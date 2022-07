Hudba za rohem: Meet the Street

Kdy: Pátek 29. července od 18.00 hodin

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Za kolik: Vstupné je dobrovolné

Už jste slyšeli o buskingu? Pokud ne, dozajista jste se s ním už někdy alespoň setkali. Jedná se o pouliční umění provozované na veřejném prostranství. Umělci oživují svým hudebním (nebo jiným) vystoupením místa, která nejsou primárně k umělecké produkci určená, a zpříjemňují tak lidem okamžiky běžného dne. Za to jim posluchači hází do klobouku nebo jiné k tomu určené nádoby drobný příspěvek, tak si nezapomeňte vzít drobné, ať můžete účinkující umělce ocenit. Na dalším z buskerských večerů se můžete těšit na pražskou buskingovou kapelu pod taktovkou Jiřího Vasse s názvem Meet the Street, kterou můžete vidět potkávat při pouličních vystoupeních třeba na pražském Andělu nebo na různých buskingových akcích.

Maude, Lionel a prst Jacksona Pollocka

Kdy: Pátek 29. července od 21.00 hodin

Kde: Františkánské zahrady v Kadani

Za kolik: 90 Kč

Hořká divadelní komedie o alkoholu, umění a životě. Bývalá barmanka a začínající alkoholička Maude objeví ve vetešnictví obraz, který by mohl být originálním plátnem velikána amerického malířství Jacksona Pollocka. Obraz přichází posoudit přední znalec, ředitel Metropolitního muzea umění Lionel. Začíná boj, ve kterém nejde jen o pravdu či faleš daného díla, ale celého umění a lidského života vůbec. Hrají: Vlaďka Zborníková a Václav Klapka.

Sasko - česká pivní zahrada v Marienbergu

Kdy: Sobota 30. a neděle 31. července

Kde: Kulturní a volnočasové centrum Baldauf villa v Marienbergu

Kdo chce vyrazit za příhraniční turistikou, za kulturou a nebo zlatavým mokem, může se v sobotu nebo v neděli vydat do Marienbergu, kde se koná festival Sasko – česká pivní zahrada. Součástí jsou koncerty kapel, mezi kterými se v sobotu objeví také Big Band Zdeňka Tölga z Mostu (sobota od 17.00 hodin). V sobotu program začíná ve 13.00 hodin, v neděli od 11.00 hodin.

Řezbářské sympozium v Lesné

Kdy: Sobota 30. července

Kde: Horský areál Lesná

V krušnohorské Lesné vrcholí první řezbářské sympozium, které bylo po celý týden zaměřeno na tvorbu šachových figur s krušnohorskou tématikou. Čtveřice umělců bude pokračovat v tvorbě také v dalším týdnu, kdy je až do 6. srpna tématem postava Vodnáře ze zvěrokruhu.

Hornický candrbál v Měděnci

Kdy: Sobota 30. července od 18.00 hodin

Kde: Restaurace Mědník v Měděnci

V Měděnci, ve zdější restauraci Mědník v Krušných horách se v sobotu 30. července koná Hornický candrbál. Začíná v 18.00 hodin a hrát bude skupina Premiér.

17. Vejprtská pouť

Kdy: Sobota 30. července od 14.00 hodin

Kde: Náměstí TGM a Kostelní náměstí ve Vejprtech

Za kolik: Zdarma

Sobota 30. července bude ve Vejprtech patřit již 17. Vejprtské pouti. Program se bude odehrávat od 14.00 hodin na dvou místech, a to na náměstí TGM a Kostelním náměstí. První bude patřit hudbě - například dechovce Veselí muzikanti, folku s Pepou Štrossem nebo rocku s Carpatia Castle a Rammstein Tribute Show. V parku na Kostelním náměstí pak bude možné vidět šermíře a dravce nebo se zde zapojit do soutěží.

