Předvánoční trh v Droužkovicích

Kdy: Sobota 26. listopadu od 9.00 hodin

Kde: Obec Droužkovice

V Droužkovicích na Chomutovsku bude v sobotu 26. listopadu trh. Od 9.00 hodin můžete nakoupit vánoční a dárkové zboží, chystá se domácí zabijačka, vystoupení dětí a koncert skupiny 4. cenová. Od 14.00 hodin bude v kostele sv. Mikuláše předvánoční koncert duchovní hudby souboru Vox Cantabilis a dětí z místní školky.

Advent a Vánoce v Krušných horách

Kdy: Sobota 26. listopadu od 15.00 hodin

Kde: Městské muzeum v Kadani

Výstava ve františkánském klášteře v Kadani představí adventní a vánoční čas, tak jak ho prožívali obyvatelé Krušných hor. Tradiční výroba ze dřeva, devatero jídel, adventní a vánoční zvyky a tradice.

Rozsvícení vánočního stromu v Kadani

Kdy: Sobota 26. listopadu od 10.00 hodin

Kde: Mírové náměstí v Kadani

V sobotu 26. listopadu se v Kadani na Mírovém náměstí opět rozsvítí vánoční strom. Než bude v podvečer zapálena první svíce na adventním věnci, budete moci zhlédnout připravený program od 10.00 hodin. Program bude probíhat na několika místech – na tržišti, na pódiu a v kostele. V závěru programu dojde na předání hornického světla svaté Barbory a rozsvícení první svíce na adventním věnci. Poté již bude následovat ohňostroj a rozsvícení vánočního stromu.

Den pro dětskou knihu

Kdy: Neděle 27. listopadu od 14.00 hodin

Kde: Chomutovská knihovna

Chomutovská knihovna pořádá v sobotu 27. listopadu odpoledne s literaturou. Těšit se můžete na scénické čtení z knih, hry, tvoření vánočních ozdob a vystoupení dětí s představením Vánoce s pohádkou. Vyfotit se můžete s andělskými křídly. Program se koná v 2. patře knihovny od 14.00 do 16.00 hodin.

Rozsvícení vánočního stromu v Chomutově

Kdy: Neděle 27. listopadu od 17.00 hodin

Kde: Náměstí 1. máje a Městský park v Chomutově

Chomutovské Vánoce započnou první adventní neděli, která letos připadne na 27. listopad, a to v 10 hodin otevřením vánočního trhu a ledové arény. V 17 hodin pak bude následovat slavnostní rozsvícení vánočního stromu a výzdoby v městském parku spolu s kulturním programem v podání chomutovského pěveckého sboru Comodo, který vystoupí v hudebním altánu. Zlatým hřebem večera bude samozřejmě ohňostroj. Ohňostroj bude odpalován z plochy bývalého fotbalového hřiště.

Předvánoční setkání v kostele sv. Ignáce

Kdy: Neděle 27. listopadu od 18.00 hodin

Kde: Kostel sv. Ignáce v Chomutově

Jedenadvacátý ročník předvánočních setkání v barokním kostele svatého Ignáce v Chomutově zahájí svým vystoupením smíšený pěvecký sbor Aurum pod vedením sbormistryně Magdy Martincové. Koncert začíná v neděli v 18.00 hodin.





Adventní koncerty Kadani

Kdy: Od neděle 27. listopadu

Kde: Kulturní dům Střelnice v Kadani

Sérii adventních koncertů v Kadani zahájí v neděli 27. listopadu od 19.00 hodin vystoupení Báry Basikové. Koná se v KD Střelnice.

Ventilky vystoupí v jirkovské synagoze

Kdy: Neděle 27. listopadu od 14.00 hodin

Kde: Synagoga v Jirkově

V synagoze v Jirkově bude v neděli 27. listopadu od 14.00 hodin koncert souboru Ventilky.

Rodina – sochy Michaela Bílka

Kdy: Do 25. února 2023

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově, budova radnice

Velký sál muzea na radnici ožije na několik měsíců „dřevěnými lidmi“ akademického sochaře Michaela Bílka. Vystaveno bude kolem deseti soch nebo sousoší barevných dřevěných postav v životní i lehce nadživotní velikosti. Výstava bude slavnostně zahájena v sobotu 22. října od 15.00 hodin. Na vernisáži zazní hudba a k dispozici bude malé pohoštění. Právě v den vernisáže, 22. října, by sochař oslavil osmdesáté narozeniny. Výstava potrvá do 25. února 2023 v muzeu na radnici, náměstí 1. máje, Chomutov.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.