Jarní prázdninová hra s Paraplíčkem

Kdy: do 26. února

Kde: v ulicích města Jirkova

Prázdninová hra s DDM Jirkov Paraplíčko byla prodloužena a skončí až v pátek 26. února. Hra je určena pro děti, rodiče i prarodiče. Cílem hry je správně vyplnit křížovku. Při luštění tajenky se prochází ulicemi města Jirkova. Správně vyplněnou křížovku doneste nejpozději v pátek 26. Února do 14 hodin do DDM Jirkov. Na všechny čeká malá odměna. Po cestě za tajenkou se můžete vyfotit a své fotografie poslat do DDM.

Tvoření na víkend – organizér žába

Kdy: ve volném čase

Kde: doma

K tomu, abyste si organizér vytvořili potřebujete vlnkový karton zelený a červený (dlouhá strana kartonu 35cm), kulatou krabičku od sýrů (spodní část), univerzální lepidlo, štětec , bílou pastelku nebo tužku, nůžky, pravítko, kousek černého kartonu nebo papíru, kousek bílé čtvrtky, kancelářské sponky nebo kolíčky na prádlo. rolku od toaletního papíru. Kdo zvládá, může použít místo lepidla tavnou pistoli. Kompletní návod na výrobu najdete na facebooku SVČ Domeček Chomutov.

Vyrobte si krmítko

Kdy: ve volném čase

Kde: doma, děti třeba s pomocí rodičů

Protože je stále zima, pojďme si s SVČ Domeček v Chomutově vyrobit jednoduché krmítko pro ptáčky. Pomůcky: krabice od mléka nebo džusu, provázek nebo drát, dřevěná tyčka průměr min. 0,5 cm nebo vhodný klacík, 4. pravítko, černá fixa, nůžky, zalamovací nůž, zahradnické nůžky, špejle s hrotem, štětec, tavná pistole, papír na šablonu a špendlík. Návod je na facebooku Domečku. Pokud krmítko vyrobíte, vyfoťte výsledek a pošlete v příloze na e–mail: kveta.dvorakova@ domecek-chomutov.cz.

Na zaniklý hrad Najštejn

Kdy: po celý rok

Kde: nad údolní nádrží Jirkov

Skromné pozůstatky hradu Najštejn jsou na vysokém skalním ostrohu nad údolní nádrží Jirkov. Hrad byl pravděpodobně založen v polovině 13. století Jindřichem z Alamsdorfu, majitelem nedalekého panství Březenec. Již ve 14. století byl hrad opuštěn. Jádro tvořila nevelká oválná plošina s menší budovou. Okolo plošiny je příkop a val. K zaniklému hradu se nejlépe dostaneme z autobusové zastávky Blatno – Květnov, odkud vede polní a pak lesní cesta. Ta ale není na mapě KČT zakreslena.

Někdejší Hrádek Hausberg

Kdy: celoročně přístupné

Kde: Zámecký vrch nad Bezručovým údolím

Nepatrné náznaky terénních valů na ostrožně vybíhají do Bezručova údolí nad Chomutovem u Hrádečné. Bergrutsch je zastaralý pomístní název polohy. Z polohy lze usuzovat, že se jednalo o opevnění spjaté s důležitou dálkovou komunikací vedoucí z Chomutova přes Blatno do Saska. Celková podoba lokality dává usuzovat o středověkém původu. S vazbou na dálkovou komunikaci to mohl být kontrolní bod na této cestě. Bohužel se nedochovaly žádné písemné zmínky. Do literatury lokalitu uvedl Jaroslav Pachner a navrhl ji označovat jako Hausberk II. Nebyly zde nalezeny žádné archeologické nálezy. Nejsou zde žádné pozůstatky staveb či jiných objektů. Podle terénních náznaků šlo nejspíše o nedostavěné jednodílné opevnění, které na východní straně vymezuje příkop, před nímž je vyhozen val, další mělký příkop odděluje vlastní ukončení ostrožny. Je zde také prohlubeň, vysekaná do rulové skály, dnes zpola zasypaná. Nejsnadnější přístup je z Chomutova po modré turistické značce.

