Festival čajových nadšenců

Kdy: sobota 1. srpna od 10 hodin

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Proč přijít: Máte rádi čaj objevujete stále nové chutě a příběhy? Pak byste neměli tuto sobotu chybět v Kadani na Festivalu čajových nadšenců. Ten už čtvrtým rokem pořádá čajovna Kašmír. A na co se můžete těšit? Především na čajové klání amatérů, kteří na místě zkusí spojit fantastickou chuť čaje s dokonalou přípravou. Nebude ale samozřejmě chybět ani bohatý doprovodný program. Uvidíte vicemistryni světa v Taiji Martinu Slabou, moderní břišní tance nebo ukázku sekání rohoží. Místem konání je Studentské náměstí, svátek čaje začíná v 10 hodin. Součástí je i stánkový prodej.

Den pro Františka

Kdy: neděle 2. srpna od 10 do 22 hodin

Kde: letní kino v Klášterci nad Ohří

Za kolik: vstupné je dobrovolné

Proč přijít: Hudební divadlo Hnedle vedle‎ Tomáše Bartáka pořádá v letním kině v Klášterci nad Ohří Den pro Františka. Jedná se o charitativní akci uspořádána na podporu malého chlapečka, který je postižený mozkovou obrnou. Začíná se v 10 hodin a celý kulturní maraton bude zakončen ve 22 hodin. Akce je určena pro širokou veřejnost. Tedy jak pro děti, tak pro dospělé. Vystoupí: Petra Černocká, Hanka Křížková, Naďa Konvalinková, Jokers Praha, Jakub Děkan, Valdštejnovi trubači, skupina Zfleku rock & acoustic music, Roháči z Lokte, Jakub Vaňas, Elevators, Drum band Františka Zemana, hudební divadlo Hnedle vedle a další. Během dne budou stánky s občerstvením, soutěže a atrakce pro děti. Výtěžek ze vstupného, sbírky a tomboly bude určen pro rehabilitační léčbu malého Františka.



Big Band Zdeňka Tölga

Kdy: 2. srpna od 16 hodin

Kde: Františkánské zahrady v Kadani

Za kolik: 50 Kč, vstupenky k dispozici pouze v předprodeji

Proč přijít: Kadaňské kulturní léto pokračuje dalším hudebním odpolednem ve Františkánských zahradách, tentokrát se můžete těšit na mostecký Big Band Zdenka Tölga. Ten přiveze koktejl těch největších swingových hitů, které Vás zvednou ze židle. Přijďte si zaswingovat, těšíme se na Vás! Historie této kapely se začala psát v roce 1997, kdy skvělý muzikant, učitel, skladatel, aranžér a kapelník v jedné osobě Zdenek Tölg dal dohromady partu nadšených lidí a odstartoval tak novodobou éru tohoto velkokapelového formátu na Mostecku a Chomutovsku. I po odchodu této velké osobnosti však dodnes nese kapela dál jeho odkaz. Za 22 let své existence orchestr odehrál stovky koncertů a spolupracoval s řadou významných osobností české hudební scény.



Najezte se v Kadani a prohlédněte si zdarma památky

Kdy: od 1. července

Kde: město Kadaň

Proč přijít: Jděte kdekoliv v Kadani na oběd, kávu, zmrzlinu nebo cokoli udělá vašim chuťovým buňkám radost. Pečlivě si uschovejte účtenku a poté ji předložte na pokladně některé z kadaňských kulturních památek. Za každých utracených 250 korun získáte jeden vstup zdarma. Akce se vztahuje na vstupy do Františkánského kláštera, na Kadaňský hrad, radniční věž, Mikulovickou bránu i na středověkou baštu.

NEJ Chomutovska. Hory doly region nečekaných možností

Kdy: do 31. srpna

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově

Za kolik: Plné vstupné 30 Kč, snížené 15 Kč, rodinné 60 Kč.

Proč přijít: Výstavu pořádá DSO Chomutovsko - Dobrovolný svazek obcí Chomutovska, a představuje řadu zcela nových a poutavých informačních panelů, věnovaných jednotlivým obcím našeho regionu a jejich zajímavostem. Výstava je přístupná v otevírací době muzea po vyžádání průvodce muzea na radnici.

