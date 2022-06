Květenles v Chomutově

Kdy: Sobota 28. května od 10.00 hodin

Kde: Stadion u městského parku v Chomutově

Druhý ročník hudebního festivalu Květenles se koná v sobotu 28. května v Chomutově na stadionu u městského parku. Zahrají kapely Vypsaná fixa, Perutě, No Name, Atmo Music, Marpo, Arakain nebo Michal David. Vstupenky stojí 700 korun, studenti a senioři 550 Kč. Začátek v 10.00 hodin.

Tajemství klášterecké minulosti

Kdy: Pátek 27. a sobota 28. května, vždy od 19.00 hodin

Kde: Sraz je u zámku v Klášterci nad Ohří

Vydejte se po stopách tajemství historie Klášterce nad Ohří. Po dva večery připravil Divadelní spolek Klas oblíbené kostýmované procházky městem. Sraz je na zámku v pátek 27. a v sobotu 28. května v 19.00 hodin.

Narozeniny Maxipsa Fíka

Kdy: Sobota 28. května od 10.00 hodin

Kde: Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani

V sobotu 28. května můžete v Kadani s Maxipsem Fíkem oslavit jeho narozeniny. Den plný her a soutěží začíná v 10.00 hodin na Nábřeží Maxipsa Fíka a také v Amfíku. Děti čekají hudební i zábavná vystoupení kapely Pískomil se vrací, Čiperové či Pepe a Pipi. Na nábřeží bude připravena velká herní zóna se soutěžemi, skákacími hrady či bungee jumpingem. Součástí programu je Den otevřených dveří vodního díla Kadaňský stupeň.

Otevření cyklostezky v Droužkovicích

Kdy: Sobota 28. května od 10.00 hodin

Kde: U vlakového nádraží v Droužkovicích

V Droužkovicích na Chomutovsku se v sobotu 28. května otevře nový úsek cyklostezky ze Spořic do Března. Slavnostní otevření je připraveno u vlakového nádraží Droužkovice, kudy stezka prochází, v 10.00 hodin. Následují dětské závody na kolech i koloběžkách, registrace od 9.30 hodin, start v 10.30 hodin. Připraven bude i doprovodný program pro děti.

Probouzení vinic

Kdy: Sobota 28. května od 10.00 hodin

Kde: Stranné

Ve Stranné u Nechranické přehrady zahájí turistickou sezónu probouzením vinic. Po celou sobotu 28. května můžete přímo ve vinicích místních vinařů ochutnat jejich vína a nadechnout se nádherné atmosféry zdejší viniční tratě s názvem Zámecká. Připraveno bude i občerstvení, k vinařům vás dovedou ukazatele od kostela. Akci pořádají místní vinaři za podpory Obce Březno.

Klínovec Opening

Kdy: Sobota 28. května od 10.00 hodin

Kde: Rail Park Klínovec

Na Klínovci v Krušných se horách se v sobotu 28. května oficiálně otevřou všechny traily klínoveckého Trail Parku. Součástí bude i závod pro širokou veřejnost a děti, doprovodný program a afterpárty. Začátek v 10.00 hodin.

Výroční koncert Cantabile strings

Kdy: Sobota 28. května od 16.00 hodin

Kde: Zámek v Klášterci nad Ohří

Koncert smyčcového souboru Cantabile strings, pod vedením Evženie Atamanové. Oslava 25. výročí založení souboru. Akce ZUŠ Klášterec nad Ohří.

Den dětí s piráty v Klášterci

Kdy: Neděle 29. května od 13.00 hodin

Kde: Zámecký park v Klášterci nad Ohří

V pirátském stylu se bude odehrávat dětský den v kláštereckém zámeckém parku. Koná se v v neděli 29. května od 13.00 hodin. Připravena jsou hudební i taneční čísla, dětský kabaret, stánky, atrakce, pirátské tvořivé dílny a soutěže. Vstupné pro děti 40 Kč.

Zaparkováno!

Kdy: Do 9. července

Kde: Galerie Jirkov

Výstava sběratelských autíček, populárních angličáků. Z obrovské sbírky známého sběratele Jiřího Fialy je vystaveno kolem třech tisíc těchto unikátů.

Sbírka pro Ukrajinu

Kdy: Od neděle 22. května do čtvrtka 30. června

Kde: Galerie Jirkov

V Galerii Jirkov byla v neděli 22. května zahájena výstava a prodej obrazů s jasným cílem – pomoc Ukrajině.

Výstava soutěžních návrhů nového loga organizace Tilia Kadaň

Kdy: Do 26. června

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Výstava soutěžních návrhů nového loga organizace Tilia Kadaň, z.s. potrvá do 26. června.

Fotografická soutěž Jirkovská zrcadlení

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Město Jirkov

Město Jirkov vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže Jirkovská zrcadlení. Soutěž bude opět probíhat od 1. března do 31. srpna. Stejně jako v předešlých dvou letech máme 2 tematické okruhy. První okruh je na téma Jirkov v maličkostech a druhý na téma Tady žiju. Mezi výherce se i letos celkově rozdělí 12 tisíc korun. V každém tematickém okruhu je za 1. místo částka 3 tisíce korun, za 2. místo 2 tisíce korun a za 3.místo 1 tisíc korun. Tematické okruhy:

1) Jirkov v maličkostech (můžete fotografovat technické či architektonické maličkosti a detaily, přírodní i běžný život apod.)

2) Tady žiju (můžete fotografovat vše, co se vám líbí v našem městě. Vytvořte takové snímky, jak doopravdy vnímáte své město.). Úkolem soutěžících je pořídit kreativním, tvůrčím a originálním způsobem fotografie (max. 3 snímky v každém tematickém okruhu) s motivem Jirkova.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.

Svět z kostiček

Kdy: Prodlouženo do 30. června

Kde: Chomutovská knihovna

Opětovného prodloužení se dočkala úspěšná výstava nabízející pohled na svět složený z lega. Pozoruhodná, volně přístupná výstava Svět z kostiček je k vidění v předsálí naučného oddělení. Zahrnuje 120 exponátů z kostek lega, má vzdělávací charakter a potěší nejen dospělé, ale i děti či školní skupiny.

Senioři ve Strupčicích se mohou každý pátek protáhnout

Kdy: Každý pátek od 11.00 hodin

Kde: Sportovní hala ve Strupčicích

V obci Strupčice myslí i na kondici obyvatel dříve narozených. Senioři se zde totiž mohou přijít protáhnout každý pátek do zdejší sportovní haly a v rámci svých možností mohou absolvovat protahovací a rehabilitační cvičení. To začíná vždy v 11.00 hodin. Vstup je zdarma.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.