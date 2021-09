Poslední Zámecký pátek sezony

Kdy: Pátek 3. září od 18.00 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek

Během posledního Zámeckého pátku na zámku Červený Hrádek se budou moci návštěvníci koncertu zaposlouchat do jazzových rytmů. Jako první se představí Copacaband a poté přítomné do krásné jazzové pohody přenese Jazz Combo CV, které je složené z devíti vynikajících muzikantů. Začíná se v 18 hodin.

Švermováci znovu zamíří na setkání do Strupčic

Kdy: Pátek 3. září od 14.00 hodin

Kde: Sportovnáí areál ve Strupčicích

Po roční přestávce se letos znovu uskuteční Setkání Švermováků. Bývalí zaměstnanci Dolu Jan Šverma, ale také současní kolegové z lokality, která je součástí Vršanské uhelné, se sejdou v pátek 3. září ve sportovním areálu ve Strupčicích. Začátek akce je naplánován na 14.00 hodin. Setkání se v letošním roce uskuteční už podvanácté, vloni byla akce zrušena s ohledem na bezpečnost účastníků v souvislosti s koronavirovou pandemií i nejasnými podmínkami pro pořádání kulturních a společenských akcí. Tentokrát pořadatelé doufají, že bude situace příznivější, proto zvou všechny kamarády a spolupracovníky z Dolu Jan Šverma, jehož samostatná existence skončila už před více než dvěma desítkami let, aby si do Strupčic opět přišli popovídat a zavzpomínat. S případnými dotazy se mohou zájemci obracet na telefonní číslo 602 447 882.

Zemské střelby ostrostřelců

Kdy: Sobota 4. září od 8.30 hodin

Kde: Mírové náměstí v Kadani

Chomutovský ostrostřelecký sbor vás srdečně zve na Zemské střelby ostrostřelců zemí koruny české, které se konají 4. září v Kadani. Program: 8.30 sraz ostrostřelců u kadaňského hradu, 9.00 krátký pochod na Mírové náměstí, 9.30 mše svatá se žehnáním terčům a kulím, 11.00 zahájení střeleb na střelnici, 16.00 ukončení střeleb a vyhodnocení.

Přijďte si vybrat sport a zažijte gastro jinak aa Kamencovém jezeře

Kdy: sobota 4. a neděle 5. září

Kde: Kamencové jezero v Chomutově

Přijďte si první zářijový víkend na Kamencové jezero vybrat sport a pochutnat si na dobrém jídle. 4. ročník Festivalu sportu proběhne v neděli 5. září od 10.00 do 16.00 hodin. Na dvacet sportovních klubů se představí dětem i rodičům. Novinkou je letos „předskokan“ v podobě Food festivalu, který začne již v sobotu 4. září od 11.00 hodin. Jídlo z celého světa nabídne návštěvníkům 25 stánků. Rozmanitým programem vás provede moderátor Lukáš Budai.

Dagmar Šubrtová a Tomáš Gremlica se představí v nových prostorech

Kdy: Pátek 3. září od 18.00 hodin

Kde: Podchod pod kruhovým objezdem v Palackého ulici

Galerie Město 3. září od 18.00 hodin otevírá nové prostory v podchodu kruhového objezdu v chomutovské Palackého ulici. Představí práce umělkyně Dagmar Šubrtové a ekologa Tomáše Gremlici, kteří mapují rekultivace v šesti místech Ústeckého kraje.

V Marienbergu je o víkendu festival Holz Markt

Kdy: Pátek 3. až neděle 5. září, pátek od 20.00, sobota od 11.00 a neděle od 10.00 hodin

Kde: náměstí v Marienbergu

Na nadcházející víkend je v nedalekém saském Marienbergu připraven třídenní festival Holz Markt. Ten začne už v pátek 3. září večer a bude pokračovat v sobotu s v neděli. Kromě nabídky česko – německých řemesel nabídne i kvalitní muziku, tvůrčí dílny a soutěže pro děti. Vystoupí Homola Band nebo Lucie & Matěj.

