Výšlap na Kočičák

Kdy: Sobota 31. prosince od 10.00 hodin

Kde: Muzeum čs. Opevnění z let 1936 – 1938 Na Kočičáku

Muzeum československého opevnění z let 1936 – 1938 Na Kočičáku nad Chomutovem společně se skauty zve na silvestrovský výšlap na Kočičák. Od 10.00 do 15.00 hodin si můžete prohlédnout pevnosti, uvidíte zápas v dobovém fotbale a vyzkoušíte si překážkovou dráhu. Občerstvení bude zajištěno a každý příchozí získá pamětní list.