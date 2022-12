Betlémské světlo v Chomutově

Kdy: Pátek 23. prosince od 15.00 do 18.00 hodin

Kde: U Městského divadla v Chomutově

Chomutovští skauti tradičně přiváží betlémské světlo historickým autobusem. Dorazí v pátek 23. prosince k Městskému divadlu v Chomutově, a to zájemci si mohou přijít v čase od 15.00 do 18.00 hodin.

Betlémské světlo v Jirkově

Kdy: Pátek 23. prosince od 15.00 do 18.00 hodin

Kde: V Kludského vile v Jirkově

Světlo bude k dispozici ve skautské knihovně v Kludského vile v pátek 23. prosince od 15.00 do 18.00 hodin. V 16.45 hodin dorazí na náměstí E. Beneše betlémský autobus.

Betlémské světlo v Kadani

Kdy: Pátek 23. prosince od 15.00 do 19.00 hodin

Kde: U kina Hvězda v Kadani

Betlémské světlo bude letos rozdáváno 23. prosince od 15.00 do 19.00 hodin u kina Hvězda. Těšit se můžete na tři kadaňské sbory - RanDáL Gymnáziua Kadaň, ZUŠ Klementa Slavického a Kadaň zpívá. Na místě bude drobné občerstvení a tvořivá dílnička. V 18.00 hodin pronese Vánoční slovo farář, otec Josef Čermák.

Betlémské světlo v Klášterci nad Ohří

Kdy: Pátek 23. prosince od 16.00 do 18.00 hodin

Kde: Na tržnici v Klášterci nad Ohří

V pátek 23. prosince můžete získat světýlko na tržnici v Klášterci nad Ohří, a to od 16.00 do 18.00 hodin, a dát si při tom malé vánoční občerstvení.

Živý Betlém v Městském parku v Chomutově

Kdy: Sobota 24. prosince od 11.00 do 15.00 hodin

Kde: Městský park v Chomutově

V sobotu 24. prosince můžete vidět živý betlém v podání agentury J. Stejného v Městském parku v Chomutově. Představení je možné shlédnout mezi 11. a 15. hodinou.

Živý Betlém na Červeném Hrádku

Kdy: Sobota 24. prosince od 11.00 do 15.00 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek

Na Štědrý den samozřejmě nemůže chybět živý betlém na zámku Červený Hrádek u Jirkova. Poklonit Ježíškovi se můžete od 11.00 do 15.00 hodin, průvod vyjde vždy v celou.

Zimní bruslení v Městském parku v Chomutově

Kdy: Sobota 24. prosince od 10.00 do 15.00 hodin

Kde: Městský park v Chomutově

Chomutovská aréna pro bruslení v městském parku bude otevřena i na Štědrý den, a to od 10.00 do 15.00 hodin. A přijít můžete i v následující sváteční dny, až do 6. ledna vždy od 10.00 do 19.00 hodin.

Rybova mše v kostele sv. Ignáce v Chomutově

Kdy: Sobota 24. prosince od 24.00 hodin

Kde: Kostel sv. Ignáce v Chomutově

Vánoční klasiku Jakuba Jana Ryby můžete slyšet na Štědrý den o půlnoci v kostele svatého Ignáce v Chomutově. Účinkuje pěvecký sbor Hlahol a Komorní orchestr města Duchcova.

Rodina – sochy Michaela Bílka

Kdy: Do 25. února 2023

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově, budova radnice

Velký sál muzea na radnici ožije na několik měsíců „dřevěnými lidmi“ akademického sochaře Michaela Bílka. Vystaveno bude kolem deseti soch nebo sousoší barevných dřevěných postav v životní i lehce nadživotní velikosti. Výstava bude slavnostně zahájena v sobotu 22. října od 15.00 hodin. Na vernisáži zazní hudba a k dispozici bude malé pohoštění. Právě v den vernisáže, 22. října, by sochař oslavil osmdesáté narozeniny. Výstava potrvá do 25. února 2023 v muzeu na radnici, náměstí 1. máje, Chomutov.

Milan Pecák a Martin Zhouf – Restart 60

Kdy: Do 20. ledna 2023

Kde: Galerie Lurago

Restart 60 je výstava, jež reflektuje jubilea chomutovských rodáků, výtvarníků Milana Pecáka a Martina Zhoufa, probíhá souběžně v galeriích Špejchar a Lurago. Milan Pecák, malíř a grafik, se proslavil především tvorbou filmových plakátů či lékařských ilustrací. Martin Zhouf se rovněž věnuje ilustracím, grafice a malbě, přičemž mezi nejznámější patří ilustrace se sci-fi tematikou dokreslující díla spisovatele Ondřeje Neffa.

Romano Suno

Kdy: Do 30. prosince

Kde: Galerie Na Síti

Výstava představuje to nejlepší z historie literární a výtvarné soutěže Romano Suno, která prostřednictvím dětských kreseb a krátkých textů v romském a českém jazyce ukazuje svět viděný očima romských dětí. Výstavu obecně prospěšné společnosti Nová škola naleznete u velkého sálu Chomutovské knihovny.

Člověk v tísni

Kdy: Do 30. prosince

Kde: Galerie Na Drátkách

U dětského oddělní Chomutovské knihovny bude v průběhu prosince k vidění výstava výtvorů dětí z klubů Človíček a Kamarád, dvou center předškolního vzdělávání chomutovského Člověka v tísni.

Svět z kostiček

Kdy: Do 31. prosince 2022)

Kde: Předsálí naučného oddělení Chomutovské knihovny

Expozice Svět z kostiček nabízí návštěvníkům neobvyklý pohled na svět složený z lega. Pozoruhodnou výstavu 120 exponátů z kostek lega naleznete do 31. prosince 2022 v předsálí naučného oddělení.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.