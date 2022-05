Originální pražský synkopický orchestr Kdy: Pátek 29. dubna od 19.00 hodin Kde: Kulturní dům Střelnice v Kadani Originální Pražský synkopický orchestr vám naservíruje večer plný nefalšovaného jazzu, swingu, bluesu a taneční hudby z 20. a 30. let 20. století. Jeho jméno je proslulé po celém světě a je považován za jeden ze stylově nejčistších a nejautentičtějších orchestrů tohoto žánru na světě. Band si zakládá na tom, že používá historické nástroje, pečlivě analyzuje styly interpretace ve 20. a 30. letech a snaží se jí co nejvíce přiblížit. Ansámbl byl založen v roce 1974 trumpetistou, pianistou a muzikologem Pavlem Klikarem, předním znalcem a interpretem tohoto žánru. V roce 2018 se vedení ujali jeho mladí pokračovatelé Jan Pospíšil a Michael Chomiszak za vydatné pomoci pianisty a spoluzakladatele souboru Jiřího Gilíka.

Stavění májky v Klášterci

Kdy: Pátek 29. dubna od 15.00 hodin

Kde: Náměstí v Klášterci nad Ohří

V pátek 29. dubna v 15.00 hodin bude vztyčen na náměstí symbol jara - májku za hudebního doprovodu ZUŠkapely. Všichni jste srdečně zváni. Za zajištění a postavení májky děkujeme zahradnictví Mana, panu Platilovi a místnímu spolku Střelci Klášterec.

Sraz historických vozidel v Chomutově

Kdy: Sobota 30. dubna od 10.30 hodin

Kde: V Chomutově na parkovišti Severočeských dolů

V sobotu 30. dubna se v Chomutově koná již tradiční sraz historických vozidel. Prohlédnout si je můžete na parkovišti Severočeských dolů v centru města, a to od 10.30 hodin do 12.30 hodin. Poté startuje soutěž těchto veteránů.

Legiovlak v Jirkově

Kdy: Do neděle 1. května

Kde: Na jirkovském nádraží

Na jirkovské vlakové nádraží dorazil v úterý 26. dubna Legiovlak, unikátní pojízdné muzeum, které představuje československé legie, jejich boj v Rusku a zásluhy na vznik samostatného Československa. Prohlédnout si ho můžete až do neděle 1. května, otevřeno je o víkendu od 9.00 do 18.00 hodin.

Pálení čarodějnic u zámku

Kdy: Sobota 30. dubna od

Kde: Zámek v Klášterci nad Ohří

Pálení čarodějnic bude u zámku v Klášterci nad Ohří. Co na vás bude čekat: Hudební divadlo Hnedle Vedle, soutěže pro děti i dospělé, soutěž o jenhezčí masku čarodějnice, opékání vlastních donesených špekáčků.

Čarovná noc na hradě Hauenštejně

Kdy: Sobota 30. dubna od

Kde: Horní hrad u Stráže nad Ohří

Horní hrad u Stráže nad Ohří – Hauenštejn -chystá na sobotní den program nazvaný Čarovná noc na hradě. V programu bude samozřejmě pálení čarodějnic, také šermíři, vikingové, divadlo, hry, zábava pro děti a hudba.

Start cyklistické sezony v Jirkově

Kdy: Sobota 30. dubna od 8.00 hodin

Kde: Sraz na náměstí Dr. Edvarda Beneše v Jirkově

Město Jirkov odstartuje v sobotu 30. dubna cyklistické sezonu. Zájemci se sejdou v 8.00 hodin na náměstí E. Beneše, odkud pojede autobus do Hory Svatého Šebestiána. Připravena je trať přes Steinbach a Přísečnici do Jirkova. Přihlášky a informace na tel. 605879658.

Čarodějnice v letňáku v Klášterci

Kdy: Sobota 30. dubna od 16.00 hodin

Kde: Letní kino v Klášterci nad Ohří

Pálení čarodějnic v Klášterci nad Ohří startuje v areálu letního kina v sobotu v 16.00 hodin. Program s písničkami připravuje hudební divadlo Hnedle Vedle.

Pálení čarodějnic na Červeném Hrádku

Kdy: Sobota 30. dubna od 16.00 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek

Dům dětí a mládeže Paraplíčko Jirkov zve na Pálení čarodějnic, které se bude konat v sobotu 30. dubna od 16.00 hodin na zámku Červený Hrádek. Bude dětská show s Míšou Dolinovou, hry a soutěže pro děti. Hrát bude kapela naVoko.



Čarodějnice v zooparku

Sobota 30. dubna od 16.00 hodin

Kde: Zoopark Chomutov

Další příležitost upálit čarodějnici na ohni s kozou Rózou budou mít návštěvníci chomutovského zooparku. Program tam začíná v 16.00 hodin. Budou hudební vystoupení, soutěž o nejhezčí dětskou i dospělou čarodějnici a pálení vatry.

Farmářské trhy v Chomutově

Kdy: Sobota 30. dubna od 8.00 do 12.00 hodin

Kde: Náměstí 1. máje v Chomutově

Je čas nakoupit sadbu, doplnit květináče a jarní vitamíny. Příležitost budete mít třeba v sobotu v centru Chomutova na náměstí 1. máje.