Rodinný festival v Chomutově

Kdy: Sobota 30. července od 11.00 hodin

Kde: Letní kino v Chomutově

Za kolik: 100 Kč děti, 150 dospělí

V chomutovském letním kině se v sobotu 30. července od 11.00 hodin koná Chomutovský rodinný festival. Pro děti je připraveno malování na obličej, kreativní dílna či skákací atrakce. Odpoledne vystoupí Adéla Radimcová, Matěj Koudelka, kapela Albus a Elvis Live. Vstup 100 Kč děti, 150 Kč dospělí.

Čajový festival v Kadani

Kdy: Sobota 30: července od 10.00 hodin

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Za kolik: Zdarma

Dáte přednost čaji? Pak se zastavte v sobotu 30. července od 10.00 hodin na Studenském náměstí v Kadani. Festival čajových nadšenců nabídne nejen nápoje, ale také asijské občerstvení, tanec, hudbu, bubnování, ukázky taiji a jiu jiutsu či tvorbu origami. Otevřeno do 18.00 hodin, vstup je zdarma.

Historické slavnosti na zámku Poláky

Kdy: Sobota 30. července od 11.00 hodin

Kde: Zámek Poláky

Zámek Poláky u Nechranické přehrady se otevře v sobotu 30. července veřejnosti. Od 11.00 hodin připravuje program skupina historického šermu Honorata z Letohradu, například dobové příběhy, ukázky zbraní a šermířská klání. Mezi vystoupeními se můžete vydat na prohlídky zámku s majitelem. Výtěžek je určen na opravu zámku.

Historickým cyklovlakem do hor

Kdy: Sobota 29. července od 8.45 hodin

Kde: Nástup v Klášterci nad Ohří

Také tento víkend se můžete svést historickým cyklovlakem do Krušných hor. Další jízda se koná 23. července. Vlak odjíždí v 8.45 hodin z Klášterce nad Ohří, dále Kadaně, Chomutova a pak už míří do hor. V Křímově přestávka na občerstvení a opékání buřtů. Zpět vlak odjíždí z Vejprt ve 13.55 hodin. Pořádá Loko-motiv.

Koncert kapely Úlet

Kdy: Neděle 31. července od 14.00 hodin

Kde: Františkánské zahrady v Kadani

Za kolik: 80 Kč

Vystoupení kapely country and western music. Základními kameny skupiny ÚLET byli dva bratři, Milan a Honza Bočkovi. V roce 1996 spolu začali hrát po hospodách u stolu. Zpočátku si na větší akce aparaturu půjčovali, ale když přibývali posluchači, vznikla potřeba koupit první vlastní reprobednu a mikrofony, aby hospodu překřičeli. Jak šel čas, našetřili na basovou kytaru ze zastavárny a přibrali k sobě basáka Geryho. Když se nějaká písnička nepodařila zahrát tak, jak se má, byl to prostě úlet. A to si tenkrát zvolila tahle parta jako svůj název. Ze začátku u stolu se hrál hlavně folk a country, ale když kapelu začali zvát i do klubů a na různé oslavy, kde se na písničky Úletu začalo tancovat, repertoár se postupně obohacoval. Dnes skupina Úlet dokáže zahrát téměř všechny hudební styly a díky tomu se z hospod a klubů dostala také na taneční zábavy, plesy, poutě, svatby, motorkářské srazy, obecní slavnosti a festivaly.

