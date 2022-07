Mistrovství Evropy v Disco Dance v Chomutově

Kdy: Pátek 24. - neděle 26. června

Kde: Sportovní hala v Chomutově

Přes 1 600 nejlepších tanečníků ze 14 evropských zemí bude bojovat o tituly Mistrů Evropy v chomutovské sportovní hale ve dnech 24. - 26. června. Třídenní soutěž pojede v našlapaném harmonogramu od rána až do večera! Soutěžit se bude v disciplínách solo, duo, skupina a formace, a to od nejmenších mini kids až po nejzkušenější Adults 2. Finálové gala je každý den od 19.30 hodin, slavnostní nástup národů je na programu v sobotním galavečeru. Beethoveňáci mají svoje želízka v ohni každý den.

Vysmáté léto v Kadani

Kdy: Pátek 24. a sobota 25. června. V pátek od 16.00 v sobotu od 13.00 hodin

Kde: V Kadani pod hradbami

Hudební festival v Kadani pod hradbami. Dvoudenní Vysmáté léto bude bude začínat pátečním rockovým program a pokračovat v sobotu popem. V pátek od 16.00 hodin zahrají Horkýže Slíže, Harlej, Vypsaná Fixa, Jamaron, Electric Lady, v sobotu se začíná ve 13.00 hodin a uslyšíte Olympic, Lenny, Emma Smetana a Jordan Haj, Kapitán Demo, Ben Cristovao a Sima. Na sobotu je navíc připraven již od 10,00 hodin doprovodný program pro děti s kouzly a zábavou. Vstupenky na jeden den 790 Kč, na oba 990 Kč.

Zámecký pátek: Red Revival Session

Kdy: Pátek 24. června od

Kde: Zámek Červený Hrádek

I letos jsme si pro vás připravili sérii koncertů s názvem Zámecké pátky. Opět se můžete těšit na příjemnou atmosféru zámku Červený Hrádek, stánky s občerstvením a nápoji a především dobrou muziku. Tentokrát začínáme Zámeckým pátkem s podtitulem Red Revival Session a představí se vám tyto kapely: The End od Colours (The Doors revival) - Hudební skupina The End of Colours byla založena v roce 1995 v Plzni. Kromě svého repertoáru, vystupuje od samého začátku také jako „The Doors revival“ s programem, připomínajícím americkou legendu sedmdesátých let. Freebirds - Lounský profesionální hudební kvartet hrající převážně rockové hity z let dávno i nedávno minulých. V repertoáru si jistě najde každý posluchač to své. Ať už jsou to rock´n´rollové pecky z padesátých let, klasický rock 60. a 70. let, rockové balady nebo spousta další dobré muziky

Závody gumových kachniček

Kdy: Sobota 25. června od 15.00 hodin

Kde: Náměstí Dr. Edvarda Beneše v Jirkově

Benefiční akce Cesta proti bolesti se koná opět v Jirkově, a to 25. června na náměstí Dr. E. Beneše. Letos bude pomáhat Majdě, Nikolce a Kačce a závodit se bude netradičně - s gumovými kachničkami na řece Bílině. Závody začínají v 1500 hodin pro děti, v 17.00 hodin pro dospělé. Doprovodný program začne již ve 14.30 hodin a vystoupí Matouš Linda, Barbucha, Potěr, Kabát band CV, divadlo 100 opic, Izzy a na závěr kapela Zfleku. Startovné pro děti 50 Kč, pro dospělé 200 Kč.

Řezbářské sympozium ve Strupčicích

Kdy: Do soboty 25. června od 14.00 hodin

Kde: Sportovní areál ve Strupčicích

Od pondělí do soboty 25. června probíhá na sportovním areálu ve Strupčicích řezbářské sympozium. Na dřevěných sochách pracuje sedm řezbářů. Můžete se na jejich práci ještě několik dní přijít podívat, vernisáž bude v sobotu od 14.00 hodin.

