Do letního kina v Chomutově míří raper Kapitán Demo. | Foto: Archiv Deníku

Kapitán Demo v letním kině

Kdy: sobota 29. srpna od 21 hodin

Kde: letní kino Chomutov

Proč přijít: Za tajemnou maskou tlusté postavičky Kapitána Dema se skrývá Jiří Burian, známý z kapel Southpaw nebo Ghostmother. V současné době také z hudebního projektu Republic Of Two. Kapitán se za svůj rap nemusí stydět. Sarkasmus mu není cizí a vkládá ho do svého přednesu. Ironický tón v každém druhém rýmu, silná míra nadsázky a občas také projev znechucení nad současným stavem. Tak to je přesně kapitán Demo.