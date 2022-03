Pekař s kapelou v Klášterci

Kdy: Pátek 25. února od 19.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Pekař, vlastním jménem Petr Tom, se začal hudbě věnovat v patnácti letech. Svou hudební kariéru považuje za souhru náhod: „Nečekal jsem, že song Tančím bude mít milion zhlédnutí, ostatně nečekám úspěch u žádné písničky. Když se nechytne, tak co. A v opačném případě jsem mile překvapený. Ve svých skladbách často zpívá o vztazích a jejich koncích, o klišé. Vystudoval střední odbornou školu pedagogickou v Čáslavi, později studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Následně byl učitelem v mateřské škole, avšak tato pozice nešla skloubit s hudební kariérou. Zanechal tedy této práce a začal se věnovat hudbě. Ohledně své náboženské víry prohlásil: „Nevěřím v Boha, ale věřím Bohu." V roce 2016 uspěl s písničkami Bůh, Tančím a Za tebou, které předznamenaly jeho vůbec první debutové album s názvem #Pekař. V roce 2016 se také stal Českým slavíkem v kategorii Objev roku. Dlouhodobě spolupracuje s kapelou Rybičky 48, s níž natočil skladbu Chtěl jsem tím říct a odstartoval s ní svou koncertní šňůru Kamarádi Tour. Členy své kapely představil jako Ondřej Soukup (basa, zpěv), Mickey Mikulica (bicí), Jamie Oswald (kytara, zpěv) a Kryštof Danczi (saxofon).

Barvy nadevše

Kdy: Neděle 27. února od 17.00 hodin

Kde: Galerie Jirkov

V neděli 27. února bude vernisáží od 17.00 hodin zahájena nová výstava v Galerii Jirkov. Tentokrát se zde představí s svými obrazy Robert Bělocha s tématem Barvy nadevše.

Plavecké závody – MČR družstev

Kdy: Neděle 27. února od 7.00 hodin

Kde: Aquasvět v Chomutově

První kolo soutěže družstev mistrovství ČR. Plavecký bazén je zcela uzavřen veřejnosti.



Karneval v mateřském centru Archa 777

Kdy: Pondělí 28. února od 9.00 hodin

Kde: Mateřské centrum Archa 777 v Jirkově

Přijďte s dobrou náladou v pondělí 28. 2. od 9 hodin do mateřského centra na karneval.

Je vyhlášena fotografická soutěž Jirkovská zrcadlení

Kdy: Od 1. března do 31. srpna

Kde: Město Jirkov

Město Jirkov vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže Jirkovská zrcadlení. Soutěž bude opět probíhat od 1. března do 31. srpna. Stejně jako v předešlých dvou letech máme 2 tematické okruhy. První okruh je na téma Jirkov v maličkostech a druhý na téma Tady žiju. Mezi výherce se i letos celkově rozdělí 12 tisíc korun. V každém tematickém okruhu je za 1. místo částka 3 tisíce korun, za 2. místo 2 tisíce korun a za 3.místo 1 tisíc korun. Tematické okruhy:

1) Jirkov v maličkostech (můžete fotografovat technické či architektonické maličkosti a detaily, přírodní i běžný život apod.)

2) Tady žiju (můžete fotografovat vše, co se vám líbí v našem městě. Vytvořte takové snímky, jak doopravdy vnímáte své město.). Úkolem soutěžících je pořídit kreativním, tvůrčím a originálním způsobem fotografie (max. 3 snímky v každém tematickém okruhu) s motivem Jirkova.

Loutky Divadla Lampion

Kdy: Do 24. dubna

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Výstava loutek k 70. výročí kladenské scény pro děti a mládež Divadla Lampion. Divadlo Lampion je jediné profesionální divadlo ve Středočeském kraji, které se soustředí na tvorbu pro děti a mládež. Naše inscenace jsou určeny pro různé věkové kategorie počínaje těmi opravdu nejmenšími, pro které lze divadlo hrát, stěžejní část repertoáru je určena dětem předškolního a mladšího školního věku, ale snaží se postupně cílit i na druhý stupeň základních škol a v neposlední řadě na celou rodinu. Vernisáž výstavy proběhne 18. února od 17.00 hodin. Otevírací doba je čtvrtek až neděle od 10.00 do 17.00 hodin. Výstava potrvá do 24. dubna.