Zavírání hory

Kdy: Sobota 4. září od 15.00 hodin

Kde: Městské muzeum v Kadani

Ve vinařských obcích se podle starých vinařských zvyků po svátku svatého Vavřince zavíraly hory. Po této obřadné slavnosti nesměl nikdo večer po 19. hodině a místy celý den vkročit do vinice. Úroda tak byla chráněna před škůdci a škodnou. Kdo i přes zákaz do vinice vstoupil a utrhl některý z hroznů, byl přísně trestán, ve středověku dokonce i ztrátou ruky. Když hrozny dozrály, byla hora na příkaz vrchního vinaře otevřena a začal sběr hroznů - vinobraní. Program začne v 15 hodin tradiční bohoslužbou v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků, poté se přesuneme do vinice, kterou až do vinobraní společně uzavřeme. Následovat bude hudební program, k poslechu zahraje Lidová muzika Petra Baranijaka.

Africké trhy znovu vyráží do OC Chomutovka

Kdy: Neděle 5. Září od 9.00 do 15.00 hodin

Kde: OC Chomutovka v pasáži u Tesca

Africké trhy Virunga opět vyrážíme do Chomutova. nimi přijede zásoba čerstvého i sušeného exotického ovoce z Ugandy a Asie , voňavého koření ze Zanzibaru, té nejlepší kávy, čaje nebo marmelád. Africké trhy se uskuteční v OC Chomutovka v pasáži u Tesca od 9 do 15 hodin. „Pojďte ochutnat nejčerstvější ovoce, které jste kdy měli. Vše letecky přímo ze stromu,“ zvou pořadatelé. Od 9 do 15 hodin. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. Virunga.cz, je česko – ugandský food projekt.

O princezně, Luciášovi a makových buchtách

Kdy: Neděle 5. září od 15.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Chomutově

Pohádka pro děti vypráví o princezně Albertině, která by se ráda vdávala, o čertovi Luciášovi, vrchním správci pekelného nepořádku, který si hledá nevěstu a o tom, co se všechno stane, když se spolu setkají. Zvítězí peklo a nebo láska? Veselá pohádka s písničkami v sobě ukrývá ponaučení o tom, že odvaha, malý čin a laskavá mysl, spolu s vírou v kouzelné proměny, umí dělat opravdové zázraky.

Food festival v Kadani

Kdy: Neděle 5. září od 10.00 hodin

Kde: Náměstí v Kadani

V neděli 5. září se na náměstí v Kadani koná třetí ročník Food festivalu, na který opět zavítají známí kuchaři v čele s Tomášem Kalinou. Můžete se těšit na ukázky kuchyní z celého světa. Součástí festivalu budou i prodejci různých druhů občerstvení. Od dobré kávy, italských specialit, indonéské kuchyně, přes Burgry všech druhů, plněné tortilly, světově oceňované marmelády, rozmanité štrůdly, barevné makronky až ke kvalitnímu pivu a vínu. Na pódiu se představí profesionálové s ukázkami vaření a proběhne hudební vystoupení. Pro děti budou připravené dílničky, malování na obličej a skákací hrad.

Přemysl Otakar II, král, rytíř, zakladatel

Kdy: Do 28. září

Kde: Muzeum Kadaňský hrad

Výstava k 760. výročí první zmínky o městě Kadaň. Ve spolupráci se spolkem Města Otakarova, doplněná exponáty ze sbírek Městského muzea v Kadani a Ústavu archeologické památkové péče v Mostě.

Hořkosti ve stádci Kristovu

Kdy: Do 28. září

Kde: Muzeum středověká bašta v Kadani

Výstava o událostech roku 1421 v severozápadních Čechách, pořádaná ve spolupráci s UAPP Most se zápůjčkou soukromé sbírky husitských zbraní. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o husitském tažení roku 1421 v našem kraji, ale báli jste se zeptat. Otevřeno v červenci a srpnu denně mimo pondělí, v září o víkendech a státním svátku. Dne 11. září v 15.00 hodin v rámci EHD bude komentovaná prohlídka s autorem výstavy Milanem Sýkorou. Výstavu digitalizovala firma Ponte records.



