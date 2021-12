Burza LP a CD Chomutov Kulisárna

Kdy: Sobota 27. listopadu od 11.00 do 16.00 hodin

Kde: Kulisárna Chomutov

Burza LP desek a CD nabídne několik tisíc titulů! Vše od Abby až po Sepulturu, od Ivana Mládka po Blue Effect, od Menšíka po Hurvínka, od Muddyho Waterse po Franka Zappu. Výběr je obrovský, stačí přijít! Deep Purple, Depeche Mode, Beatles, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, U2, Police, J. Hendrix, B. Dylan, Genesis, M. Jackson, Prince, Madonna, Anthrax, Judas Priest, ZZ Top, Eagles, The Who, Status Quo, M. Oldfield, J.M. Jarre, Falco, F. Sinatra a mnoho mnoho dalších. Prodej, nákup, výměna.

Galerie Město představí díla indiána z ubytovny

Kdy: Sobota 27. listopadu od 18.00 hodin

Kde: Galerie Město, podchod kruhového objezdu v Palackého ulici.

Galerie představí práce umělce, malíře a indiána Ladislava Špontáka, který maluje krajinu převážně Krušných hor. Výstava tematicky navazuje na předešlou výstavu o rekultivované krajině a představuje krajinomalbu výtvarníka a indiána, jak o sobě někdy sám autor výstavy říká.

Otužování na Kamenčáku

Kdy: Sobota 27. listopadu od 8.00 hodin

Kde: Kamencové jezero v Chomutově

Každou sobotu se zájemci o otužování scházejí od 8.00 do 12.00 hodin. Ale nejen to. Scházejí se také každé úterý a čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin. Vstup do areálu pouze branou z Přemyslovy ulice, do vody se bude vstupovat výhradně z hlavního mola, na kterém je také místo na převlečení. Vstupné je zdarma!

Zahájení Adventu na zámku v Klášterci nad Ohří

Kdy: Neděle 28. listopadu od 9.00 hodin

Kde: Zámek v Klášterci nad Ohří

Akce proběhne od 9.00 do 15.00 hodin, ale trochu jinak, než bylo vždy zvykem. Před zámkem budou ukázky adventních zvyků a řemesel. V průběhu dne bude k vidění Vánoční hra. Na nádvoří zámku se od 13.00 a od 14.00 hodin představí DS Klas s divadelní hrou Betlém. V 18.00 hodin bude rozsvícena vánoční výzdoba města a vánoční strom. Na závěr bude ohňostroj v zámecké zahradě.

Mikulášská ve Strupčicích

Kdy: Neděle 28. listopadu od 15.45 hodin

Kde: Na návsi ve Strupčicích

Proběhne zdobení vánočních stromků, vystoupí pěvecký sbor Korálek, také děti ze ZŠ a MŠ ve Strupčicích. Bude Mikulášská nadílka vše vyvrcholí slavnostním rozsvícení vánoční výzdoby a ohňostrojem.

Zahájení adventu v obci Škrle

Kdy: Neděle 28. listopadu od 16.00 hodin

Kde: Kostel sv. Jakuba Většího v obci Škrle

Tradiční zahájení adventu v gotickém kostele sv. Jakuba Většího spojené s vystoupením Ženského komorního sboru Jirkov. Obec Bílence Vás zve na zahájení adventu dne 28. listopadu od 16.00 hodin v části obce Škrle. Přijďte si opět po koronavirové odmlce poslechnout Ženský komorní sbor Jirkov, který nám zazpívá v gotickém kostele sv. Jakuba Většího. Pro zpříjemnění vánoční atmosféry nás zahřeje svařené víno a dětský punč. Možnost sezení, doporučuje se deka nebo podsedák.

Rozsvícení vánočního stromu v Perštejně

Kdy: Pátek 26. listopadu od 14.00 hodin

Kde: Za obecním úřadem

Bude reprodukovaná hudba, koledy v podání TFC Blues Gin, bubeníci nebo pošťák od Ježíška na chůdách a pošta pro Ježíška s poštovní úřednicí. Také bude stánkový prodej, občerstvení, betlém a zvonička.

