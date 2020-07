Podívejte se, kam můžete o prvním prázdninovém víkendu vyrazit za zábavou.

Pokáč bude koncertovat v Kadani. | Foto: Archiv

Pokáč

Kdy: neděle 5. července od 19:01 hodin

Kde: Františkánské zahrady v Kadani

Za kolik: 160 Kč / POZOR! Vstupenky, které byly k dispozici v předprodeji jsou již vyprodané, rozhodli jsme se proto navýšit kapacitu a přidat do prodeje ještě 50 lístků na stání za cenu 100 Kč. K zakoupení jsou ale pouze osobně v Turistickém informačním centru!

Proč přijít: Pokáč patří mezi nejvýraznější současné české písničkáře. Do povědomí se dostal nejprve jako textař zpěváka Voxela, jemuž napsal dvě alba, texty psal také pro kapelu Mirai nebo Jakuba Děkana. Pak se ale rozhodl prorazit se svou tvorbou sám a od roku 2007 ho můžeme vídat jako vousatého kluka s kytarou nebo ukulelem, který často s nadsázkou a ironií tematizuje zážitky z každodenního života. Přijďte si poslechnout do Františkánských zahrad naživo hity jako Vymlácený entry, Mám doma kočku nebo Rád chodím na poštu, určitě se v některém z nich také najdete.