Protidrogový vlak v Klášterci Kdy: Pátek 3. června od 15.30 hodin Kde: Vlaková stanuce Klášterec nad Ohří Do vlakové stanice Klášterec nad Ohří dorazí v pátek 3. června Revolution Train nebo-li protidrogový vlak, který poutavou formou ukazuje mladým nebezpečí drogové závislosti. Veřejnost může přijít od 15.30 do 18.00 hodin, vstup je zdarma. Určen pro děti od 10 let, do 12 let nutná přítomnost dospělých.

Začíná festival Otevřeno

Kdy: Pátek 3. června od 21.30 hodin

Kde: Městský park v Chomutově

V pátek 3. června začíná v Chomutově dvoutýdenní multižánrový festival Otevřeno. Nabídne muzikál, koncerty, přednášku, divadlo i akrobatickou show. V pátek 3. června od 21.30 hodin muhou diváci v městském parku v Chomutoivě zhlédnout muzikál ZUŠ TGM Chomutov Mamma Mia!

Sobotní farmářské trhy v Kadani

Kdy: Sobota 4. června od 8.00 do 12.00 hodin

Kde: Mírové náměstí v Kadani

Přijďte si nakoupit regionální potraviny přímo od místních farmářů. V rámci doprovodného programu v 10 hodin vystoupí kapela Rytmus.

Dětský den s Březeneckým drakem

Kdy: Sobota 4. června od 13.00 hodin

Kde: Park u rybníčku v obci Březno

Odpoledne plné soutěží a zábavy pro děti k jejich svátku. Vystoupí kouzelník Martin Kelman, Míša Dolinová, bude pohádka Divadla z bedny a zazpívá Klára Kolomazníková.

Strupčický ¼ maraton pro Markétku

Kdy: Sobota 4. června od 10.30 hodin

Kde: Sportovní areál Strupčice

Dobročinný běžecký závod pro Markétku, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Registrace od 9.00 hodin.

pARTy ve Františkánu

Kdy: Sobota 4. června od 11.00 hodin

Kde: Františkánské zahrady v Kadani

Další ročník hudebního festivalu pARTy ve františkánu je tady. Letos proběhne 4. června od 11.00 do 1.00 hodin a těšit se můžete například na velšskou reggae metalovou kapelu Skindred, chybět nebude stálice Gaia Masiah, zahrát přijede také elektropopová kapela Midi Lidi, originální uskupení Vltava s mottem „Česká poezie – světová hudba“, kultovní devadesátkovou kapelu Kurtizány z 25. avenue a mnoho dalších. Čeká nás také několik přednášek - cestovatelka Kateřina Vrbasová povypráví o svých cestách po Ománu, vyslechneme odvážný příběh Josefa Hlavatého "Na rogale přes železnou oponu" a chybět nebude ani tradiční pořad v podání publicisty a překladatele Josefa Rauvolfa, tentokrát o funku.

Den UNESCO v Měděnci

Kdy: Neděle 5. června od 13.00 hodin

Kde: Štola Marie Pomocné v Měděnci

Den světového dědictví UNESCO se koná v neděli 5. června na Měděnci v Krušných horách, u štoly Marie Pomocné. Po celé odpoledne si můžete vyzkoušet práci horníků, výrobu keramiky či děti hornický trojboj o sladké odměny. Od 13.00 do 16.00 hodin uvidíte výpal hornických keramických kahanů a ve 14.00 hodin se koná přednáška o archeologii v Krušných horách. Prohlídky štoly začínají ve 13.30 a 15.30 hodin.

EKO dobroš

Kdy: Neděle 5. června od 10.00 hodin

Kde: Zahrada Radka v Kadani

Centrum RADKA Vás zve na celodenní festival s ekologickou tematikou, který letos krásně vyšel na svátek všech Dobroslavů! Slavíme ale ve velkém, a to hlavně výročí 5 let Evropského sboru solidarity a Evropský rok mládeže. Můžete se těšit na den plný besed, setkání s českými i zahraničními dobrovolníky, kreativní workshopy, soutěže, doprovodný program i grilování. V rámci oslav pěti let Evropského sboru solidarity vás čeká interkulturní setkání s našimi dobrovolnicemi z Francie a Ukrajiny, povídání o dobrovolnictví v zahraničí a také příběhy našich bývalých dobrovolníků.