František Kollman v galerii Kryt

Kdy: Do 31. července

Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří

V červenci v galerii Kryt v Klášterci nad Ohří vystavuje svá díla výtvarník František Kollman, který chránil Václava Havla. Kollman se ve své tvorbě zaměřuje především na vyjádření pohybu. Absolvoval Výtvarnou školu Václava Hollara a nakonec soukromě studoval u akademického malíře Zdeňka Buriana. František je uznávaným malířem, uměleckým brusičem skla, ilustrátorem a grafikem. Úspěšně vystavuje v České republice i zahraničí a jeho díla najdeme ve Francii, Španělsku, Německu, Rakousku a Japonsku. Narodil se v roce 1947 v Praze, jeho matka byla italská šlechtična a otec syn německého malíře. A byl to právě otec, který se jako jediný nevěnoval malířství a přivedl ho k bojovým uměním. Vystřídal nespočet zaměstnání, opravoval barokní kostely či vyučoval bojová umění. Jako vyhazovač se v Redutě seznámil s předními osobnostmi českého disentu a budoucími představiteli revoluce. V roce 1989 se stal šéfem ochranky Václava Havla. „Vašek Havel tenkrát prostě potřeboval, abych zařídil ochranu. Neváhal jsem. Znali jsme se už od jednasedmdesátého z Reduty, byli jsme ochotni za něj i položit život,“ vzpomíná František Kollman a dodává: „Havla jsem miloval, pořád ho mám rád a jsem hrdý, že jsem ho mohl chránit.“

Vzestupy a pády portrétní miniatury

Kdy: Do 24. září

Kde: Oblastní muzeum na radnici v Chomutově

Výstava portrétních miniatur přiblíží návštěvníkům tu část výtvarného umění, která byla vždy především soukromou záležitostí, a proto dlouho unikala pozornosti širšího publika. V dnešní době je už umění drobného portrétu všeobecně známo. Subtilní obrázky nebývají často vystavovány, zejména pro svou citlivost na světlo, které vlivem častého působení může nenávratně malbu poškodit. Oblastní muzeum v Chomutově spravuje jednu z nejkvalitnějších sbírek portrétních miniatur ve střední Evropě.

Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira

Kdy: Do 30. října

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Městské muzeum v Kadani připravilo ve františkánském klášteře novou výstavu s názvem Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira, kde došlo v říjnu 1742 k malé bitvě s velkými následky. Výstava potrvá do 30. října.



Lidická tragédie, Hrdinové

Kdy: Do 28. září

Kde: Městské muzeum v Kadani

Městské muzeum v Kadani začala minulý týden výstava Památníku Lidice k 80. výročí heydrichiády. Výstava s Názvem Lidická tragédie mapuje okolnosti vypálení středočeské obce nacisty a poválečný vývoj Lidic. Druhá část s názvem Hrdinové přináší příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové. Výstava potrvá do 28. září.

Fotografická soutěž Jirkovská zrcadlení

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Město Jirkov

Město Jirkov vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže Jirkovská zrcadlení. Soutěž bude opět probíhat od 1. března do 31. srpna. Stejně jako v předešlých dvou letech máme 2 tematické okruhy. První okruh je na téma Jirkov v maličkostech a druhý na téma Tady žiju. Mezi výherce se i letos celkově rozdělí 12 tisíc korun. V každém tematickém okruhu je za 1. místo částka 3 tisíce korun, za 2. místo 2 tisíce korun a za 3.místo 1 tisíc korun. Tematické okruhy:

1) Jirkov v maličkostech (můžete fotografovat technické či architektonické maličkosti a detaily, přírodní i běžný život apod.)

2) Tady žiju (můžete fotografovat vše, co se vám líbí v našem městě. Vytvořte takové snímky, jak doopravdy vnímáte své město.). Úkolem soutěžících je pořídit kreativním, tvůrčím a originálním způsobem fotografie (max. 3 snímky v každém tematickém okruhu) s motivem Jirkova.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.

Senioři ve Strupčicích se mohou každý pátek protáhnout

Kdy: Každý pátek od 11.00 hodin

Kde: Sportovní hala ve Strupčicích

V obci Strupčice myslí i na kondici obyvatel dříve narozených. Senioři se zde totiž mohou přijít protáhnout každý pátek do zdejší sportovní haly a v rámci svých možností mohou absolvovat protahovací a rehabilitační cvičení. To začíná vždy v 11.00 hodin. Vstup je zdarma.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.