Čarodějnická brigáda na zámku Poláky

Kdy: Sobota 30. dubna a neděle 1. května

Kde: Zámek Poláky

Chcete spojit příjemné s užitečným? Vydejte se o víkendu na zámku Poláky u Nechranické přehrady, kde se koná brigáda spojená s pálením čarodějnic. Pustíte se do úklidu zámeckého parku, úpravy zahrady i úklidu zámku, večer se pak můžete těšit na pořádná táborák. Přespání ze soboty na neděli na místě je možné, s sebou vlastní nářadí.

Běh na Mědník

Kdy: Sobota 30. dubna od 11.00 hodin

Kde: Sraz v restauraci Fénix v Měděnci

Osm a půl kilometru do kopce čeká odvážlivce při Běhu na Mědník, který startuje v sobotu 30. dubna v 11.00 hodin. Centrum a prezetance závodu je v Měděnci v restauraci Fénix, odkud odveze závodníky autobus na start závodu na okraji Klášterce nad Ohří. Přihlašovat se můžete na webu https://sokotime.cz/zavod-220430.

Pálení čarodějnic a stavění májky

Kdy: Sobota 30: dubna od 18.00 hodin

Kde: Dvůr OÚ Strupčice

Budou se nejen pálit čarodějnice, ale stavět také symbol jara májka. Budou soutěže pro děti, táborák a grilování. K tomu bude vyhrávat kapela IV. cenová.

Startuje seriál Ohřecká osmička

Kdy: Neděle 1. května od 10.30 hodin

Kde: Mezi fotbalovým hřištěm TJ Spartak a koupalištěm v Perštejně

V Perštejně na Klášterecku odstartuje tuto neděli 1. května první etapa dalšího ročníku sportovně-turistického seriálu Ohřecká osmička. Potřetí osmidílný seriál pořádá Destinační agentura Dolní Poohří.

Ladislav Steňko – Klášterec a okolí

Kdy: Do 2. května

Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří

Výstava obrazů a grafik klášterecké malířské legendy – Ladislava Steňka.

Jana Tóthová – Fotografie a obrazy

Kdy: Do 14. května

Kde: Restaurant & Cafe Republika v Chomutově

Jana Tóthová – malířka, fotografka a šperkařka vystavuje v Restaurant & Cafe Republika v Chomutově. Její výstava fotografií a obrazů byla zahájena ve středu 13. dubna slavnostní vernisáží. Jana se navíc spojila s Čeňkem Pekařem z Mladé Boleslavi a její fotografie tak doplnily básnické verše. Výstava v Restaurant & Cafe Republika potrvá do 14. května.



5 z Chomutova

Kdy: Do 19. května

Kde: Galerie Jirkov

Výstava představuje představena díla skupiny chomutovských výtvarníků, a to Květy Novákové, Jany Svobodové, Jany Topinkové, Nadi Hoštové a Václava Suchopárka.

Obrazy – Milan Tóth

Kdy: Do 30. dubna

Kde: Jirkovská synagoga

Otevřeno bude každé pondělí a čtvrtek, vždy od 16.00 do 18.00 hodin bude výstava spojena s prodejem šperků a dárků. Milan Tóth je známý svými fantasy obrazy, které je teď kvůli následkům nemoci nucený malovat levou rukou. Přidal i šití a zdobení pouzder

Fotografická soutěž Jirkovská zrcadlení

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Město Jirkov

Město Jirkov vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže Jirkovská zrcadlení. Soutěž bude opět probíhat od 1. března do 31. srpna. Stejně jako v předešlých dvou letech máme 2 tematické okruhy. První okruh je na téma Jirkov v maličkostech a druhý na téma Tady žiju. Mezi výherce se i letos celkově rozdělí 12 tisíc korun. V každém tematickém okruhu je za 1. místo částka 3 tisíce korun, za 2. místo 2 tisíce korun a za 3.místo 1 tisíc korun. Tematické okruhy:

1) Jirkov v maličkostech (můžete fotografovat technické či architektonické maličkosti a detaily, přírodní i běžný život apod.)

2) Tady žiju (můžete fotografovat vše, co se vám líbí v našem městě. Vytvořte takové snímky, jak doopravdy vnímáte své město.). Úkolem soutěžících je pořídit kreativním, tvůrčím a originálním způsobem fotografie (max. 3 snímky v každém tematickém okruhu) s motivem Jirkova.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.



Svět z kostiček

Kdy: Prodlouženo do 30. června

Kde: Chomutovská knihovna

Opětovného prodloužení se dočkala úspěšná výstava nabízející pohled na svět složený z lega. Pozoruhodná, volně přístupná výstava Svět z kostiček je k vidění v předsálí naučného oddělení. Zahrnuje 120 exponátů z kostek lega, má vzdělávací charakter a potěší nejen dospělé, ale i děti či školní skupiny.

Senioři ve Strupčicích se mohou každý pátek protáhnout

Kdy: Každý pátek od 11.00 hodin

Kde: Sportovní hala ve Strupčicích

V obci Strupčice myslí i na kondici obyvatel dříve narozených. Senioři se zde totiž mohou přijít protáhnout každý pátek do zdejší sportovní haly a v rámci svých možností mohou absolvovat protahovací a rehabilitační cvičení. To začíná vždy v 11.00 hodin. Vstup je zdarma.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.