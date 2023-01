Dětský karneval na téma cirkus

Kdy: Sobota 28. ledna od 15.00 hodin

Kde: Jirkovské divadlo

Za kolik: Děti z Paraplíčka 50, ostatní 70 korun, dospělí zdarma

Těšili jste se na nás, stejně jako my na vás? Právě jsme pro vás připravili naší první letošní akci, na kterou už se nyní můžete těšit. Čeká na vás program plný zábavy i bohatá tombola. Vstupenky doporučujeme zakoupit v předprodeji v recepci DDM Paraplíčko Jirkov.

Zdušehraní

Kdy: Sobota 28. ledna od 18.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Za kolik: 190 korun

Poklidné i dynamické, ale vždy laskavé hudební večery se skupinou Janek & kapela a jejich hosty. Pozvání přijala Lucie Redlová se svou skupinou.

Ples Chomutovského dětského nadačního fondu

Kdy: Sobota 28. ledna od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Chomutově

Za kolik: 750 Kč hlavní sál, 400 balkón

K tanci a poslechu bude hrát orchestr Klub 49. Účinkovat bude Petra Janů, ABBA a také Boney M. Výtěžek z plesu bude věnován do sbírky Chomutovského dětského nadačního fondu a prostředky využity pro dětské oddělení chomutovské nemocnice.

Štístko a Poupěnka - Velká oslava

Kdy: Neděle 29. ledna od 15.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Ahoj broučkové! Máme tady úplně nové představení, které se jmenuje Velká oslava. A to si pište, že bude co slavit. Náš nový domeček, který konečně spatří světlo světa bude jedna velká Paráda. Postavili jsme ho spolu s naším Honzíkem. Zkrátka Umíme cokoli. Seznámíme se i s novým pianistou panem Doremi, který umí nejen Hlava ramena…Nebudou nám stačit nohy v písničce Stonožka, protože musíme chystat oslavu pro Ňufáčka. V přípravách nás vyruší Jarášek Bobi i Čertík Bububu. A možná přijde i Vlk a jehňátko! Tolik masek vystačí na opravdový Karneval! Jen abychom neudělali nepořádek, to by znamenalo Velký úklid. Nakonec zazpíváme Ňufáčkovi Hodně štěstí a konečně se můžeme bavit a tančit na naší diskotéce, kde zazní hity jako: Hejbni kostrou, Jájájá, Prázdniny i Tanči tanči. Tak neváhejte, přijďte si i vy s námi užít velkou oslavu! Hrajeme po celé republice. Těšíme se na vás. Vaši Štístko a Poupěnka

Chomutovská Sportka

Kdy: Neděle 29. ledna od 9.00 hodin

Kde: Střelnice SSK Chomutov v Blatenské ulici

Závody ve sportovní střelbě. Chomutovská vzduchovková sportka SPVzPi 30+30, Středoevropský pohár IV. kolo discipliny RVzPi 2×30, StVzPi 3×20.

Chomutovské medúzárium chová 160 tvorů

Kdy: Pondělí až neděle od 9.00 do 17.00 hodin

Kde: Zoopark Chomutov

Osm akvárií, barevné podsvícení, atmosférická hudba, a především na sto šedesát medúz osmi různých druhů - to nabízí nově otevřená expozice mořských medúz. Chomutovský zoopark je první zoologickou zahradou v ČR, která má vlastní medúzárium. Návštěvníky potěší jistě fakt, že do medúzária se nevybírá žádné zvláštní vstupné, stačí platná vstupenka do zooparku. V souvislosti s otevřením nové atrakce přichystal zoopark také komemntované prohlídky. Začínat budou vždy v celou hodinu, od 9,00 do 16,00 hodin s výjimkou poledne. Počet míst ve skupině je omezen na dvacet lidí, registrujete se proto na telefonním čísle spodní brány - 703 149 043. Medúzárium je možné navštívit i bez rezervace, jen je třeba počítat s tím, že hlavně na začátku prohlídek bude v pavilonu více lidí.

Barvy

Kdy: Do 16. února

Kde: Galerie Lurago v Chomutově

Vernisáž zahájí ve čtvrtek 26. ledna výstavu Barvy. Svá díla na ní představí výtvarnice Andrea Faifrová, která se věnuje především klasické malbě a Jarmila Šťastná, pro jejíž pastelkami provedené kresby jsou typické ornamentální motivy. Výstava potrvá do 16. února.

Why? Příběhy zvířat na území Ruskem okupované Ukrajiny

Kdy: Do 2. února

Kde: Předsálí oddělení beletrie Chomutovké knihovny

Expozice, jejímž autorem je Igor Pavlyuk, přibližuje příběhy zvířat na území Ruskem okupované Ukrajiny. Výstavu můžete v Chomutovské knihovně navštívit do 2. února.

Dřevomalby Tomáše Záborce

Kdy: Do 12. února

Kde: Galerie Josefa Lieslera v Kadani

Již několik let se Tomáš Záborec věnuje vytváření obrazů na dřevěném podkladu, které dřevomalby. Metoda práce spočívá ve využití různých zářezů, vrypů a dlabání do dřeva. V konečném výsledku tento způsob tvorby umožňuje i zapojení jiných, než jen zrakových smyslů - možnost seznámit se s obrazem dotykem, hmatovým vjemem, evokuje i další známé zážitky, jakými je vůně květin či šumění lesa. Toto vše má za úkol vytvářet výsledný dojem, vyvolávat vzpomínku, stát se obdobně jakýmsi symbolickým "zářezem" do podvědomí zúčastněného diváka. Ootevírací hodiny galerie: úterý – neděle 13.00 – 17.00 hodin.

Daniela Soukupová, Hana Pešková

Kdy: Do 17. února

Kde: Galerie Jirkov

Zahájení výstavy obrazů dvojice výtvarnic v Galerii Jirkov v Kostelní ulici. Výstava potrvá do 17. února.

Krušnohorská Túr de Svařák

Kdy: Do 31. ledna

Kde: Krušné hory

Vydejme se za nejlepšími svařáčky, které umí Krušnohorsko nabídnout. Portál krusnohorsko.com připravil pro zájemce a soutěživce mapu, kde jsou zvýrazněné podniky, které ho prodávají. Účastníci se jí ale nemusí striktně držet, uznáno bude svařené víno z celých Krušných hor. Stáhněte si zápisovou tabulku, vypište si místo, kde jste si vínko dali a nechte si ho od provozovatele potvrdit třeba razítkem nebo podpisem. Kdo ochutná 5 a více svařáků, dostane pamětní placku nebo magnet. Vyplněný formulář stačí ofotit a poslat na mail redakce@krus-nohorsko.com. Abyste si nemysleli, že jde jen o kavárenské povalečství, je připraven i seznam výletů, které si v okolí můžete projít. Akce trvá do konce ledna. Více informací a soutěžní kartu najdete na webu https://krusnohorsko.com/svarak/.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.