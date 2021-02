Jubilejní Chomutovský kalamář

Kdy: přihlášky do 31. Března

Kde: SVČ Domeček Chomutov

SVČ Domeček Chomutov, knihovna a město Chomutov vyhlašují již 20. ročník literární soutěže Chomutovský kalamář. Soutěž je určena autorům starším 13 let bez omezení. Soutěží se v próze (autor může zaslat jen 1 povídku o 3 stranách na volné téma. Poezie (autor může přihlásit 1 báseň na volné téma. Mikropovídka (autor může přihlásit 1 mikropovídku o 1 straně a musí končit větou: byl to dar nedar, ale jak se říká, darovanému koni na zuby nekoukej. Uzávěrka přihlášek je do 31. března.

Na běžky přímo z města

Kdy: kdykoliv, pokud to dovolí sněhové podmínky

Kde: Bezručovo údolí v Chomutově

Oblíbené výletní místo a cyklostezka v Bezručově údolí v Chomutově se díky sněhu proměnily v běžecký stadion. Město tam upravuje kilometry běžeckých stop. V hlubokém krušnohorském údolí se dá i sáňkovat nebo jít na procházku. Téměř dvacetikilometrový úsek v obou směrech je upravován dle nově napadaných sněhových centimetrů profesionálním stopovačem. Po levé straně na začátku stezky si na své přijdou také sáňkaři a pro pěší turistiku je k dispozici stezka po modré.

Krušné hory pro běžkaře

Kdy: víkend 29. – 31. ledna

Kde: okolí Mezihoří

Upravené trasy jsou připravené pro běžkaře u střediska Mezihoří na Chomutovsku. Tam jezdí pravidelně z Chomutova linka č. 560 (odjezd 8.13 a 12.13 hodin z železniční stanice).

Vyhlídka na Hadí hoře

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nedaleko Klínovce

Vyhlídka nedaleko Klínovce je pojmenovaná podle Hadí hory, na které se nachází. Z místa je pěkný pohled do krajiny. Z Hadí hory je nádherný výhled na lázeňské údolí a na hřebeny hor nad Jáchymovem v horní části města. Pokud by jste od Hadí hory šli vpravo necelých sto metrů, mezi stromy uvidíte klikatit se jáchymovskou sjezdovku z Klínovce. K Hadí hoře se váže i několik pověstí. Jedna z nich říká, že už od pradávna měla tato hora špatnou pověst.

Puklá skála u Flájské přehrady

Kdy: přístupná po celý rok

Kde: nedaleko Flájské přehrady

Zhruba kilometr od hráze Flájské přehrady leží nápadné skalisko načervenalé barvy - Puklá skála. Skalní výchozy jsou tvořeny červenavě zabarveným granitovým porfyrem a draselný živec v nich tvoří až několik centimetrů velké vrostlice. Skalnatý hřeben má tvar půlměsíce otevřeného k západu, je přibližně 50 m dlouhý a stupňovitě klesá směrem k jihu. Dosahuje výšky do 8 metrů. Poblíž horní části hřebene je ještě izolovaná skalní polověž, snadno přístupná z náhorní strany; z té údolní je vysoká okolo 5 m. Pod skalami se pak nachází malé kamenné moře. Nedaleko pod skálou vede po lesní cestě protínající úbočí červená značka z bývalých Flájí do Českého Jiřetína. Mineme-li ve směru od Flájí skálu a odbočíme-li první cestou vpravo vzhůru do kopce, přijdete k úpatí skály. Ze zadní strany se dá poměrně lehce a bezpečně na skálu vylézt.

Helenčiny vodopády u Svahové

Kdy: po celý rok

Kde: kousek od rozcestí u obce Svahová

Budete-li hledat na mapě Helenčiny vodopády, zaměřte se na oblast nad Jirkovem u Svahové. Krásný přírodní úkaz na potoku Lužec se nachází kousek od rozcestí u obce Svahová. Prochází tudy také cyklostezka. Asi 20 m před dřevěným mostkem stačí sejít na vyšlapanou pěšinku, která vás tam dovede. Vodopád má zhruba 4 metry a pod ním jsou ještě menší peřeje. Na jednom z umělých přívodů z Kachního rybníka je těsně pod silnicí ze Svahové do Malého Háje umělý, přibližně 3 metry vysoký vodopád. Nejhezčí jsou Helenčiny vodopády především na podzim, nebo i v létě, kdy nabízejí příjemné osvěžení.

