseti soch nebo sousoší barevných dřevěných postav v životní i lehce nadživotní velikosti. Výstava bude slavnostně zahájena v sobotu 22. října od 15.00 hodin. Na vernisáži zazní hudba a k dispozici bude malé pohoštění. Právě v den vernisáže, 22. října, by sochař oslavil osmdesáté narozeniny. Výstava potrvá do 25. února 2023 v muzeu na radnici, náměstí 1. máje, Chomutov

Ústečtí Jirkové vystavují v Galerii Jirkov

Kdy: Do 25. listopadu

Kde: Galerie Jirkov

V neděli 16. října proběhla vernisáž výstavy obrazů Jiřího Součka a Jiřího Fidlera v Galerii Jirkov. Oba Ústečtí Jirkové jsou vynikající výtvarníci. Příjemné odpoledne zpříjemní svou hudbou soubor Potulní pěvci. Výstavu bude možné v Galerii Jirkov zhlédnout až do 25. listopadu.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.