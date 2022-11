Divadelní žně v Klášterci Kdy: Od pátku 28. října, vždy od 19.00 hodin Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří Po několikaletých vynucených prázdninách se do Klášterce nad Ohří vrací Divadelní žně - přehlídka amatérských divadel. A protože se jedná o 18. ročník, nesou jméno Plnoleté. Od pátku 28. října vás čeká devět divadelních večerů a jedna výstava. Kláštercké divadelní žně letos začnou již v pátek, a to vernisáží výstavy, která připomíná padesátiletou historii pořádajícího divadelního spolku KLAS. Výstava bude po dobu Žní stálou expozicí a můžete se tak před každým představením podívat do bohatého archivu KLASu. Hrát se bude po celý týden v novém Kulturním centru v Klášterci nad Ohří. Prvním představením bude premiéra nové hry tohoto divadelního spolku Krysa. Každý další večer vždy od 19.00 hodin uvidíte jedno představení. Vstupné je 80 Kč. Program: Pátek 28. října – Jsme Klas a je nám padesát, sobota 29. října – DS Klas – Krysa, neděle 30. října – DK Jirásek Česká Lípa – S vyloučením veřejnosti, pondělí 31. října – DS Vojan Libice – Vernisáž. Festival pokračuje i v dalších dnech.



Sokolský běh republiky

Kdy: Pátek 28. října od 12.00 hodin

Sokol pořádá ve sváteční den 28. října tradiční Sokolský běh republiky. Zaběhat si lze také v Kadani, kde bude start u Kadaňského stupně, výdej startovních čísel začíná v poledne. Připraveny jsou dva dětské závody a hlavní závod podél Ohře na 6,6 km.

Blíž k večerním zvonům

Kdy: Pátek 28. října od 17.30 hodin

Kde: Městská věž v Jirkově

Připomínku vzniku samostatného Československa můžeme oslavit společně pohledem na naše město Jirkov z nejvyššího patra městské věže. Připraveny jsou procházka historií věže a Jirkova, prohlídka večerního města, sklenička na zahřátí a nějaké to sváteční překvapení.

Strašidelná zoo

Kdy: Sobota 29. října od 16.00 hodin

Kde: Zoopark Chomutov

Sraz všech malých i velkých strašidel se koná v sobotu 29. října v chomutovském zooparku. Program je soustředěný do areálu dětské zoo, začíná v 16,00 hodin. Na místě budou k prodeji dýně, příchozí si je budou moci na místě vydlabat a vyřezat. Pomůcky vlastní. Bude se také soutěžit o nejlepší masku. Připraveno je několik dalších soutěží, divadlo pro děti a na závěr před sedmou večer průvod kolem zoo.

Dernisáž výstavy Šimona Uhlíka

Kdy: Sobota 29. října od 16.00 hodin, otevřeno je od 15.00 hodin

Kde: Galerie Jirkov

Odpolední setkání při příležitosti ukončení výstavy 11letého fotografa Šimona Uhlíka. Tento den bude poslední možnost zúčastnit se ankety o top foto výstavy, protože v průběhu odpoledne budou vylosování výherci. Ceny věnovalo v rámci programu podpory talentované mládeže město Jirkov a další sponzoři. Governisáž výstavy Ústečtí Jirkové v Jirkově.

Kirwitzerův den

Kdy: Sobota 29. října od 15.00 hodin

Kde: Městské muzeum v Kadani

Série odborných přednášek z různých vědních oborů pro veřejnost. Život v papuánské vesnici – blízké i vzdálené perspektivy, přednáší Jan D. Bláha. Papua Nová Guinea nepatří zrovna k vyhledávaným turistickým destinacím. Důvodem je možná přetrvávající představa o divoších, kteří si tu a tam dají k obědu svého známého či neznámého. Přednáška si klade za cíl představit život v papuánské vesnici bez příkras tradiční cestovatelské rétoriky, poodhalit principy terénního výzkumu na příkladu jednoho ze současných českých výzkumů a nabídnout srovnání tamní vesnice s naší vesnicí.

