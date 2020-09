Podívejte se, kam můžete o prodlouženém víkendu vyrazit za zábavou

Divadlo Navenek uvede svou historicky první one-man show Všechny báječný věci. | Foto: Divadlo Navenek

Všechny báječný věci

Kdy: pátek 25. září od 19 hodin

Kde: KZ Orfeum Kadaň

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: První one-man show v historii Navenku přenášíme z jeviště přímo mezi Vás - diváky. Vy budete totiž důležitou součástí naší inscenace a společně vytvoříme interaktivní představení, které tak nikdy nebude stejné. Takže i v případě, že jste viděli březnovou premiéru, neváhejte dorazit! Společnými silami převyprávíme 30 let života jednoho kluka. Ten kluk se v 7 letech rozhodne sepsat seznam všech báječných věcí, které na světě jsou. Sepisuje ho pro svou matku, která trpí depresemi a zrovna se pokusila o sebevraždu. A on se rozhodne, že jí připomene, že na světě jsou věci, kvůli kterým stojí za to žít. Zmrzlina. Vyhrát v piškvorkách. Kadeřnice, které Vás poslouchají a ostříhají Vás přesně tak, jak chcete. V psaní seznamu, v němž pokračuje až do dospělosti, se nakonec dostane až k číslu 1 000 000. Tenhle milion báječných věcí ho provází životem, v jehož průběhu je třeba se vyrovnat se strastmi dospívání, první láskou, s dalšími matčinými pokusy a také se svou vlastní depresivní poruchou. A to vše s lehkostí, nadhledem a odzbrojujícím humorem. V České republice měla hra premiéru v říjnu 2017 v Západočeském divadle Cheb. Pokud se nám podařilo dopátrat správně, na poli ochotníků bylo divadlo Navenek první, které tuto hru představilo ve svém repertoáru. V hlavní roli se v režii Terezy Gvoždiákové představí Pavel Volf. Vstupenky jsou v prodeji v Trafice U Kašounů. V platnosti zůstávají i vstupenky na dubnové představení, které bylo zrušeno.