Veřejné bruslení

Kdy: Sobota 26. února a neděle 27. února, vždy od 10.00 a od 17.00 hodin

Kde: Tréninková hala Rocknet Areny v Chomutově

Přijďte si zabruslit do Rocknet Areny, o víkendu můžete dvakrát za den. Vstupné je 40 korun.

Bruslení v Kadani na náměstí

Kdy: Do 13. března

Kde: Mírové náměstí v Kadani

Bruslí se ve všední dny od 14.00 do 18.00 hodin, o víkendu pak už od 11.00 hodin. Na speciální povrch je možné vstupovat pouze v dobře nabroušených bruslích, nikoliv běžné obuvi, a to ani jako doprovod. Na náměstí je také každý den otevřený stánek s občerstvením. Vstup na kluziště je zdarma a vejde se na něj 20 až 30 lidí.



Obrazy a keramika Sylvy Prchlíkové

Kdy: DO 25. března

Kde: Galerie Lurago v Chomutově

V chomutovské Galerii Lurago bude od čtvrtka 10. února vystavovat své obrazy a keramiku naivní malířka Sylva Prchlíková. Výtvarnice z nedalekého Litvínova se umění věnuje už od školního věku. Její záběr je opravdu široký a kromě malování tvoří i sochy a keramiku. Vystava potrvá až do 25. března.

Hrátky s drátky

Kdy: Do 28. února

Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří

Své výrobky představí Ladislav Lokajíček na výstavě s název Hrátky s drátky. „K drátkům jsem se dostal před 14-ti lety náhodou. Již jako dítě jsem modelařil, později experimentoval se dřevem a nakonec se přesunul k tvorbě z drátů. Vystavuji v rámci ČR již asi desátým rokem. Postupně jsem začal spolupracovat se školskými zařízeními, muzei a začal pracovat v rámci tvůrčích dílen s veřejností. Cílem mého tvoření je ukázat návštěvníkovi, že i z chladného, rezavého a často odpadového kovu jde vytvořit příjemná věc, a to bez nároků na drahé nářadí, energie, různé barvy laky. Postačí jen nápad, drát a kleště. Nic jiného není zapotřebí a to je to, co mne ne mém koníčku baví."

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.

Svět z kostiček

Kdy: Prodlouženo do 30. června

Kde: Chomutovská knihovna

Opětovného prodloužení se dočkala úspěšná výstava nabízející pohled na svět složený z lega. Pozoruhodná, volně přístupná výstava Svět z kostiček je k vidění v předsálí naučného oddělení. Zahrnuje 120 exponátů z kostek lega, má vzdělávací charakter a potěší nejen dospělé, ale i děti či školní skupiny.

Jan Choura – Obrazy

Kdy: Do 26. února

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Kulturní centrum srdečně zve všechny milovníky výtvarného umění na výstavu malíře Jana Choury, který pochází z Klášterce nad Ohří. Jedná se o první výstavu v nové galerii kulturního centra. Otevřeno pondělí až pátek 9 - 12 a 13 - 17 hodin.

Senioři ve Strupčicích se mohou každý pátek protáhnout

Kdy: Každý pátek od 11.00 hodin

Kde: Sportovní hala ve Strupčicích

V obci Strupčice myslí i na kondici obyvatel dříve narozených. Senioři se zde totiž mohou přijít protáhnout každý pátek do zdejší sportovní haly a v rámci svých možností mohou absolvovat protahovací a rehabilitační cvičení. To začíná vždy v 11.00 hodin. Vstup je zdarma.

Výstava Angry Earth – Jeden obrázek je více než 1 000 slov

Kdy: Do 28. února

Kde: Galerie pod širým nebem na Studentském náměstí v Kadani

První výstavou roku 2022 v Galerii pod širým nebem na Studentském náměstí v Kadani je ekologický projekt Angry Earth aneb Jeden obrázek je více než 1 000 slov. Ten začal v úterý 11. ledna. Za poslední dva roky poznamenala život lidstva pandemie nemoci covid-19. Ta způsobila smrt milionů lidí, dalším zhoršila zdraví a zasáhla ekonomiku a mezilidské vztahy. Zkusme si ale na chvíli představit, že pro naši planetu může být obdobnou pandemií, lidská činnost.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.