Kachle sedmi století

Kdy: do 24. října

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově

Za kolik: Plné vstupné 30 Kč, snížené 15 Kč, rodinné 60 Kč

Proč přijít: Výstava v budově Oblastního muzea v Chomutově na náměstí 1. máje představuje kamna stará stovky let, od gotiky až po 20. století. K zhlédnutí jsou také nejstarší gotické komorové kachle s vyobrazením obrněných jezdců z hradu Kyšperka u Krupky nebo pestře glazované renesanční kachle z hradu Egerberku u Klášterce nad Ohří.

S koronavirem v zádech… Benátky 2020

Kdy: do 21. srpna

Kde: Galerie Lurago v Chomutově

Proč přijít: Výstava fotografií z letošního karnevalu v Benátkách. Vystavují Libor Zavoral, Roman Dušek, Bořek Zasadil a Miroslav Rada. Vernisáž výstavy proběhne 2. července od 17 hodin.

Růst v mizení

Kdy: do 19. září

Kde: Galerie Špejchar v Chomutově

Proč přijít: Pavlína Rampachová Valdová - výstava obrazů z posledních pěti let. Vernisáž výstavy 17. července od 18 hodin.

Lovci lebek

Kdy: do 28. září

Kde: Středověká bašta v Kadani

Za kolik: 30 Kč

Proč přijít: Etnografická výstava představí sbírku předmětů z Nové Guiney, zejména z prostředí kulturní skupiny Asmat, kterou proslavily nádherné dřevořezby, ale také praktikování tzv. lovu hlav a s ním souvisejícím lidojedstvím. Další představenou kulturní skupinou jsou Marind-Animové, kteří rovněž praktikovali lov hlav. Vystaveny budou také jejich zbraně: luky, šípy, oštěpy a nože zhotovené z kostí kasuárů.

Hans Kudlich

Kdy: do 28. září

Kde: Muzeum – Kadaňský hrad

Za kolik: 30 Kč

Proč přijít: Hans Kudlich byl účastník revolučních událostí v letech 1848-49, poslanec rakouského říšského sněmu, který zasedal ve Vídni a v Kroměříži a předkladatel zákona o zrušení roboty, je považován za osvoboditele selského lidu od roboty. Kvůli svým revolučním aktivitám byl v rakouském mocnářství, ale též v sousedním Německu, odsouzen k trestu smrti, a proto musel přes Švýcarsko emigrovat do USA, kde působil jako lékař s početnou rodinou kolem sebe. Výstava bude zahájena v 15 hodin, zároveň bude možnost komentované prohlídky s jejím kurátorem Jiřím Kopicou.

Eliška Kulíková

Kdy: do 30. srpna

Kde: Galerie pod širým nebem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Eliška Kulíková se narodila v Mostě, vyrůstala nedaleko Kadaně a studovala v Plzni. Své obrazy vystavuje již pravidelně. Její tvorbu je možné vidět v Praze, Plzni, Jihlavě či Mostě - a nyní také v Kadani. Vedle klasických výstav pořádala také několik livepaintingových akcí a zúčastnila se také několika zajímavých projektů. Kresbě a malbě se věnuje od útlého věku a provází ji celý život. Momentálně pracuje v Městském divadle v Mostě, ale malování se věnuje naplno. Nejčastěji pracuje s akrylem nebo kombinuje tužku s akvarelem. Vernisáž výstavy proběhne 26. června od 10 hodin.

65 let řemesla

Kdy: do 23. srpna

Kde: Galerie Josefa Lieslera

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: V srpnu Vás v Galerii Josefa Lieslera čeká výstava tří významných Kadaňanů. Umělecké knižní vazby na výstavě s názvem 65 let řemesla vystavuje Jana Přibíková. Jana Přibíková se vyučila v Kadani u Emanuela Zárybnického, který byl knihařem a znalcem tohoto řemesla již z první republiky. Poté studovala na odborné škole v Novém Jičíně a v řemesle se zdokonalovala také u mistra Jiřího Faltuse v Žamberku a manželů Sobotových v Lokti. V roce 1983 získala titul Mistr uměleckého řemesla v oboru Umělecká knižní vazba. Zúčastnila se více než 60 výstav, které se konaly po celém světě, kde získala několik prestižních ocenění.