Halloween v kině

Kdy: Sobota 29. října od 16.00 a od 20.00 hodin

Kde: Kino Jirkov

Máte rádi kostýmy a strašidelnou atmosféru? V tom případě si nenechte ujít tajuplný Halloween v kině! Od 16.00 hodin jsou pro děti připravené čarodějné úkoly, soutěž o nejhezčí masku a v 17:00 proběhne projekce pohádky Příšerákovi 2. Těšit se můžete na tématickou výzdobu, skvělou zábavu a možná i trochu adrenalinu. Večer od 20.00 hodin bude patřit dospělým, pro které je též připravena soutěž o nejhezčí masku a welcome drink. Akci završíme ve 22:00 hororovým snímkem Halloween končí. Pozor Vstupenky je nutné zakoupit nejpozději do 28. října.



Jak víla modrovláska splnila tři přání

Kdy: Neděle 30. října od 15.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Chomutově

Pohádkový příběh nás přenese do lesního království, kde žijí nejenom zvířátka, ptáčci, ale i křehké bytosti. Lenivý a nafoukaný pytlák Matěj chystá past na Zajíčka Ušáčka a jeho hubatá žena Anděla chodí ráda do lesa na houby.Přesto, že se mají rádi, často se dohadují, protože si každý prosazuje jenom to své. Nevěří, že se s pohádkovými bytostmi opravdu mohou setkat a také nevědí, že se jejich přání mohou snadno vyplnit. A tak, ve chvíli, kdy do jejich života vstoupí kouzelná moc Víly Modrovlásky, začíná příběh plný nečekaných událostí. Veselá pohádka přináší ponaučení, zamyšlení a lidovou moudrost. Věříme, že rozpustilé situace, o které není nouze, rozesmějí malé i velké diváky.

Titulární slavnost Všech svatých ve vejprtském kostele

Kdy: Pondělí 31. října od 17.00 hodin

Kde: Kostel Všech svatých ve Vejprtech

V kostele Všech svatých ve Vejprtech se chystá Titulární slavnost Všech svatých. Akce začíná už v pondělí 31. října - vigilie slavnosti - v 17.00 hodin mše svatá, pobožnost ke všem svatým, svátostné požehnání. V úterý 1. listopadu pak proběhne v 18.00 hodin slavnostní mše svatá před vystavenou Nejsvětější Svátostí, svátostné požehnání.

Rodina – sochy Michaela Bílka

Kdy: Do 25. února 2023

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově, budova radnice

Velký sál muzea na radnici ožije na několik měsíců „dřevěnými lidmi“ akademického sochaře Michaela Bílka. Vystaveno bude kolem deseti soch nebo sousoší barevných dřevěných postav v životní i lehce nadživotní velikosti. Výstava bude slavnostně zahájena v sobotu 22. října od 15.00 hodin. Na vernisáži zazní hudba a k dispozici bude malé pohoštění. Právě v den vernisáže, 22. října, by sochař oslavil osmdesáté narozeniny. Výstava potrvá do 25. února 2023 v muzeu na radnici, náměstí 1. máje, Chomutov

Ústečtí Jirkové vystavují v Galerii Jirkov

Kdy: Do 25. listopadu

Kde: Galerie Jirkov

V neděli 16. října proběhla vernisáž výstavy obrazů Jiřího Součka a Jiřího Fidlera v Galerii Jirkov. Oba Ústečtí Jirkové jsou vynikající výtvarníci. Příjemné odpoledne zpříjemní svou hudbou soubor Potulní pěvci. Výstavu bude možné v Galerii Jirkov zhlédnout až do 25. listopadu.

Life In Monochrome – Filip Čaník

Kdy: Do 31. října

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Za kolik: Zdarma

Nová výstava v Galerii pod šitým nebem na Studentském náměstí. Tentokrát jde o výstavu fotografií Filipa Čaníka s názvem Life in Monochrome. Filip se fotografování věnuje od roku 2014, fotoaparát si nejprve pořídil, aby mohl pořizovat lepší záběry svých milovaných psů, postupně se ale z focení stala jeho vášeň. Jeho umělecký rukopis je typický, jak už název napovídá, právě monochromatičností. Z jeho fotografií vyzařuje tajemno, mystično, neznámo, temnota, deprese, ale i naděje.

Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira

Kdy: Do 30. října

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Městské muzeum v Kadani připravilo ve františkánském klášteře novou výstavu s názvem Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira, kde došlo v říjnu 1742 k malé bitvě s velkými následky. Výstava potrvá do 30. října.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.