Pod vánočním stromkem Kdy: Každý adventní víkend od 10.00 do 17.00 hodi Kde: Františkánský klášter v Kadani Františkánský klášter v Kadani otevřel na adventní víkendy výstavu nazvanou Pod vánočním stromkem, která seznamuje s historií výroby hraček. Otevřená je od 10.00 do 17.00 hodin.

Koncert pěveckého sboru Vox Cantabilis

Kdy: Sobota 4. prosince od 10.00 hodin

Kde: Kostel sv. Kateřiny v Chomutově

V kostele svaté Kateřiny v Chomutově bude koncertovat v sobotu 4. prosince od 10.00 hodin pěvecký sbor Vox Cantabilis.

Turnaj ve futsalu

Kdy: Neděle 5. prosince od 9.00 hodin

Kde: Sportovní hala ve Strupčicích

Sportovní hala ve Strupčicích bude v neděli 5. prosince hostit turnaj ve futsalu. Zúčastní se jej šest týmů, které budou mezi sebou hrát systémem každý s každým. Hrací doba bude 2 x 10 minut, počet hráčů 4 + 1. Pořadatelé informovali o tom, že zúčastnit se může pouze šest mužstev. Sraz účastníků je v 8.30 hodin, zahájení turnaje proběhne v 8.45 hodin a začátek prvního utkání je naplánován na 9. hodinu Konec bude v 16 hodin.



4. hornický Mikuláš

Kdy:Neděle 5. prosince od 15.00 do 19.00 hodin

Kde: Štola Marie Pomocné v Měděnci

Štolu v Měděnci navštíví Mikuláš, čert a anděl. Vstupné 100 Kč za dítě. Balíčky pro děti si doneste sebou. Je nutná rezervace na čísle 725 537 999.

Putování za Ježíškem

Kdy: Sobota 4. prosince od 13.00 hodin

Kde: V zámku Červený Hrádek

V zámeckých komnatách na účastníky od 13.00 do -16.00 hodin bude čekat anděl, bača, truhlář, selka, jeden ze tří králů a další postavy, které se vypravily pozdravit Ježíška do Betléma. Na jednotlivých stanovištích budou děti plnit rozmanité úkoly a v cíli dostanou dáreček. Vzhledem k epidemiologické situaci je nutná POVINNÁ registrace na www.veldo.cz – kapacita je omezena. Vstupné je 70 Kč na osobu (od 2 let věku platí každý). U návštěvníků starších 12 let budeme (dle vládních nařízení) kontrolovat potvrzení o očkování nebo o prodělané nemoci covid-19.

Tržiště před radnicí

Kdy: Sobota 4. a neděle 5. prosince od 10.00 hodin

Kde: Mírové náměstí v Kadani

Stánky jsou otevřené o víkendu vždy od 10.00 do 18.00 hodin, ve všední dny od 13.00 hodin, a to až do 23. prosince. Navíc v sobotu 4. prosince se zde ještě uskuteční farmářský trh.

Vánoční park v Chomutově

Kdy: Sobota 4. prosince od

Kde: Městský park a parčík za radnicí v Chomutově

Dřevěné stánky byly přesunuty do Městského parku a parčíku za radnicí, kde netvoří uzavřené tržiště, ale samostatná prodejní místa. Na louce u pěšiny Boženy Němcové vyroste ledová plocha 20 x 10 m. K dispozici bude i půjčovna bruslí a otevřeno bude denně od 10.00 do 18.00 hodin. V Hudebním altánu proběhnou víkendové hudební a divadelní programy pro děti. V bývalém Aquariu bude Betlém s živými zvířátky a Ježíškova pošta. V Rozáriu budou vystaveny vánoční stromečky nazdobené dětmi z našich Mateřských školek a také bude možnost nazdobit další stromy.

Naučná tabule věnovaná F. Hiekemu na Kočičáku

Kdy: Sobota 4. prosince od 10.00 hodin

Kde: Muzeum čs. Opevnění z let 1936 – 1938 na Kočičáku

V sobotu 4. prosince se koná slavnostní odhalení naučné tabule, věnované staviteli prvorepublikových vojenských pevností a bunkrů Františku Hiekemu. Konat se bude v Muzeu československého opevnění 1936 – 1938 na Kočičáku nad Chomutovem, a to u objektu č. 92. Začátek programu je v 10.00 hodin a zapojit se můžete do velké prohlídky po linii opevnění od 12.00 a 14.00 hodin.

