Jirkovský písňovar Kdy: Pátek 30. září do neděle 2. října. V pátek od 19.00, sobota a neděle od 10.00 hodin Kde: Zámek Červený Hrádek Již 15. ročník soutěžního festivalu sborové populární hudby na zámku Červený Hrádek proběhne od pátku 30. září až do neděle 2. října.

Severočeské farmářské trhy

Kdy: Sobota 1. října od 8.00 do 12.00 hodin

Kde: Náměstí 1. Máje v Chomutově

Čerstvé, chutné, regionální a farmářské. Přesně takové jsou produkty farmářů a regionálních výrobců.

Kalecké houbobraní

Kdy: Sobota 1. října od 13.00 hodin

Kde: V obecním sále v Kalku

Přednáška o houbách, ochutnávka nakládaných hub, houbová omáčka a další dobroty vás čekají v Kalku na Chomutovsku 1. října. Kalecké houbobraní se koná na obecním sále od 13.00 hodin.

Den zvířat v Zooparku

Kdy: Sobota 1. října od 14.00 do 17.00 hodin

Kde: Zoopark v Chomutově

První říjnovou sobotu bude v chomutovském zooparku veselo. Jízda na ponících, ukázka sokolnictví, zábavné hry, divadelní představení a samozřejmě maskot Maio! Takový je program tradičního Dne zvířat, který bude zároveň zakončením hlavní části návštěvnické sezony.

Zpřístupnění železničního depozitáře Národního technického muzea v Chomutově

Kdy: Od 1. do 30. října

Kde: Železniční depozitář Národního technického muzea Chomutova

Co můžete vidět? Výstavu Chomutov ve století páry. Výstavu připravilo NTM ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově a Oblastním muzeem a galerií v Mostě při příležitosti oslav výročí 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku. V Železničním depozitáři si můžete prohlédnout téměř 100 kolejových vozidel několika rozchodů a nejrůznějších typů – od parní lokomotivy vyrobené v roce 1870 až po vozidla nových trakcí o celé století novějších. K vidění jsou lokomotivy bývalých ČSD, salonní, osobní i motorové vozy, elektrické a motorové lokomotivy, historické drezíny, ale i vozidla teprve nedávno vyřazená z provozu u Českých drah. Největším lákadlem jsou parní lokomotivy - například rychlíkový „Albatros“ 498.106 s rekordní rychlostí 162 km/h, první poválečná lokomotiva 534.0301 nebo tramvajová parní lokomotiva „Gartenau“ vyrobená v Linci roku 1887. Obdiv budí i salonní vůz Ústecko-teplické dráhy z roku 1900, jenž pochází ze smíchovské továrny F. Ringhoffera, nebo salonní vůz vyrobený Kopřivnickou vozovnou v roce 1906 pro barona Adolpha Rothschilda.

Slavnosti česneku a Svatováclavská pouť ve Strupčicích

Kdy: Sobota 1. října od 10.15 hodin

Kde: Náves a dvůr č.p. 50 ve Strupčicích

Svatováclavská pouť a slavnosti česneku se budou konat ve Strupčicích na Chomutovsku. Celodenní program začíná po desáté hodině. Těšit se můžete na vystoupení rytířů, provazochodkyně, kejklíře. Hrát budou skupina Potěr a od 17.00 hodin Ivan Hlas. Ve 13.30 hodin začíná na návsi soutěž v pojídání česneku. Kromě toho budou přichystány stánky, pouťové atrakce, výstava automobilů, ochutnávky vína a česnekových specialit a další program.

Vinobraní u kostelíka ve Stranné

Kdy: Sobota 1. října od 12.00 hodin

Kde: Kostelík ve Stranné

Ochutnat čerstvý burčák a vína můžete v sobotu 1. října u kostelína ve Stranné u Března na Chomutovsku. Začátek je ve 12.00 hodin. V půl druhé dorazí Bušek z Velhartin, zahrají a zazpívají Silentium 24, Cimbálová kapela Jožky Šmukaře a skupina Country 5. Jezdit bude kyvadlová doprava z Března.

Food festival národů v Kadani

Kdy: Sobota 1. října od 13.00 hodin

Kde: U infocentra v Kadani

Ochutnat mezinárodní kuchyni můžete v sobotu 1. října od 13,00 do 17,00 hodin v Kadani. Přestaví se Sýrie, Filipíny, Indie, Nepál, Česko, Mongolsko, Vietnam, Ukrajina, Bulharsko a Afghánistán, čeká vás ochutnávka jídel a krátká představení. Program se bude konat u infocentra v Kadani.

Renne Dang

Kdy: Sobota 1. října od 19.00 hodin

Kde: KZ Orfeum v Kadani

Koncert českého rappera s vietnamskými kořeny. Je členem vydavatelství Blakkwood Records a držitelem zlaté desky za své debutové album Con Lai. Od té doby stihl vydat ještě album Thái v roce 2019 a zbrusu novou desku Dang na podzim 2021.

Podzimní slavnost na zámku Poláky

Kdy: Sobota 1. října od 10.00 hodin

Kde: Zámek Poláky

Na zámku Poláky u Nechranické přehrady se v sobotu 1. října koná slavnost na nádvoří. Vystoupí skupina historického šermu Grál, mimořádně budou probíhat i prohlídky zámeckých prostor. V rámci akce můžete ochutnat dobové pokrmy, které podle dobových receptů připraví Perchty von Bladen. Začátek je v 10.00 hodin.

Life In Monochrome – Filip Čaník

Kdy: Do 31. října

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Za kolik: Zdarma

Nová výstava v Galerii pod šitým nebem na Studentském náměstí. Tentokrát jde o výstavu fotografií Filipa Čaníka s názvem Life in Monochrome. Filip se fotografování věnuje od roku 2014, fotoaparát si nejprve pořídil, aby mohl pořizovat lepší záběry svých milovaných psů, postupně se ale z focení stala jeho vášeň. Jeho umělecký rukopis je typický, jak už název napovídá, právě monochromatičností. Z jeho fotografií vyzařuje tajemno, mystično, neznámo, temnota, deprese, ale i naděje.

Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira

Kdy: Do 30. října

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Městské muzeum v Kadani připravilo ve františkánském klášteře novou výstavu s názvem Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira, kde došlo v říjnu 1742 k malé bitvě s velkými následky. Výstava potrvá do 30. října.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.



Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.