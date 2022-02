Večery naživo: Justin Lavash Kdy: Čtvrtek 27. ledna od 19.00 hodin Kde: Kulturní dům Střelnice v Kadani. Hudba Justina Lavashe se pohybuje na rozmezí bluesu, folku a jazzu. Jeho fenomenální technika a kytarové schopnosti často vyrážejí posluchačům dech a nechávají je občas jen žasnout nad tím, co všechno je možné s jednou jedinou kytarou. Justin se označuje za "fingerstylového" kytaristu a vzhlíží se v britských folkových legendách, jako jsou Richard Thompson nebo John Martyn – je ale z mladší generace, a tak v jeho tvorbě nechybí ani stopy New Wavu a dalších tanečních žánrů. Přijďte si ho poslechnout 27. ledna do Cavern klubu na Střelnici.

Nemocnice na pokraji zkázy

Kdy: Čtvrtek 27. ledna od 19.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Nejúspěšnější česká travesti show Techtle Mechtle a Kočky míří do Klášterce nad Ohří v novém pořadu ,Nemocnice na pokraji zkázy. Každý si za život vyzkoušel už několikrát roli pacienta na vlastní kůži. Málo kdo ale ví, jak to chodí z té druhé strany. Během tohoto pořadu budete mít možnost nahlédnout pod pokličku do nemocnice, která si žije tak trochu vlastním životem.

Swap

Kdy: Pátek od 9.00 do 17.00 hodin

Kde: ČPP Servis v ulici 28. října v Chomutově

Víte, co je to "swap"? Jeden takový se uskuteční už tento pátek. A o co tedy jde? O výměnu věcí, které už nevyužijete, ale mohly by se hodit někomu jinému. Oblečení, doplňky, hračky nebo potřeby do domácnosti. Donesete, co nepotřebujete a odnesete si to, co využijete. Nebo se jen tak přijďte mrknout. Věci ale nesmí být poničené, děravé nebo špinavé. Zbylé věci budou odvezeny do charitativního obchůdku Adra. Pro velký zájem byla akce prodloužena do 17.00 hodin.

Veřejné bruslení

Kdy: Sobota 29. ledna a neděle 30. ledne, vždy od 10.00 a od 17.00 hodin

Kde: Tréninková hala Rocknet Areny v Chomutově

Přijďte si zabruslit do Rocknet Areny, o víkendu můžete dvakrát za den. Vstupné je 40 korun.

Štístko a Poupěnka: Bylo nebylo

Kdy: Sobota 29. ledna od 10.00 hodin

Kde: Kulturní dům Střelnice v Kadani

A vida! Štístko a Poupěnka vás znovu provedou fantastickým světem pohádek v představení Bylo nebylo. Nejmenším broučkům ukážeme, jak dělají zvířátka v písničce A co dělá. Taky se naučíme, že bychom si raději měli čistit zoubky, aby nás nenavštívil Kazizub Auvajs. Konečně se dozvíme, jak to dopadlo s Karkulkou, když se dostala do babiččina domečku v písničce Červená Karkulka 2. Zachráníme princeznu, porazíme draka, zkrátka nevzdáme to a pomůže nám s tím Princ Bajaja. Zasmějeme se Pejskovi a Kočičce a jejich nekonečné honičce. Seznámíme se se spoustou hudebních nástrojů a bude to paráda.

VK Jirkov – VK Roudnice nad Labem

Kdy: Sobota 29. ledna od 10.00 a od 14.00 hodin

Kde: Sportovní hala 4. ZŠ Krušnohorská v Jirkově

Dva zápasy krajského přeboru mužů A. První se hraje od 10.00 hodin, druhý pak od 14.00 hodin. Přijďte fandit do sportovní haly ve 4. ZŠ Krušnohorská.

Bruslení v Kadani na náměstí

Kdy: Do 13. března

Kde: Mírové náměstí v Kadani

Bruslí se ve všední dny od 14.00 do 18.00 hodin, o víkendu pak už od 11.00 hodin. Na speciální povrch je možné vstupovat pouze v dobře nabroušených bruslích, nikoliv běžné obuvi, a to ani jako doprovod. Na náměstí je také každý den otevřený stánek s občerstvením. Vstup na kluziště je zdarma a vejde se na něj 20 až 30 lidí.

Tak já letím!