Den otců v Kadani

Kdy: Neděle 5. června od 13.00 hodin

Kde: KD Střelnice v Kadani

Přijďte strávit odpoledne aktivně a oslavit s námi Den otců. KZK společně se spolky Tma Jirkov a Dehet Kadaň pořádají každoroční naučně - zábavnou soutěž pro rodiny s dětmi. Startujeme ve 13.00 hodin od KD Střelnice. Čekají vás nejrůznější zábavné úkoly, při kterých se jistě dozvíte něco nového.

Pohádkový les na Červeném Hrádku

Kdy: Neděle 5. června od 13.00 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek

Letošní Pohádkový les na zámku Červený Hrádek u Jirkova bude věnován českým večerníčkům. V neděli 5. června bude pro děti od 13,00 do 17,00 hodin připravena zážitková trasa. Registrace je nutná v DDM Paraplíčko.

Lidická tragédie, Hrdinové

Kdy: Do 28. září

Kde: Městské muzeum v Kadani

Městské muzeum v Kadani začala minulý týden výstava Památníku Lidice k 80. výročí heydrichiády. Výstava s Názvem Lidická tragédie mapuje okolnosti vypálení středočeské obce nacisty a poválečný vývoj Lidic. Druhá část s názvem Hrdinové přináší příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové. Výstava potrvá do 28. září.

Zaparkováno!

Kdy: Do 9. července

Kde: Galerie Jirkov

Výstava sběratelských autíček, populárních angličáků. Z obrovské sbírky známého sběratele Jiřího Fialy je vystaveno kolem třech tisíc těchto unikátů.

Sbírka pro Ukrajinu

Kdy: Do čtvrtka 30. června

Kde: Galerie Jirkov

V Galerii Jirkov byla v neděli 22. května zahájena výstava a prodej obrazů s jasným cílem – pomoc Ukrajině.

Výstava soutěžních návrhů nového loga organizace Tilia Kadaň

Kdy: Do 26. června

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Výstava soutěžních návrhů nového loga organizace Tilia Kadaň, z.s. potrvá do 26. června.

Fotografická soutěž Jirkovská zrcadlení

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Město Jirkov

Město Jirkov vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže Jirkovská zrcadlení. Soutěž bude opět probíhat od 1. března do 31. srpna. Stejně jako v předešlých dvou letech máme 2 tematické okruhy. První okruh je na téma Jirkov v maličkostech a druhý na téma Tady žiju. Mezi výherce se i letos celkově rozdělí 12 tisíc korun. V každém tematickém okruhu je za 1. místo částka 3 tisíce korun, za 2. místo 2 tisíce korun a za 3.místo 1 tisíc korun. Tematické okruhy:

1) Jirkov v maličkostech (můžete fotografovat technické či architektonické maličkosti a detaily, přírodní i běžný život apod.)

2) Tady žiju (můžete fotografovat vše, co se vám líbí v našem městě. Vytvořte takové snímky, jak doopravdy vnímáte své město.). Úkolem soutěžících je pořídit kreativním, tvůrčím a originálním způsobem fotografie (max. 3 snímky v každém tematickém okruhu) s motivem Jirkova.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.

Svět z kostiček

Kdy: Prodlouženo do 30. června

Kde: Chomutovská knihovna

Opětovného prodloužení se dočkala úspěšná výstava nabízející pohled na svět složený z lega. Pozoruhodná, volně přístupná výstava Svět z kostiček je k vidění v předsálí naučného oddělení. Zahrnuje 120 exponátů z kostek lega, má vzdělávací charakter a potěší nejen dospělé, ale i děti či školní skupiny.

Senioři ve Strupčicích se mohou každý pátek protáhnout

Kdy: Každý pátek od 11.00 hodin

Kde: Sportovní hala ve Strupčicích

V obci Strupčice myslí i na kondici obyvatel dříve narozených. Senioři se zde totiž mohou přijít protáhnout každý pátek do zdejší sportovní haly a v rámci svých možností mohou absolvovat protahovací a rehabilitační cvičení. To začíná vždy v 11.00 hodin. Vstup je zdarma.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.