Eduardova skála u Malého Háje

Kdy: přístupná je celoročně

Kde: u obce Malý Háj v Krušných horách

Eduardova skála (908 m) je vyhlídkový útvar ve tvaru sedící žáby na okraji lesa nad obcí Malý Háj v Krušných horách. Tvoří západní předvrchol Lesenské pláně. Již z dálky dobře viditelný skalní masiv leží přibližně 800 metrů na jihovýchod od malohájského kostela, východně od silnice Malý Háj - Lesná. Na vrcholku skalnaté homole se nachází žulový triangulační sloup. Z vrcholu je poměrně daleký rozhled, zejména na západ. Na jihovýchodě Medvědí skála, Lesenská pláň, Liščí vrch, na severu Hora Svaté Kateřiny, na západě jako na dlani osady Malý Háj a Rudolice v Horách, o něco dále Kamenný vrch, údolí Telčského potoka a vzdálenější vrcholy Krušných hor, na jihu osada Lesná.

Zřícenina hradu Perštejn

Kdy: po celý rok

Kde: nad obcí Perštejn

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rozsáhlá zřícena hradu je ukrytá v zalesněném skalním ostrohu přibližně jeden kilometr nad obcí Perštejn na svazích Krušných hor. Hrad není odnikud vidět, z obce k němu vede modrá turistická značka. Pozůstatky hradu jsou roztroušeny na rozsáhlém území na vrcholu kopce. Hrad byl založen někdy ve druhé polovině 13. století. Podle německého názvu Borschenstein se soudí, že jeho zakladatelem mohl být Boreš z Rýzmburka, v úvahu připadají ale také páni ze Šumburku.

Stezka pro pěší a cyklisty v Klášterci

Kdy: přístupná celoročně

Kde: v Klášterci nad Ohří

V Klášterci nad Ohří je nedávno otevřená stezka pro pěší i cyklisty podél Kláštereckého potoka. Navazuje na vloni dokončený cyklopark v Královehradecké ulici. Zájemci se tak mohou projít podél potoka a objevovat krásy města a načerpat čerstvý vzduch. Trasa, která začíná u cykloparku, stoupá sídlištěm podél Kláštereckého potoka do Útočiště. Cyklopark vedle hlavního silničního tahu přes město byl otevřen v červnu loňského roku.

Zřícenina hradu Šumburk

Kdy: přístupná celoročně

Kde: nad řekou Ohře kousek za Kláštercem nad Ohří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zřícenina hradu Šumburk se tyčí nad řekou Ohří kousek za Kláštercem nad Ohří, směrem k Ostrovu. Díky vykácení náletových dřevin je nyní dobře viditelná ze silnice Chomutov - Karlovy Vary i z Klášterce nad Ohří. Nabízí vyhlídku na Krušné i Doupovské hory. Mohutný hrad pochází z první poloviny 15. století a jméno nese podle zakladatele Viléma ze Šumburka. Z areálu lázní Evženie vede cesta k němu podél řeky po červené turistické značce. Cesta asi po třech kilometrech dovede přes rekreační obec Kotvina k rozcestí Šumná, odkud už vede dvoukilometrové stoupání po žluté na zříceninu hradu.

Zřícenina tvrze Pětipsy

Kdy: celoročně, zámek je ale uzavřen a oplocen

Kde: na západním okraji obce Pětipsy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zřícenina tvrze, později přestavěné na zámek, nedaleko Nechranické přehrady je upomínkou na rod Pětipeských z Chýš a Egerberga. Chátrající stavba vodní tvrze dnes už nabízí jen obvodové zdi. Zámecký areál má nyní občanské sdružení Via Levamente, které se pokouší o jeho záchranu. Zámek je však uzavřen a oplocen s výstrahou, že se jedná o chráněnou památku a vstup je zakázán. Dvůr je však otevřen. Jeho stav je velmi špatný a patrné jsou dnes spíš pozůstatky původní tvrze. Pozůstatky tvrze leží na západním okraji obce Pětipsy na Chomutovsku. Najdete ho mezi centrem obce a železniční zastávkou Doupovské dráhy, která jezdí v sezóně vždy o víkendu z Kadaně.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: přístupná celoročně

Kde: nad obcí Strupčice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v opěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice.



Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce, kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.



Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: po celý rok

Kde: na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovi rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, cca 1,5 km.



Vyhlídka nad zámkem Jezeří

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nad zámkem Jezeří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Z vyhlídky je vidět nejen na samotný zámek, ale je z ní i úchvatný výhled na uhelné doly na jedné straně a České středohoří Na straně druhé.

Čertova kaple u zámku Jezeří

Kdy: přístupná je celoročně

Kde: pod zámkem Jezeří

Proč přijít: Po levé straně příjezdové komunikace k zámku Jezeří je zřícenina nedostavěné hraběcí kaple, známá pod lidovým názvem Čertova kaple. Toto místo je opředeno tajemstvím a i dnes tam pocítíte opravdu zvláštní atmosféru. Stavba nebyla nikdy dokončena, protože si to prý nepřály temné mocnosti. Poté, co se opakovaně zřítila klenba kaple, bylo od stavby upuštěno a dodnes před jejím vchodem stojí kamenné podstavce a vedle sloupy, které tam měly být vztyčeny – vše zanecháno tak, jak byla stavba opuštěna.

Vodní nádrž Janovská přehrada

Kdy: po celý rok

Kde: u osady Křížatky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Vodní nádrž u osady Křížatky nad Litvínovem - Janovem v Krušných horách se též nazývá Mostecká nádrž, neboť zásobuje vodou města Most. Vznikla přehrazením Loupnice na začátku 20. století a jde o chráněnou technickou památku. Samotná přehrada není volně přístupná. Na hráz a břehy je z důvodu ochrany vody přístup zakázán, ale okolím vede turistická cesta. Jde o krátký výlet vhodný pro děti. Dobrý přístup je z osady Křížatky po modré a od rozcestí nad Křížatkami, kde je konečná autobusu z Litvínova, také po červené. Z osady Lounice (a z Litvínova) vede k přehradě červená značka.

Tip na knihu: Kniha Dlouhej špacír

Kdo: Zuzana Švoncová

Kde: nakladatelství Klika, 2020

Bije vám srdce pro dobrodružství? Rádi objevujete krásy divoké přírody, hor a krajiny? A také vás trápí, že nyní nemůžete cestovat? Na to máme jeden perfektní tip, jak cestovat z „gauče“, a to knihu Dlouhej špacír, pěšky skandinávskou divočinou. Napsala Zuzka Švoncová. Kniha je o tom, že je třeba se nebát a vydat za hranici svého komfortu. Spát pod širým nebem či ve stanu a „špacírovat“ pešky tam, kde to chce nutnou dávku odvahy i síly. A umění žít několik měsíců jako poutník v přírodě, kde sprchou je například jezero a parfémem pot a naše přirozenost. Tento špacír je o Norsku a Švédsku. Koneckonců v téhle Covidové době, kdy je cestování komfort ještě stále zakázaný, jsou knihy dobrou alternativou, jak moct vycestovat a přitom zůstat doma v teple.

Tip na knihu: Kázání pro neznabohy

Kdo: Svatopluk Karásek

Kde: Rybka Publisher, 2021

Právě vychází nové rozšířené vydání knihy nedávno zesnulého českého písničkáře a známého evangelického faráře Sváťi Karáska Kázání pro neznabohy aneb Kdo je tady blázen?. Tentokrát v pevné vazbě. Tato inspirativní knížka nabízí několik kázání pronesených v pražském kostele U Salvátora (Blázen, Balíček karet, Díkůčinění, Vánoční stromek a Svatopluk Karásek, jak ztratit duši) a jedno zamyšlení nádavkem, kterými se evangelický farář Sváťa Karásek obrací na „neznabohy“. Kdo je neznaboh? Komu Karásek káže? Neznaboh je ten, kdo boha nezná. Taky ten, kdo o něm ani nechce vědět a tím méně mluvit, nebo taky člověk, kterému se oškliví patos všech, co se bohem zaklínají, a sám se proto před světem označuje za neznaboha, aby unikl ze spárů ideologům. Neznabohem je vskutku i každý křesťan, protože kdo může říci, že zná boha, že se s ním zná, že je na jeho straně, nebo v jeho straně?

Tip na hru: World of Warships

Kdy: ve volných chvílích

Kde: na internetu