Vyhlídka na Hadí hoře

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nedaleko Klínovce

Vyhlídka nedaleko Klínovce je pojmenovaná podle Hadí hory, na které se nachází. Z místa je pěkný pohled do krajiny. Z Hadí hory je nádherný výhled na lázeňské údolí a na hřebeny hor nad Jáchymovem v horní části města. Pokud by jste od Hadí hory šli vpravo necelých sto metrů, mezi stromy uvidíte klikatit se jáchymovskou sjezdovku z Klínovce. K Hadí hoře se váže i několik pověstí. Jedna z nich říká, že už od pradávna měla tato hora špatnou pověst.

Puklá skála u Flájské přehrady

Kdy: přístupná po celý rok

Kde: nedaleko Flájské přehrady

Zhruba kilometr od hráze Flájské přehrady leží nápadné skalisko načervenalé barvy - Puklá skála. Skalní výchozy jsou tvořeny červenavě zabarveným granitovým porfyrem a draselný živec v nich tvoří až několik centimetrů velké vrostlice. Skalnatý hřeben má tvar půlměsíce otevřeného k západu, je přibližně 50 m dlouhý a stupňovitě klesá směrem k jihu. Dosahuje výšky do 8 metrů. Poblíž horní části hřebene je ještě izolovaná skalní polověž, snadno přístupná z náhorní strany; z té údolní je vysoká okolo 5 m. Pod skalami se pak nachází malé kamenné moře. Nedaleko pod skálou vede po lesní cestě protínající úbočí červená značka z bývalých Flájí do Českého Jiřetína. Mineme-li ve směru od Flájí skálu a odbočíme-li první cestou vpravo vzhůru do kopce, přijdete k úpatí skály. Ze zadní strany se dá poměrně lehce a bezpečně na skálu vylézt.

Helenčiny vodopády u Svahové

Kdy: po celý rok

Kde: kousek od rozcestí u obce Svahová

Budete-li hledat na mapě Helenčiny vodopády, zaměřte se na oblast nad Jirkovem u Svahové. Krásný přírodní úkaz na potoku Lužec se nachází kousek od rozcestí u obce Svahová. Prochází tudy také cyklostezka. Asi 20 m před dřevěným mostkem stačí sejít na vyšlapanou pěšinku, která vás tam dovede. Vodopád má zhruba 4 metry a pod ním jsou ještě menší peřeje. Na jednom z umělých přívodů z Kachního rybníka je těsně pod silnicí ze Svahové do Malého Háje umělý, přibližně 3 metry vysoký vodopád. Nejhezčí jsou Helenčiny vodopády především na podzim, nebo i v létě, kdy nabízejí příjemné osvěžení.

Eduardova skála u Malého Háje

Kdy: přístupná je celoročně

Kde: u obce Malý Háj v Krušných horách

Eduardova skála (908 m) je vyhlídkový útvar ve tvaru sedící žáby na okraji lesa nad obcí Malý Háj v Krušných horách. Tvoří západní předvrchol Lesenské pláně. Již z dálky dobře viditelný skalní masiv leží přibližně 800 metrů na jihovýchod od malohájského kostela, východně od silnice Malý Háj - Lesná. Na vrcholku skalnaté homole se nachází žulový triangulační sloup. Z vrcholu je poměrně daleký rozhled, zejména na západ. Na jihovýchodě Medvědí skála, Lesenská pláň, Liščí vrch, na severu Hora Svaté Kateřiny, na západě jako na dlani osady Malý Háj a Rudolice v Horách, o něco dále Kamenný vrch, údolí Telčského potoka a vzdálenější vrcholy Krušných hor, na jihu osada Lesná.

Zřícenina hradu Perštejn

Kdy: po celý rok

Kde: nad obcí Perštejn

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rozsáhlá zřícena hradu je ukrytá v zalesněném skalním ostrohu přibližně jeden kilometr nad obcí Perštejn na svazích Krušných hor. Hrad není odnikud vidět, z obce k němu vede modrá turistická značka. Pozůstatky hradu jsou roztroušeny na rozsáhlém území na vrcholu kopce. Hrad byl založen někdy ve druhé polovině 13. století. Podle německého názvu Borschenstein se soudí, že jeho zakladatelem mohl být Boreš z Rýzmburka, v úvahu připadají ale také páni ze Šumburku.

