Kapela Bohemicca se představí ve Františkánském klášteře

Kdy: Pátek 26. srpna od 19.30 hodin

Kde: Ve Františkánském klášteře v Kadani

Kadaňská rocková formace bude nejen koncertovat, ale pomůže dětem. Kapela Bohemicca bude hrát v pátek 26. srpna od 19.30 hodin ve Františkánském klášteře v Kadani. „Přijďte si poslechnout oblíbenou kadaňskou kapelu a zároveň přispět na dobrou věc,“ zvou pořadatelé. Na pódiu u občerstvení Konírna ve františkánské zahradě představí svůj repertoár a výtěžek z koncertu věnuje na vybavení dětské herny v kadaňské nemocnici.

Setkání v Königsmühle

Kdy: Pátek 26. srpna až neděle 28. srpna

Kde: Osada Königsmühle nedaleko Loučné pod Klínovcem

Za kolik: jednodenní vstupné 250 Kč, na všechny tři dny 500 Kč

Tento víkend se koná pohádkové setkání v srdci Krušných hor, v zanikající osadě Königsmühle nedaleko Loučné pod Klínovcem. Letošním tématem je Hledání rovnováhy. Můžete se těšit na hudbu, přednášky, workshopy, divadlo, improvizace a také přehlídku zajímavých osobností českého a německého landartu. Program začíná v pátek večer a potrvá až do nedělního podvečera. Do areálu festivalu je možné se dostat pouze pěšky z parkoviště pod Klínovcem.

Císařský den v Kadani

Kdy: Sobota 27. srpna od 10.00 hodin

Kde: Mírové náměstí v Kadani

Největší akcí tohoto víkendu je kadaňská historická slavnost Císařský den, který vypukne po celém městě v sobotu 27. srpna. Letos to bude již po třicáté. Na Mírovém náměstí bude po celý den od 10.00 do 19.00 hodin probíhat trh s ukázkami řemesel a historickým programem. Císař Karel IV. s družinou dorazí ve 14.00 hodin a udělí městu práva. Večer se můžete těšit na ohňovou a akrobatickou show a ohňostroj. Na městských hradbách čekají děti zábavné historické soutěže a ve Smetanových sadech rytířské ležení a od 17.00 hodin rytířský turnaj. Další historický program bude probíhat také v ulici Jana Švermy a Tyršově ulici, na Studentském náměstí bude relaxační zóna pro rodiny s dětmi. Mikulovickou bránu obsadí šermířské bratrstvo draka a vlka.

Chomutov opět ožije půlmaratonem

Kdy: Sobota 27. srpna od 11.00 hodin

Kde: Start na Náměstí 1. Máje

Tradiční sportovní akce Chomutovský půlmaraton. Běžci se postaví na start v sobotu 27. srpna. Vypsáno je několik věkových kategorií, trati 21 a 7,5 km dlouhé a dětské závody. Hlavní závod a Kamencový okruh startují v 11 hodin. Závod dětí do 15 let pak ve 14.00 hodin.

Stonefest

Kdy: Sobota 27. srpna od 14.00 hodin

Kde: Hotel Kamenný vrch Chomutov

Za kolik: 150 Kč

V areálu hotelu Kamenný vrch nad Chomutovem se v sobotu koná Stonefest aneb konec rockového léta. Od 14.00 hodin zahrají kapely Lucie Revival, Naposled, Divná Bára, Frenky Paul John a Potěr.

Hradozámecká noc na Červeném Hrádku

Kdy: Sobota 27. srpna od 15.00 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek

Za kolik: Základní vstupné 160 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 380 Kč.