Svět kostiček v Chomutovské knihovně

Kdy: Do 30. září

Kde: Chomutovská knihovna

V Chomutovské knihovně je výstava Svět kostiček. V předsálí oddělení naučné literatury je do konce září k vidění až 120 exponátů složených z kostek lega. Výstava vzdělávacího charakteru potěší nejen dospělé, ale i děti či školní skupiny. Nechybí exponáty z Harryho Pottera nebo studia Walta Disneye.

Železniční depozitář Národního technického muzea v Chomutově

Kdy: Do 31. října

Kde: Vstup po značené trase z Černovické ulice v Chomutově

Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu Chomutov ve století páry, která byla připravena při příležitosti oslav výročí 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku. K vidění je na 100 kolejových vozidel, bude v roce 2021 otevřen od pátku 4. června a v červenci a srpnu se mohou návštěvníci těšit na rozšířenou otevírací dobu.

Industriální cyklostezka u Kadaně

Kdy: Kdykoli ve volním čase

Kde: Z Kadaně do Černovic

Výhledy do uhelného velkolomu, průjezd kolem elektrárny i klidná zákoutí rekultivované krajiny – takové zážitky nabízí netradiční industriální cyklostezka na Kadaňsku. Třináctikilometrová trasa z Kadaně do Černovic s perfektním povrchem a mírným převýšením je vhodná i pro rodiny s dětmi. Ukazuje přitom možnosti proměny krajiny po těžbě uhlí i zajímavá technická řešení. Ideálním startovním místem na cyklostezku značenou číslem 3115 jsou kadaňské Rooseveltovy sady se spoustou sportovních a rekreačních příležitostí.

Na zaniklý hrad Najštejn

Kdy: Po celý rok

Kde: Nad údolní nádrží Jirkov

Skromné pozůstatky hradu Najštejn jsou na vysokém skalním ostrohu nad údolní nádrží Jirkov. Hrad byl pravděpodobně založen v polovině 13. století Jindřichem z Alamsdorfu, majitelem nedalekého panství Březenec. Již ve 14. století byl hrad opuštěn. Jádro tvořila nevelká oválná plošina s menší budovou. Okolo plošiny je příkop a val. K zaniklému hradu se nejlépe dostaneme z autobusové zastávky Blatno – Květnov, odkud vede polní a pak lesní cesta. Ta ale není na mapě KČT zakreslena.

Někdejší Hrádek Hausberg

Kdy: Celoročně přístupné

Kde: Zámecký vrch nad Bezručovým údolím

Nepatrné náznaky terénních valů vybíhají do Bezručova údolí nad Chomutovem u Hrádečné. Bergrutsch je zastaralý pomístní název polohy. Lze usuzovat, že se jednalo o opevnění spjaté s důležitou dálkovou komunikací vedoucí z Chomutova přes Blatno do Saska. Celková podoba lokality ukazuje na středověký původ. S vazbou na dálkovou komunikaci to mohl být kontrolní bod na této cestě. Bohužel se nedochovaly žádné písemné zmínky. Do literatury lokalitu uvedl Jaroslav Pachner a navrhl ji označovat jako Hausberk II. Nebyly zde nalezeny žádné archeologické nálezy. Nejsou zde žádné pozůstatky staveb či jiných objektů. Podle terénních náznaků šlo nejspíše o nedostavěné jednodílné opevnění, které na východní straně vymezuje příkop, před nímž je val. Další mělký příkop odděluje vlastní ukončení ostrožny. Je zde také prohlubeň, vysekaná do rulové skály, dnes zpola zasypaná. Nejsnadnější přístup je z Chomutova po modré turistické značce.

Helenčiny vodopády u Svahové

Kdy: Po celý rok

Kde: Kousek od rozcestí u obce Svahová

Budete-li hledat na mapě Helenčiny vodopády, zaměřte se na oblast nad Jirkovem u Svahové. Krásný přírodní úkaz na potoku Lužec se nachází kousek od rozcestí. Prochází tudy také cyklostezka. Asi 20 m před dřevěným mostkem stačí sejít na vyšlapanou pěšinku, která vás tam dovede. Vodopád má zhruba 4 metry a pod ním jsou ještě menší peřeje. Na jednom z umělých přívodů z Kachního rybníka je těsně pod silnicí ze Svahové do Malého Háje umělý, přibližně 3 metry vysoký vodopád. Nejhezčí jsou Helenčiny vodopády především na podzim, nebo i v létě, kdy nabízejí příjemné osvěžení.