Jana Tóthová a Milan Tóth - Vzpomínky

Kdy: Do 6. ledna 2022

Kde: Galerie Jirkov

Výstava obrazů, fotografií a šperků Jany Tóthové a velmi známého autora Milana Totha. Jako u všech předvánočních výstav i tato bude spojena s možností pořízení vánočních dárků, tentokrát s motivy autorových maleb. Vernisáž se uskuteční v sobotu 20. listopadu od 16.00 hodin. Výstava potrvá do 6. ledna 2022.

Václav Krejcar v Galerii Kryt

Kdy: Do 30. listopadu

Kde: Galerii Kryt v Klášterci nad Ohří

Václav Krejcar vystudoval střední průmyslovou školu železniční a střední průmyslovou školu stavební. Na konci 70. let začal navštěvovat ateliér Okresního kulturního střediska v Lounech, kde v kroužku vedeném Václavem Jírou načerpal další kreslířské a malířské zkušenosti. Zásadním podnětem se pro něj stává plenér v Třeboni, kde se u Vlkovického rybníka seznamuje s malířem Zdeňkem Sýkorou. V roce 1987 stál u zrodu sdružení výtvarníků VOSA, v němž se již vystřídalo více než 90 umělců.

Lidé odvedle

Kdy: Do 21. ledna 2022

Kde: Chomutovská knihovna

Ve čtvrtek 21. října začala v prostorách Chomutovské knihovny vernisáž putovní výstavy Lidé odvedle, která nabízí návštěvníkům především z řad dětí a mládeže unikátní možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jak se žije s postižením a jak jim co nejlépe pomoci. Výstava nese podtitul Neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem, což vystihuje interaktivní formu výstavy, která zábavnou formou zve návštěvníka na skutečný výlet: od přípravy na cestu, přes orientaci v terénu a použití dopravního prostředku, až po zážitky z cest. V expozici proto nechybí například model autobusu nebo temný tunel znesnadňující orientaci.

Společná výstava obrazů

Kdy: Do 28. listopadu

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Spolek čajovny Zen zve na společnou výstavu obrazů Jany Sádrikové a Jany Plaštiakové. Výstavu otevřela středeční vernisáž. Expozice bude přístupná až do 28. listopadu.

Františkánský klášter v Kadani

Kdy: Od čtvrtka do neděle vždy od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Františkánský klášter v Kadani je nyní otevřen celoročně, a to od čtvrtka do neděle vždy od 10 do 17 hodin. Františkánský klášter vznikl na konci 15. století na místě původní poutní kaple Čtrnácti svatých Pomocníků za výrazného přispění rodu Vitzthumů a Hasištejnů z Lobkowicz. Jan Hasištejnský z Lobkowicz, který byl hejtmanem města Kadaně, nechal klášter vybudovat jako pohřebiště svého rodu a zároveň jako imitaci svatých míst v Jeruzalémě, kam vykonal v roce 1493 svatou pouť. V podpoře kláštera pokračoval i jeho syn Jaroslav. Presbytář kostela byl vymalován malířem ze školy Lucase Cranacha staršího a některé prostory zvláštního významu byly opatřeny sklípkovou klenbou. Po roce 1989 byl klášter navrácen františkánům, kteří jej předali Biskupství litoměřickému a to jej na 50 let pronajalo městu Kadani s výjimkou kostela, který slouží kadaňské římskokatolické farnosti. V prostorách původního kláštera bylo obnoveno Městské muzeum v Kadani, které zde připomíná jak dějiny města, tak především dějiny a odkaz samotného kláštera. V budově noviciátu má své sídlo Základní umělecká škola. Kostel byl v roce 1995 znovu vysvěcen a do kláštera se tak vrátil duchovní život. Mše svatá se zde slouží každou poslední sobotu v měsíci.

Stezka pro pěší a cyklisty v Klášterci

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: V Klášterci nad Ohří

V Klášterci nad Ohří je stezka pro pěší i cyklisty podél Kláštereckého potoka. Navazuje na cyklopark v Královehradecké ulici. Zájemci se tak mohou projít podél potoka a objevovat krásy města a načerpat čerstvý vzduch. Trasa, která začíná u cykloparku, stoupá sídlištěm podél Kláštereckého potoka do Útočiště. Cyklopark vedle hlavního silničního tahu přes město.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.