Březnoukej

Kdy: Sobota 25. června od 14.00 hodin

Kde: Místní park

Country a folk budou znít v sobotu 25. června na tradičním festivalu Březnoukej v Březně na Chomutovsku. Hrát se bude v parku od 14.00 hodin a vystoupí Michal Tučný Revival Plzeň, Pavel Kaiser Band, Poutníci, Vojta Nedvěd a Pontiac. Vstupné pro dospělé 150 Kč, děti do 15 let zdarma, senioři 100 Kč.

Hasičské slavnosti v Hoře Svatého Šebestiána

Kdy: Sobota 25. června od 14.00 hodin

Kde: Náměstí v Hoře Svatého Šebestiána

Dobrovolní hasiči z Hory Svatého Šebestiána na Chomutovsku slaví 140 let od založení sboru. Oslavy se konají 25. června od 14.00 hodin na náměstí. Připravena je spanilá jízda hasičů i ukázky, vystoupí Maruška je pryč, Lucie Třešňáková a Jakub Machulda. Program vyvrcholí před desátou ohňostrojem a končí afterparty. Po celý den zábava pro děti, hasičská pěna a výstava hasičské techniky.

Zátopek

Kdy: Sobota 25. června od 22.00 hodin

Kde: Olejomlýnský park v Jirkově

První letní kino v tomto roce. Přijďte v sobotu 25. června ve 22.00 hodin do Olejomlýnského parku, kde se bude promítat český životopisný snímek o legendárním běžci Emilu Zátopkovi.Film vypráví o nezlomné síle vůle, která dodnes inspiruje tisíce sportovců po celém světě. A také o jedinečném vztahu dvou lidí – Emila a Dany Zátopkových, kteří navzdory všem překážkám spolu strávili celý život.

Nové varhany v kostele sv. Petra a Pavla

Kdy: neděle 26. června od 10.00 hodin mše, od 14.00 hodin koncert

Kde: Kostel sv. Petra a Pavla v Březně u Chomutova

Kostel sv. Petra a Pavla v Březně na Chomutovsku má obnovené varhany. Poprvé slyšet je můžete v neděli 26. června. Od 10.00 hodin se koná mše svatá s požehnáním varhan a hudebním doprovodem souboru Musica Figuralis a sborem Olio z Olomouce. Od 14.00 hodin se pak koná slavnostní varhanní koncert, kdy zahraje olomoucký varhaník Jan Gottwald.

Cykloden

Kdy: Neděle 26. června od 10.00 hodin

Kde: Cyklostezka a koupaliště v Droužkovicích

Po nově otevřené cyklostezce mezi Březnem, Droužkovicemi a Spořicemi se můžete projet v neděli 26. června. Kontrolní stanoviště pro získání razítka budou v infocentru Březno, v kulturním domě Droužkovice a u kostela svatého Bartoloměje ve Spořicích, a to od 10.00 do 14.00 hodin. S vyplněným cyklopasem pak můžete dorazil na droužkovické koupaliště. Od 11.00 do 16.00 hodin si můžete vyzkoušet cyklistické dovednosti, poslechnout si hudbu, podívat se na biketrialovou expozici a opéct si buřty.

Bergstadtfest ve Freibergu

Kdy: Neděle 26. června od 10.45 hodin

Kde: Město Freiberg

Tip na výlet do Saska. V hornickém městě Freiberg si připomenou zdejší stříbrnou horečku na velké slavnosti. V centru bude otevřen historický trh s řadou vystoupení, zábava pro děti, koncerty. V neděli v 10.45 hodin prochází starým městem velký tradiční hornický průvod. Kompletní program na www.bergstadtfest.de.