Eduardova skála u Malého Háje

Kdy: Přístupná je celoročně

Kde: U obce Malý Háj v Krušných horách

Eduardova skála (908 m) je vyhlídkový útvar ve tvaru sedící žáby na okraji lesa nad obcí Malý Háj v Krušných horách. Tvoří západní předvrchol Lesenské pláně. Již z dálky dobře viditelný skalní masiv leží přibližně 800 metrů na jihovýchod od malohájského kostela, východně od silnice Malý Háj - Lesná. Na vrcholku skalnaté homole se nachází žulový triangulační sloup. Z vrcholu je poměrně daleký rozhled, zejména na západ. Na jihovýchodě je Medvědí skála, Lesenská pláň, Liščí vrch, na severu Hora Svaté Kateřiny. Na západě jsou jako na dlani osady Malý Háj a Rudolice v Horách, o něco dále Kamenný vrch, údolí Telčského potoka a vzdálenější vrcholy Krušných hor, na jihu pak osada Lesná.

Zřícenina hradu Perštejn

Kdy: Po celý rok

Kde: Nad obcí Perštejn

Rozsáhlá zřícena hradu je ukrytá v zalesněném skalním ostrohu přibližně jeden kilometr nad obcí Perštejn na svazích Krušných hor. Hrad není odnikud vidět, z obce k němu vede modrá turistická značka. Pozůstatky hradu jsou roztroušeny na rozsáhlém území na vrcholu kopce. Hrad byl založen někdy ve druhé polovině 13. století. Podle německého názvu Borschenstein se soudí, že jeho zakladatelem mohl být Boreš z Rýzmburka, v úvahu připadají ale také páni ze Šumburku.

Stezka pro pěší a cyklisty v Klášterci

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: V Klášterci nad Ohří

V Klášterci nad Ohří je stezka pro pěší i cyklisty podél Kláštereckého potoka. Navazuje na cyklopark v Královehradecké ulici. Zájemci se tak mohou projít podél potoka a objevovat krásy města a načerpat čerstvý vzduch. Trasa, která začíná u cykloparku, stoupá sídlištěm podél Kláštereckého potoka do Útočiště. Cyklopark vedle hlavního silničního tahu přes město.

Zřícenina hradu Šumburk

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad řekou Ohře, kousek za Kláštercem nad Ohří

Zřícenina hradu Šumburk se tyčí nad řekou Ohří kousek za Kláštercem nad Ohří, směrem k Ostrovu nad Ohří. Je dobře viditelná ze silnice Chomutov - Karlovy Vary i ze samotného Klášterce nad Ohří. Nabízí vyhlídku na Krušné i Doupovské hory. Mohutný hrad pochází z první poloviny 15. století a jméno nese podle zakladatele Viléma ze Šumburka. Z areálu lázní Evženie v Klášterci vede cesta k němu podél řeky po červené turistické značce. Cesta asi po třech kilometrech turisty dovede přes rekreační obec Kotvina k rozcestí Šumná. Odtud už vede dvoukilometrové stoupání po žluté značce ke zřícenině hradu.

Zřícenina tvrze Pětipsy

Kdy: Celoročně, zámek je ale uzavřen a oplocen

Kde: Na západním okraji obce Pětipsy

Zřícenina tvrze, později přestavěné na zámek, nedaleko Nechranické přehrady je upomínkou na rod Pětipeských z Chýš a Egerberga. Chátrající stavba vodní tvrze dnes už nabízí jen obvodové zdi. Zámecký areál má nyní občanské sdružení Via Levamente, které se pokouší o jeho záchranu. Zámek je však uzavřen a oplocen s výstrahou, že se jedná o chráněnou památku a vstup je zakázán. Dvůr je však otevřen. Jeho stav je velmi špatný a patrné jsou dnes spíš pozůstatky původní tvrze. Pozůstatky tvrze leží na západním okraji obce Pětipsy. Najdete je mezi centrem obce a železniční zastávkou Doupovské dráhy.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.