Stezka pro pěší a cyklisty v Klášterci

Kdy: přístupná celoročně

Kde: v Klášterci nad Ohří

V Klášterci nad Ohří je nedávno otevřená stezka pro pěší i cyklisty podél Kláštereckého potoka. Navazuje na vloni dokončený cyklopark v Královehradecké ulici. Zájemci se tak mohou projít podél potoka a objevovat krásy města a načerpat čerstvý vzduch. Trasa, která začíná u cykloparku, stoupá sídlištěm podél Kláštereckého potoka do Útočiště. Cyklopark vedle hlavního silničního tahu přes město byl otevřen v červnu loňského roku.

Zřícenina hradu Šumburk

Kdy: přístupná celoročně

Kde: nad řekou Ohře kousek za Kláštercem nad Ohří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zřícenina hradu Šumburk se tyčí nad řekou Ohří kousek za Kláštercem nad Ohří, směrem k Ostrovu. Díky vykácení náletových dřevin je nyní dobře viditelná ze silnice Chomutov - Karlovy Vary i z Klášterce nad Ohří. Nabízí vyhlídku na Krušné i Doupovské hory. Mohutný hrad pochází z první poloviny 15. století a jméno nese podle zakladatele Viléma ze Šumburka. Z areálu lázní Evženie vede cesta k němu podél řeky po červené turistické značce. Cesta asi po třech kilometrech dovede přes rekreační obec Kotvina k rozcestí Šumná, odkud už vede dvoukilometrové stoupání po žluté na zříceninu hradu.

Zřícenina tvrze Pětipsy

Kdy: celoročně, zámek je ale uzavřen a oplocen

Kde: na západním okraji obce Pětipsy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zřícenina tvrze, později přestavěné na zámek, nedaleko Nechranické přehrady je upomínkou na rod Pětipeských z Chýš a Egerberga. Chátrající stavba vodní tvrze dnes už nabízí jen obvodové zdi. Zámecký areál má nyní občanské sdružení Via Levamente, které se pokouší o jeho záchranu. Zámek je však uzavřen a oplocen s výstrahou, že se jedná o chráněnou památku a vstup je zakázán. Dvůr je však otevřen. Jeho stav je velmi špatný a patrné jsou dnes spíš pozůstatky původní tvrze. Pozůstatky tvrze leží na západním okraji obce Pětipsy na Chomutovsku. Najdete ho mezi centrem obce a železniční zastávkou Doupovské dráhy, která jezdí v sezóně vždy o víkendu z Kadaně.

Na procházku k přehradě Fláje

Kdy: celoročně

Kde: u Českého Jiřetína

Vodní nádrž na Flájském potoce v Krušných horách u Českého Jiřetína je pilířovou přehradou, navíc uvnitř dutou, takže je jedinou svého druhu v České republice. Výška hráze je 58,5 metru, dlouhá je téměř půl kilometru. Je zásobárnou pitné vody pro Podkrušnohoří. Rozkládá se na ploše více než 150 hektarů. Její hráz je přístupná veřejnosti pěšky, k vodní hladině je vstup zakázán. Vybudována byla v letech 1951 až 1963. K dopravě materiálu sloužila Moldavská horská dráha. Na dně přehrady skončila osada Fláje, jejíž dřevěný roubený kostel sv. Jana Křtitele byl přemístěn do Českého Jiřetína.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: přístupná celoročně

Kde: nad obcí Strupčice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v opěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce, kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: po celý rok

Kde: na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovi rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, cca 1,5 km.

Vyhlídka nad zámkem Jezeří

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nad zámkem Jezeří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Z vyhlídky je vidět nejen na samotný zámek, ale je z ní i úchvatný výhled na uhelné doly na jedné straně a České středohoří Na straně druhé.

