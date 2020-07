Vladimír Merta

Kdy: 24. července od 18 hodin

Kde: Atrium Chomutovské knihovny

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Koncert Vladimíra Merty, písničkáře, hudebního skladatele, textaře, scenáristy, filmový a divadelního režiséra, dokumentaristy, esejisty, publicisty, prozaika, kreslíře a fotografa.

Balonem nad Kočičákem

Kdy: sobota 25. července od 20.00 hodin

Kde: Muzeum čs. opevnění z let 1936 – 1938 Na Kočičáku

Proč přijít: Večerní lety. Možnost spatřit muzeum Na Kočičáku z ptačí perspektivy. Příprava bude zahájena v 19 hodin, zahájení bude ve 20 a ukončení ve 22 hodin.

CHRT – V. kolo rychlopalné pistole

Kdy: neděle 26. Července od 9.00 hodin

Kde: Střelnice SSK Chomutov.

Proč přijít: Závody ve sportovní střelbě z pistole.

Najezte se v Kadani a prohlédněte si zdarma památky

Kdy: od 1. července

Kde: Kadaň

Proč přijít: Jděte kdekoliv v Kadani na oběd, kávu, zmrzlinu nebo cokoli udělá vašim chuťovým buňkám radost. Pečlivě si uschovejte účtenku a poté ji předložte na pokladně některé z kadaňských kulturních památek. Za každých utracených 250 korun získáte jeden vstup zdarma. Akce se vztahuje na vstupy do Františkánského kláštera, na Kadaňský hrad, radniční věž, Mikulovickou bránu i na středověkou baštu.

Historickým cyklovlakem do Krušných hor

Kdy: sobota 25. července v 8.45 hodin

Kde: Klášterec nad Ohří

Proč přijít: Pokračuje již 8. ročník jízd historickým cyklovlakem do Krušných hor. Vyjíždí se z Klášterce nad Ohří v 8.45 hodin a přes Kadaň, Chomutov, Křimov a měděnec se jede do Vejprt. Po stejné trase se motoráček vrací zpět, když z Vejprt vyjede ve 14.00 hodin. V Křimově je malá zastávka na občerstvení a opékání vuřtů. Jak název cyklovlak napovídá, za transport kol, koloběžek nebo kočárků se neplatí.

Letní hrátky a letní noc

Kdy: sobota 25. července od 15 a od 19 hodin

Kde: sportovní areál Strupčice

Proč přijít: Odpoledne jsou na programu soutěže šestičlenných družstev v netradičních disciplínách, například štafeta na lehátkách, práskání balónků nebo přenášení vody. V každém mdružstvu musí být minimálně 2 ženy. Večer pak bude letní zábava, při níž vystoupí DJ Veekej s hity 80. a 90. Let nebo Železný Zekon.

Anenská pouť

Kdy: sobota 25. července od 10 hodin

Kde… Boží Dar

Proč přijít: Tradiční krušnohorská Anenská pouť se na Božím Daru uskuteční v sobotu 25. července od 10,00 do 17,00 hodin. Již v roce 1546 získalo horní město Boží Dar možnost pořádat trhy. Také letošní pouť 2020 představí širokou škálu produktů od krušnohorských výrobců a umělců. Současně se v Božím Daru koná řezbářské sympozium, které vyvrcholí v sobotu.

Černovický fesťáček

Kdy: sobota 25. července od 14 hodin

Kde: Černovice

V Černovicích u Chomutova se v sobotu 25. července koná festival s hudbou, dobrým pivem a jídlem. Start je ve 14,00 hodin, hrají kapely Crissy, Izzy, UpDown Blues, Abraxas a Kabát band CV. Vstupné 100 Kč.

Hudba Kadaně

Kdy: sobota 25. července od 13 hodin

Kde: hudební klub Liďák

Proč přijít: 4. ročník festivalu Hudba Kadaně se bude konat v sobotu v music clubu Liďák. Vystoupí například Trepifajxl, Shoe Cut, Satisfvction a několik Djs. Vstupné 200 Kč.

Zámecké hudební pátky

Kdy: pátek 24. Července od 18 hodin

Kde: zámek Červený Hrádek

Proč přijít: Na louce zámku Červený Hrádek tento víkend pokračují zámecké hudební pátky. Tentokrát od 18.00 hodin hraje Jindra Kejak a kapela Album.