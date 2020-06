Farmářské trhy

Kdy: sobota 30. května od 8 do 12 hodin

Kde: náměstí 1. Máje v Chomutově

V Chomutově na náměstí 1. máje budou v sobotu 30. května od 8,00 do 12,00 hodin farmářské trhy, kde můžete nakupovat především sazenice.

Pohádkové království

Kdy: neděle 31. května od 14 hodin

Kde: u sportovní haly ve Spořicích

Proč přijít: Bude se slavit Den dětí. Bude pohádková vesnice, plná královských soutěží, kde děti prověří svou dovednost, um a odvahu. Každý obdrží královský glejt a všichni postoupí do velkého finále.

Pojďte s námi do přírody

Kdy: sobota 30. května od 9 hodin

Kde: Bezručovo údolí, sraz začátku cyklostezky, za penzionem Hřebíkárna

Proč přijít: Muzeum zve na entomologickou exkurzi do Bezručova údolí.

Co účastníky čeká? Pozorování a určování různých druhů hmyzu či informace o zakládání entomologické sbírky. Exkurzi povede Pavel Krásenský z Oblastního muzea a galerie v Mostě.

Zámek Jezeří

Kdy: do 30. října

Kde: Zámek Jezeří

Za kolik: 50 Kč, děti do 6 let zdarma, mládež 40 Kč

Proč přijít: Zámek Jezeří, zámek na rozhraní dvou světů a dvou okresů patří k nejzajímavějším památkám v České republice. Zahrnuje v sobě téměř vše, s čím se můžete setkat na ostatních zámcích, ale zároveň se od nich, díky pohnutému osudu, zcela odlišuje. Má za sebou jak velkolepou slavnou minulost s přepychem a nádherou hodnou knížecího sídla, tak období zmaru a zapomnění. V roce 1996 se stává průkopníkem neobvyklé prezentace – prezentace neopravené památky, kdy je návštěvník svědkem její postupné proměny. Od 25. května se znovu otevřel veřejnosti. Zatím nabízí pouze jeden prohlídkový okruh bez průvodce.

Zámek Červený Hrádek

Kdy: květen – září od 10 do 17 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek u Jirkova

Za kolik: dospělí 80 Kč, děti studenti, senioři 40 Kč

Proč přijít: Návštěvníci mají možnost navštívit s průvodcem galerii a kapli sv. Jana Křtitele v přízemí, dále pak zrcadlový a rytířský sál, lovecký salonek s obrazárnou, pracovnu Maxe Egona Hohenlohe-Langenburg, chodby a další prostory v prvním patře. Součástí prohlídkového okruhu jsou stálé výstavy a expozice v prostorách zámku.

Únik z totality aneb Listopad 1989 na Chomutovsku

Kdy: prodlouženo do 30. června

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově

Za kolik: 40 Kč

Proč přijít: Výstava spojená s únikovou hrou přístupná pouze po předchozí rezervaci na tel. Čísle 775 870 935, nebo na e-mailu: dokonalova@muzeumchomutov.cz. Orientační čas pro hraní únikové hry je 30-60 minut.

Osvobození 1945 – Konečně mír!

Kdy: do 31. prosince

Kde: web Oblastního muzea Chomutov

Krajská virtuální výstava k 75. výročí konce II. světové války. Výstavní prezentaci zajistil Ústecký kraj a připravilo Muzeum města Ústí nad Labem. Projekt si klade za cíl seznámit veřejnost s dramatickými událostmi jara roku 1945 na území dnešního Ústeckého kraje. Výstava je připravena ve spolupráci s místními archivy, muzei, památníky a soukromými osobami. Autoři zde shrnují především události období měsíců dubna a května roku 1945, které na našem území byly vůbec nejdramatičtější.

Kachle sedmi století

Kdy: do 24. října

Kde: web Oblastního muzea Chomutov

Proč přijít: Virtuální výstava v budově Oblastního muzea v Chomutově. Nová technologie umožňuje dokonalou 3D návštěvu výstavního sálu, můžete zažít atmosféru výjimečné výstavy kamnových kachlů od gotiky po secesi, zapůjčených z deseti institucí. K zhlédnutí jsou také nejstarší gotické komorové kachle s vyobrazením obrněných jezdců z hradu Kyšperka u Krupky nebo pestře glazované renesanční kachle z hradu Egerberku u Klášterce nad Ohří.

Lovci lebek

Kdy: do 28. září

Kde: muzeum Středověká bašta v Kadani

Proč přijít: V sobotu 30. května začne v muzeu Středověká bašta v Kadani etnografická výstava Lovci lebek. Ta představí sbírku předmětů z Nové Guiney, zejména z prostředí kulturní skupiny Asmat, kterou proslavily nádherné dřevořezby, ale také praktikování tzv. lovu hlav a s ním souvisejícím lidojedstvím. Další představenou kulturní skupinou jsou Marind-Animové, kteří rovněž praktikovali lov hlav. Z důvodů opatření pandemie koronaviru nebude výstava otevřena oficiální vernisáží. Na Papui Nové Guineji a přilehlých ostrovech Melanésie (Fidži, Šalamounovy ostrovy, Nové Hebridy) byl rituální lov lebek často spojen i s kanibalismem. Lebky zabitých nepřátel zde často sloužily jako fetiše plodnosti, které měly přinést úrodu polím a plodnost ženám vítězných bojovníků. Otevírací doba je 10 – 17 hodin.

Pohádkový svět

Kdy: úterý – neděle od 10 do 16 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek u Jirkova

Za kolik: 20 Kč

Proč přijít: Výstava pro velké i malé milovníky pohádek a pohádkových postav. Na příchozí čekají postavy z pohádek O červené karkulce, Perníková chaloupka, Čert a Káča. Nechybí ani pohádková babička, víly, vodníci a ostatní obyvatelé pohádkové říše. Pro pravidelné návštěvníky Pohádkového světa je připravena slevová akce. Pokud budou sbírat razítka na speciální kartičku, kterou dostanete na recepci, tak budou mít každou třetí návštěvu Pohádkového světa zdarma.