Kdy: Pondělí 31. ledna od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Chomutově

Jiskrná one-woman show dokazující, že vše se dá přežít s nadhledem, sebeironií a humorem. Neuvěřitelně upovídaná výstřední pětačtyřicátnice Susan se rozhodne oslavit své narozeniny cestou do Austrálie. Snaží se tak zopakovat výlet, který podnikla se svými kamarádkami před čtvrtstoletím. Tentokrát však cestuje sama, sice se stejným očekáváním a sny, ale s pětadvacetiletou zátěží zkušeností. Její důvtip, šarm i chaos ji přimějí bilancovat – ironicky a hořko směšně se zamýšlí nad přátelstvím, láskou, osamělostí a nástrahách i radostech života.

Vyšívané obrazy podle slavných malířů

Kdy: Do 25. února

Kde: Galerie Jirkov

Avignonské slečny a další známá díla Pabla Picassa, ale i Paula Gauguina nebo Jana Zrzavého je možné si prohlédnout na jednom místě. V Galerii Jirkov na výstavě vyšívaných obrazů podle děl slavných malířů. Vytvořil je Chomutovan Odon Brummeisen. S vyšíváním začal před více než čtyřiceti lety. Odon Brummeisen podle svých slov vyšil kolem 140 obrazů na motivy světově uznávaných malířů. V jirkovské galerii jich vystavuje ke čtyřiceti.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.



Svět z kostiček

Kdy: Prodlouženo do 30. června

Kde: Chomutovská knihovna

Opětovného prodloužení se dočkala úspěšná výstava nabízející pohled na svět složený z lega. Pozoruhodná, volně přístupná výstava Svět z kostiček je k vidění v předsálí naučného oddělení. Zahrnuje 120 exponátů z kostek lega, má vzdělávací charakter a potěší nejen dospělé, ale i děti či školní skupiny.

Výstava Josef Voves – Obrazy

Kdy: Do 13. února

Kde: Galerie Josefa Lieslera v Kadani

V Galerii Josefa Lieslera v Kadani začne ve čtvrtek 13. ledna nová výstava s názvem Josef Voves – Obrazy. Jiří Voves vystudoval architekturu na ČVUT u prof. J. Štursy, poté na AVU Praha u prof. F. Cubra. Od roku 1977 se věnuje výhradně volné malbě a grafice, příležitostně se zabývá ilustracemi, grafickými úpravami knih, scénografií a realizacemi v architektuře. Vernisáž proběhne 13. ledna od 17.00 hodin. Výstavu slovem uvede Lucie Šiklová, zazpívá Jana Vovsová Lewitová.

Senioři ve Strupčicích se mohou každý pátek protáhnout

Kdy: Každý pátek od 11.00 hodin

Kde: Sportovní hala ve Strupčicích

V obci Strupčice myslí i na kondici obyvatel dříve narozených. Senioři se zde totiž mohou přijít protáhnout každý pátek do zdejší sportovní haly a v rámci svých možností mohou absolvovat protahovací a rehabilitační cvičení. To začíná vždy v 11.00 hodin. Vstup je zdarma.

Výstava Angry Earth – Jeden obrázek je více než 1 000 slov

Kdy: Do 28. února

Kde: Galerie pod širým nebem na Studentském náměstí v Kadani

První výstavou roku 2022 v Galerii pod širým nebem na Studentském náměstí v Kadani je ekologický projekt Angry Earth aneb Jeden obrázek je více než 1 000 slov. Ten začal v úterý 11. ledna. Za poslední dva roky poznamenala život lidstva pandemie nemoci covid-19. Ta způsobila smrt milionů lidí, dalším zhoršila zdraví a zasáhla ekonomiku a mezilidské vztahy. Zkusme si ale na chvíli představit, že pro naši planetu může být obdobnou pandemií, lidská činnost.

Eva Čermáková – Obrazy

Kdy: Do 23. února

Kde: Galerie Na Síti v Chomutovské knihovně

Novou výstavu obrazů Evy Čermákové nabídne od 13. ledna galerie Na Síti ve druhém patře u velkého sálu Chomutovské knihovny. Výstava potrvá do 23. února.

Akty Milana Pecha v galerii Kryt

Kdy: Do 31. ledna

Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří

V Galerii Kryt v Klášterci nad Ohří začíná v pátek 7. ledna výstava fotografií Milana Pecha Připraven na KRYTiku. Vernisáž začíná v 17.00 hodin a doprovodí ji houslový koncert. Otevřena bude do konce ledna.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.