Vzestupy a pády portrétní miniatury

Kdy: Od neděle 25. červnam vernisáž od 16.00 hodin

Kde: Oblastní muzeum na radnici v Chomutově

Výstava portrétních miniatur přiblíží návštěvníkům tu část výtvarného umění, která byla vždy především soukromou záležitostí, a proto dlouho unikala pozornosti širšího publika. V dnešní době je už umění drobného portrétu všeobecně známo. Subtilní obrázky nebývají často vystavovány, zejména pro svou citlivost na světlo, které vlivem častého působení může nenávratně malbu poškodit. Oblastní muzeum v Chomutově spravuje jednu z nejkvalitnějších sbírek portrétních miniatur ve střední Evropě.

Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira

Kdy: Do 30. října

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Městské muzeum v Kadani připravilo ve františkánském klášteře novou výstavu s názvem Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira, kde došlo v říjnu 1742 k malé bitvě s velkými následky. Výstava potrvá do 30. října.

Lidická tragédie, Hrdinové

Kdy: Do 28. září

Kde: Městské muzeum v Kadani

Městské muzeum v Kadani začala minulý týden výstava Památníku Lidice k 80. výročí heydrichiády. Výstava s Názvem Lidická tragédie mapuje okolnosti vypálení středočeské obce nacisty a poválečný vývoj Lidic. Druhá část s názvem Hrdinové přináší příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové. Výstava potrvá do 28. září.

Zaparkováno!

Kdy: Do 9. července

Kde: Galerie Jirkov

Výstava sběratelských autíček, populárních angličáků. Z obrovské sbírky známého sběratele Jiřího Fialy je vystaveno kolem třech tisíc těchto unikátů.

Sbírka pro Ukrajinu

Kdy: Do čtvrtka 30. června

Kde: Galerie Jirkov

V Galerii Jirkov byla v neděli 22. května zahájena výstava a prodej obrazů s jasným cílem – pomoc Ukrajině.

Výstava soutěžních návrhů nového loga organizace Tilia Kadaň

Kdy: Do 26. června

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Výstava soutěžních návrhů nového loga organizace Tilia Kadaň, z.s. potrvá do 26. června.

Fotografická soutěž Jirkovská zrcadlení

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Město Jirkov

Město Jirkov vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže Jirkovská zrcadlení. Soutěž bude opět probíhat od 1. března do 31. srpna. Stejně jako v předešlých dvou letech máme 2 tematické okruhy. První okruh je na téma Jirkov v maličkostech a druhý na téma Tady žiju. Mezi výherce se i letos celkově rozdělí 12 tisíc korun. V každém tematickém okruhu je za 1. místo částka 3 tisíce korun, za 2. místo 2 tisíce korun a za 3.místo 1 tisíc korun. Tematické okruhy:

1) Jirkov v maličkostech (můžete fotografovat technické či architektonické maličkosti a detaily, přírodní i běžný život apod.)

2) Tady žiju (můžete fotografovat vše, co se vám líbí v našem městě. Vytvořte takové snímky, jak doopravdy vnímáte své město.). Úkolem soutěžících je pořídit kreativním, tvůrčím a originálním způsobem fotografie (max. 3 snímky v každém tematickém okruhu) s motivem Jirkova.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.

Svět z kostiček

Kdy: Prodlouženo do 30. června

Kde: Chomutovská knihovna

Opětovného prodloužení se dočkala úspěšná výstava nabízející pohled na svět složený z lega. Pozoruhodná, volně přístupná výstava Svět z kostiček je k vidění v předsálí naučného oddělení. Zahrnuje 120 exponátů z kostek lega, má vzdělávací charakter a potěší nejen dospělé, ale i děti či školní skupiny.

Senioři ve Strupčicích se mohou každý pátek protáhnout

Kdy: Každý pátek od 11.00 hodin

Kde: Sportovní hala ve Strupčicích

V obci Strupčice myslí i na kondici obyvatel dříve narozených. Senioři se zde totiž mohou přijít protáhnout každý pátek do zdejší sportovní haly a v rámci svých možností mohou absolvovat protahovací a rehabilitační cvičení. To začíná vždy v 11.00 hodin. Vstup je zdarma.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.