Čertova kaple u zámku Jezeří

Kdy: přístupná je celoročně

Kde: pod zámkem Jezeří

Proč přijít: Po levé straně příjezdové komunikace k zámku Jezeří je zřícenina nedostavěné hraběcí kaple, známá pod lidovým názvem Čertova kaple. Toto místo je opředeno tajemstvím a i dnes tam pocítíte opravdu zvláštní atmosféru. Stavba nebyla nikdy dokončena, protože si to prý nepřály temné mocnosti. Poté, co se opakovaně zřítila klenba kaple, bylo od stavby upuštěno a dodnes před jejím vchodem stojí kamenné podstavce a vedle sloupy, které tam měly být vztyčeny – vše zanecháno tak, jak byla stavba opuštěna.

Tip na rozhlasovou hru: Hlas trouby. Netradiční detektivka

Kdy: kdykoliv na webu mujrozhlas.cz v sekci hry, četby, povídky

Kde: čte Karel Höger

Poslechněte si krátkou a překvapivou detektivní povídku v hlavní roli s legendárním Karlem Högerem. V aplikaci a na webu mujRozhlas (sekce Hry, četby, povídky) si můžete poslechnout jak současné audioknihy a povídky, tak archivní skvosty. K nim se řadí zrovna tato detektivka. Povídka Hlas trouby je ryze detektivním příběhem, v němž svou roli hraje také ješitnost zločince a samozřejmě detektivova inteligence. Jde ovšem o poněkud netradiční povídku, neboť pachatel je od počátku znám. Potíž je v tom, že ho s detektivem váží dávné přátelské vztahy.

Tip na knihu: Uprdelismus

Kdo: Jan Menděl

Kde: Argo, 2021

Nová kniha prý nachází životní filozofii pro všechny. Publikaci Honzy Menděla doporučuje i herečka a spisovatelka Jana Bernášková. Autor poznal všechny možné příručky k lepšímu životu, k němuž mají pomáhat různé meditace, cviky či dechová cvičení. Proti tomuto trendu se však obrátil a řešení našel v obráceném gardu. Podle něj je mnohem účinnější mít všechno u prdele. Proto také vymyslel svůj novotvar, který v knize rozvíjí. Až se postupně naučíte věci okolo nevnímat tak vážně a dokážete se nad ně jednoduše povznést, teprve tehdy docílíte opravdové osobní svobody.

Tip na knihu: Jak přejít řeku

Kdo: Václav Cílek

Kde: vydavatelství Dokořán, 2020

O životě v antropocénu, cestě indiánského šamana do Detroitu, kamenech Dunaje a taky o přílivech a odlivech civilizací, vděčnosti a naději. O tom všem je kniha Václava Cílka Jak přejít řeku. Kniha představuje několik let uvažování o společnosti, přírodě a nás samých. První část se týká naší současné situace, která se ocitá na hraně mezi hněvem a soucitem, mezi ničením a tvorbou. Na změnu jsme málo psychologicky připraveni, a proto je nutné si vybudovat nějakou formu aktivní obrany. Dále se však ukáže, že pouhá sebeobrana nestačí, protože je také nutné být tvořivý. Tři různé druhy kreativity autor ukazuje na příkladu tří umělců, u nichž cesta vede přes důkladnou znalost řemesla, dějin umění a poslouchání hudby, přes schopnost být prodlouženou rukou přírodních sil, anebo dokonce může pramenit ve škvíře do jiného prostoru. Závěrečná část knihy je věnována cestě s indiánským šamanem do prvního post-amerického města Detroitu a civilizacím, které se rozpouštějí a znovu v jiné podobě krystalizují. V Detroitu jsme viděli konec jedné civilizace a nebylo to špatné.

Tip na knihu: Poklady tradiční české kuchyně

Kdo: Roman Vaněk

Kde: Prakul Production, 2021

Kuchařka Poklady tradiční české kuchyně aneb jak to ta babička tenkrát vařila byla první kuchařkou vzniklou pod vařečkou Romana Vaňka. Od té doby se dočkala 15 dotisků a nalezla své místo na poličkách ve více než 200 000 domácností všech kontinentů. Toto nové vydání vychází vstříc všem, kterým ve sbírce “bílé řady Vaňkových kuchařek” chybí právě tato první. Až na pár drobností je naprosto stejná jako ta původní a jen v limitovaném množství. Veškerý výtěžek z prodaných kuchařek bude darován nadačnímu fondu Báry Nesvadbové Be Charity.