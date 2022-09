Mobilisace na Kočičáku Kdy: Sobota 24. září od 12.00 hodin Kde: Muzeum čs. Opevnění z let 1936 – 1938 Na Kočičáku Muzeum československého opevnění na Kočičáku nad Chomutovem připravuje na sobotu 24. září připomínku předválečné mobilizace a událostí z podzimu roku 1938. Program připomene také památku strážmistra Václava Staňka, který byl smrtelně postřelen v Brandově v Krušných horách, takže začíná spanilou jízdou z Kočičáku na Brandov. Program v pevnostech začíná ve 12.00 hodin nástupem armády. Uvidíte ukázky střeleb, dobývání řopíku, výcviku či vojenskou kuchyň. Na večer je připraveno promítání filmů a od osmi do deseti hodin bude pevnostní linie nasvícena.

Pochod Barokní krajinou Valče

Kdy: Sobota 24. září od 7.00 hodin

Kde: Start na zámku Valeč

V sobotu 24. září se můžete projít dosud ne příliš objevenou valečskou krajinou na úpatí Doupovských hor a užijete si výhledy na barokní městečko Valeč. Trasy startují na zámku. Nejdelší 50kilometrové již od 7,00 hodin, kratší od 9,30 do 11,00 hodin. Jedna trasa měří 18 km a dětská trasa s úkoly 5 km. V cíli si u muziky budete moct opéct doupovský špekáček nebo se podívat do zámeckých interiérů, které budou otevřeny až do 23,00 hodin.

Svatováclavské vinobraní v Kadani

Kdy: Sobota 24. září od 10.00 hodin

Kde: Františkánské zahrady v Kadani

Již 22. ročník kadaňského svátku vína. K největšímu rozkvětu kadaňského vinařství došlo za vlády Karla IV., který městu udělil viniční právo. V roce 1997 se město rozhodlo navázat na starobylou tradici vinařství na Kadaňsku a bylo opět zařazeno zákonem mezi vinařské obce. Stejně tak byla obnovena slavnost vinobraní, která je dnes již v Kadani tradičním svátkem na oslavu vína. Přijďte ochutnat nejen víno, ale i mošt nebo burčák z kadaňských vinic. Od 9.00 hodin bude probíhat slavnostní mše svatá v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků, program v zahradě začne v 10.00 hodin.

Sousedský happening v Kryštofových Hamrech

Kdy: Sobota 24. září od 11.15 hodin

Kde: Kryštofovy Hamry - Rusová

Happening na nádraží, které neexistuje - to je nabídka k výletu do Rusové v Kryštofových Hamrech v Krušných horách. Dostanete se tam vlakem z Chomutova na lince do Cranzahlu. V 11,15 hodin vychází komentovaná procházka a ve 13,45 hodin pak začne samotný happening v Rusové, připomínající 150 let Buštěhradské dráhy. V program je hudební vystoupení, přednášky a workshop bubnování. Na závěr možnost společného posezení a vyprávění u táboráků do odjezdu posledního vlaku.

Brutus v Chomutově

Kdy: Sobota 24. září od 21.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Chomutově

Brutus je česká rocková a taneční skupina, která pro svůj styl razí termín pravý bigbít. Skupina je považována za legendu českého tancovačkového bigbítu. Kapela hraje na svých koncertech zhruba tři hodiny, což činí cca 50-60 písní za večer. Celkový repertoár skupiny Brutus činí něco přes 100 písní. Během koncertů hrají rovněž některé coververze, převážně britských a amerických rock'n'rollových hudebníků (např. Chuck Berry, The Shadows, The Kinks, Eddie Cochran, Bob Dylan a mnoho dalších). Texty kapely jsou různorodé, avšak převážně mají veselý charakter – pojednávají o lásce, pití, tanci či rock and rollu.

Tvoříme: Není drak jako drak

Kdy: Neděle 25. září od

Kde: Kulturní dům Střelnice v Kadani

Není drak jako drak je název další výtvarné dílničky. V září si společně s dětmi vyrobíme barevného papírového draka. Nepůjde o toho klasického, kterého můžeme vídat na podzimní obloze, jak si lítá vysoko na nebi. My si vytvoříme draka, který umí šlehat z pusy plameny. Pojďte strávit společně s dětmi nedělní odpoledne v tvořivém duchu. Dílna je vhodná pro děti již od 4 let.

Slepá láska

Kdy: Neděle 25. září od 19.00 hodin

Kde: Jirkovské divadlo

Mladá newyorkská herečka Sofie zoufale hledá angažmá. Její přítel Mark navíc prohýřil jejich poslední peníze. A proto Sofie přijme nabídku osamělé vdovy Charlotty a předčítá jí ze starého deníku jejího milence. Stará dáma před mnoha lety přišla o zrak a při napínavé cestě do minulosti opět ožívá. Najevo vyjde nejedno tajemství. Mark a jeho vypečený kamarád Jeff však jeví zájem o něco zcela jiného – u Charlotty v obýváku visí Monetův vzácný obraz. Kde je hranice mezi láskou a zločinem? Jak se Sofie nakonec zachová? Události dostanou strhující spád. Účinkují: Carmen Mayerová, Eliška Jansová, Petr Buchta, František Skopal.

Life In Monochrome – Filip Čaník

Kdy: Do 31. října

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Za kolik: Zdarma

Nová výstava v Galerii pod šitým nebem na Studentském náměstí. Tentokrát jde o výstavu fotografií Filipa Čaníka s názvem Life in Monochrome. Filip se fotografování věnuje od roku 2014, fotoaparát si nejprve pořídil, aby mohl pořizovat lepší záběry svých milovaných psů, postupně se ale z focení stala jeho vášeň. Jeho umělecký rukopis je typický, jak už název napovídá, právě monochromatičností. Z jeho fotografií vyzařuje tajemno, mystično, neznámo, temnota, deprese, ale i naděje.

Vzestupy a pády portrétní miniatury

Kdy: Do 24. září

Kde: Oblastní muzeum na radnici v Chomutově

Výstava portrétních miniatur přiblíží návštěvníkům tu část výtvarného umění, která byla vždy především soukromou záležitostí, a proto dlouho unikala pozornosti širšího publika. V dnešní době je už umění drobného portrétu všeobecně známo. Subtilní obrázky nebývají často vystavovány, zejména pro svou citlivost na světlo, které vlivem častého působení může nenávratně malbu poškodit. Oblastní muzeum v Chomutově spravuje jednu z nejkvalitnějších sbírek portrétních miniatur ve střední Evropě.

Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira

Kdy: Do 30. října

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Městské muzeum v Kadani připravilo ve františkánském klášteře novou výstavu s názvem Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira, kde došlo v říjnu 1742 k malé bitvě s velkými následky. Výstava potrvá do 30. října.

Lidická tragédie, Hrdinové

Kdy: Do 28. září

Kde: Městské muzeum v Kadani

Městské muzeum v Kadani začala minulý týden výstava Památníku Lidice k 80. výročí heydrichiády. Výstava s Názvem Lidická tragédie mapuje okolnosti vypálení středočeské obce nacisty a poválečný vývoj Lidic. Druhá část s názvem Hrdinové přináší příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové. Výstava potrvá do 28. září.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.