Prohlídky na zámku Červený Hrádek

Kdy: Neděle 5. prosince od 10.00 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek

Zámek Červený Hrádek u Jirkova chystá na adventní neděle tématické hrané prohlídky. Na každý víkend budou mít jiné téma, teď je to Mikuláš. Prohlídky začínají od 10.00, 11.00, 12.00, 13.30 a 14.30 hodin. Je nutná rezervace na tel. číslech 724 527 913 nebo 474 684 560.

Mikuláš na Lesné

Kdy: Neděle 5. prosince od 9.00 do 20.00 hodin

Kde: Horský areál Lesná

Chcete pro své děti individuálního Mikuláše v našem pekle? Není problém! Máte jedinečnou možnost, stačí si zarezervovat čas setkání s Mikulášem v rezervačním formuláři. Ten najdete webu Horského areálu Lesná.



Jana Tóthová a Milan Tóth - Vzpomínky

Kdy: Do 6. ledna 2022

Kde: Galerie Jirkov

Výstava obrazů, fotografií a šperků Jany Tóthové a velmi známého autora Milana Totha. Jako u všech předvánočních výstav i tato bude spojena s možností pořízení vánočních dárků, tentokrát s motivy autorových maleb. Vernisáž se uskuteční v sobotu 20. listopadu od 16.00 hodin. Výstava potrvá do 6. ledna 2022.

Lidé odvedle

Kdy: Do 21. ledna 2022

Kde: Chomutovská knihovna

Ve čtvrtek 21. října začala v prostorách Chomutovské knihovny vernisáž putovní výstavy Lidé odvedle, která nabízí návštěvníkům především z řad dětí a mládeže unikátní možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jak se žije s postižením a jak jim co nejlépe pomoci. Výstava nese podtitul Neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem, což vystihuje interaktivní formu výstavy, která zábavnou formou zve návštěvníka na skutečný výlet: od přípravy na cestu, přes orientaci v terénu a použití dopravního prostředku, až po zážitky z cest. V expozici proto nechybí například model autobusu nebo temný tunel znesnadňující orientaci.

Františkánský klášter v Kadani

Kdy: Od čtvrtka do neděle vždy od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Františkánský klášter v Kadani je nyní otevřen celoročně, a to od čtvrtka do neděle vždy od 10 do 17 hodin. Františkánský klášter vznikl na konci 15. století na místě původní poutní kaple Čtrnácti svatých Pomocníků za výrazného přispění rodu Vitzthumů a Hasištejnů z Lobkowicz. Jan Hasištejnský z Lobkowicz, který byl hejtmanem města Kadaně, nechal klášter vybudovat jako pohřebiště svého rodu a zároveň jako imitaci svatých míst v Jeruzalémě, kam vykonal v roce 1493 svatou pouť. V podpoře kláštera pokračoval i jeho syn Jaroslav. Presbytář kostela byl vymalován malířem ze školy Lucase Cranacha staršího a některé prostory zvláštního významu byly opatřeny sklípkovou klenbou. Po roce 1989 byl klášter navrácen františkánům, kteří jej předali Biskupství litoměřickému a to jej na 50 let pronajalo městu Kadani s výjimkou kostela, který slouží kadaňské římskokatolické farnosti. V prostorách původního kláštera bylo obnoveno Městské muzeum v Kadani, které zde připomíná jak dějiny města, tak především dějiny a odkaz samotného kláštera. V budově noviciátu má své sídlo Základní umělecká škola. Kostel byl v roce 1995 znovu vysvěcen a do kláštera se tak vrátil duchovní život. Mše svatá se zde slouží každou poslední sobotu v měsíci.

Stezka pro pěší a cyklisty v Klášterci

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: V Klášterci nad Ohří

V Klášterci nad Ohří je stezka pro pěší i cyklisty podél Kláštereckého potoka. Navazuje na cyklopark v Královehradecké ulici. Zájemci se tak mohou projít podél potoka a objevovat krásy města a načerpat čerstvý vzduch. Trasa, která začíná u cykloparku, stoupá sídlištěm podél Kláštereckého potoka do Útočiště. Cyklopark vedle hlavního silničního tahu přes město.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.