Letošní Hradozámecká noc proběhne v sobotu 27. srpna a zapojuje se do ní řada památek. Užít si tak můžete večerní prohlídky a bohatý program. Na Červeném Hrádku to by chtěli nalákat diváky na dětské soutěže v rytířském duchu. Představí se herold , sokolníci, dobové tanečnice, dětské středověké hry, rytířské ležení, dětská bitva , dobová muzika a rytířský turnaj na koních. Hlavním bodem programu dobové scény bude Rytířský turnaj na koních. Urození páni se budou potýkat v nejrůznější rytířských úkolech a předvedou své jezdecké umění. Rytíři se budou utkávat nejen na koni, ale i v pěších bojích. Show na koních proběhne 2x během programu. Celá historická scéna bude opět vyzdobena rytířskými stany, prapory a štíty. Věříme, že si návštěvníci s tohoto programu vyberou to své.

Tvůrčí dílny ve farní zahradě

Kdy: Neděle 28. srpna od 14.00 hodin

Kde: Farní zahrada u kostela Nejsvětější Trojice

Na neděli 28. srpna jsou pro malé i větší děti připraveny tvůrčí dílny v Klášterci nad Ohří. Mimořádně se veřejnosti otevře farní zahrada u kostela Nejsvětější Trojice s připraveným bohatým programem: tvůrčí dílny pod vedením Ireny Hofhans, malování na obličej, hudební dílna i malé občerstvení. Začátek ve 14.00 hodin.

Country festival v Chomutovské knihovně

Kdy: Neděle 28. srpna od 14.00 hodin

Kde: Atrium Chomutovské knihovny

V atriu chomutovské knihovny se v neděli 28. srpna koná country festival, na němž vystoupí CV Band, Album, Makovec, Želiboys, Tsunami a Cobleston, připraveno i taneční vystoupení skupiny Medovina.

Vzestupy a pády portrétní miniatury

Kdy: Do 24. září

Kde: Oblastní muzeum na radnici v Chomutově

Výstava portrétních miniatur přiblíží návštěvníkům tu část výtvarného umění, která byla vždy především soukromou záležitostí, a proto dlouho unikala pozornosti širšího publika. V dnešní době je už umění drobného portrétu všeobecně známo. Subtilní obrázky nebývají často vystavovány, zejména pro svou citlivost na světlo, které vlivem častého působení může nenávratně malbu poškodit. Oblastní muzeum v Chomutově spravuje jednu z nejkvalitnějších sbírek portrétních miniatur ve střední Evropě.

Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira

Kdy: Do 30. října

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Městské muzeum v Kadani připravilo ve františkánském klášteře novou výstavu s názvem Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira, kde došlo v říjnu 1742 k malé bitvě s velkými následky. Výstava potrvá do 30. října.

Lidická tragédie, Hrdinové

Kdy: Do 28. září

Kde: Městské muzeum v Kadani

Městské muzeum v Kadani začala minulý týden výstava Památníku Lidice k 80. výročí heydrichiády. Výstava s Názvem Lidická tragédie mapuje okolnosti vypálení středočeské obce nacisty a poválečný vývoj Lidic. Druhá část s názvem Hrdinové přináší příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové. Výstava potrvá do 28. září.

Fotografická soutěž Jirkovská zrcadlení

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Město Jirkov

Město Jirkov vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže Jirkovská zrcadlení. Soutěž bude opět probíhat od 1. března do 31. srpna. Stejně jako v předešlých dvou letech máme 2 tematické okruhy. První okruh je na téma Jirkov v maličkostech a druhý na téma Tady žiju. Mezi výherce se i letos celkově rozdělí 12 tisíc korun. V každém tematickém okruhu je za 1. místo částka 3 tisíce korun, za 2. místo 2 tisíce korun a za 3.místo 1 tisíc korun. Tematické okruhy:

1) Jirkov v maličkostech (můžete fotografovat technické či architektonické maličkosti a detaily, přírodní i běžný život apod.)

2) Tady žiju (můžete fotografovat vše, co se vám líbí v našem městě. Vytvořte takové snímky, jak doopravdy vnímáte své město.). Úkolem soutěžících je pořídit kreativním, tvůrčím a originálním způsobem fotografie (max. 3 snímky v každém tematickém okruhu) s motivem Jirkova.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.