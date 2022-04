Zahájení sezony na Kočičáku Kdy: Sobota 23. dubna od 10.00 hodin Kde: Muzeum čs. Opevnění z let 1936 – 38 Na Kočičáku Muzeum československého opevnění z let 1936-38 na Kočičáku nad Chomutovem zahájí novou turistickou sezonu v sobotu 23. dubna. V 10.00 hodin je naplánováno slavnostní otevření nově zrekonstruovaného objektu 88. Otevřou se také nové prohlídkové okruhy. Na malou trasu můžete vyrazit ve 12.00 a 16.00 hodin, na velkou ve 14.00 a 18.00 hodin. Pro děti bude připraven branný den.

Den Země v zooparku

Kdy: Sobota 23. dubna po celý den

Kde: Zoopark Chomutov

Oslava Dne Země v chomutovském zooparku bude zároveň zahájením hlavní návštěvnické sezony. Koná se v sobotu 23. dubna od 13.00 hodin. Připraveny budou hry a soutěže pro děti, komentovaná krmení, ukázky dravých ptáků.

Severočeské farmářské trhy míří na náměstí do Jirkova

Kdy: Sobota 23. dubna od 8.00 do 12.00 hodin

Kde: Náměstí Dr. Edvarda Beneše v Jirkově

Obyvatelé Jirkova se mohou v sobotu 23. dubna opět těšit na Severočeské farmářské trhy. Uskuteční se od 8 do 12 hodin na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Tradičně zde budou v prodeji výrobky a produkty od regionálních výrobců a farmářů. Zelenina, ovoce, pekařské výrobky, sýry a další.

Otevřené chomutovské památky

Kdy: Sobota 23. dubna od 9.00 hodin

Kde: Památky v Chomutově

Město Chomutov se připojí v sobotu 23. dubna k Mezinárodnímu dni památek a sídel a zpřístupní své pamětihodnosti zdarma. Podívat se můžete například do budovy historické radnice, včetně běžně nepřístupných místností, na městskou věž, do jezuitského areálu, železničního depozitáře. Otevřeno bude od 9.00 do 17.00 hodin, chrám svatého Ducha v Hálkově ulici 10.00 – 14.00 hodin, kostel svaté Barbory od 13.00 do 15.00 hodin. Zdarma můžete navštívit i všechny expozice chomutovského muzea.

Zahájení sezony v Jirkově a na Červeném Hrádku

Kdy: Sobota 23. dubna a neděle 24. dubna, vždy od 13.00 hodin

Kde: Město Jirkov a zámek Červený Hrádek

Město Jirkov odstartuje kulturní sezonu v sobotu 23. dubna odpoledne. Těšit se můžete na vystoupení trubačů, prohlídky jirkovské věže s novými expozicemi, zavítat můžete i do sklepů. Další den, tedy v neděli 24. dubna se pak koná program na zámku Červený Hrádek. Na nádvoří vás čeká fler jarmark, vlajková show, hudební vystoupení a pohádka pro děti. Začátek obou akcí ve 13.00 hodin.

Staňte se detektivem - Kokain v hostinci Grüner Baum

Kdy: Sobota 23. dubna od 13.00 hodin

Kde: Mikulovická brána v Kadani

V Mikulovické bráně v Kadani má premiéru nová úniková hra Kokain v hostinci Grüner Baum. Tentokrát hráče vrátí do třicátých let 20. století. Stanou se detektivy a budou pátrat po bandě pašeráků kokainu. Příběh je inspirován skutečnými události z Vejprt. První hra začíná ve 13.00 hodin. Nutná je rezervace.

KnihoMOLI

Kdy: Sobota 23. dubna od 16.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Kdo nikdy nenašel v knize vytrženou a napůl snězenou stránku o nich asi ještě neslyšel. My ostatní ale dobře víme, že v našich knihovničkách se prohánějí malí broučci, kteří doslova a do písmene hltají příběhy v knihách. Představení vám nabídne veselý náhled do jedné takové knihovničky a do života dvou obyčejných KnihoMOLŮ. Setkáte se spolu s nimi s významnými literárními postavami jako je Don Quijotte, Babička, Malý Princ, Pipi Dlouhá punčocha nebo vodník Česílko. Navštívíte i Říši divů a když budete sledovat pozorně, třeba se naučíte, jak si knížky jaksepatří vychutnat a jak použít sílu písmen ve svůj prospěch! Představení s autorskou hudbou plné písniček, u kterého se budou bavit děti i dospělí. Pro děti od 5 let, první stupeň ZŠ a všechny milovníky knih.

Lesní karneval

Kdy: Sobota 23. dubna od 16.00 hodin

Kde: Kulturní dům Střelnice v Kadani

Zábavné odpoledne pro děti plné hudby, masek, soutěží a dárků. Součástí programu bude i fotokoutek a malování na obličej.

Fontána – Oldies party

Kdy: Sobota 23. dubna od 18.00 hodin

Kde: Jirkovské divadlo

Přijďte se pobavit do Jirkovského divadla na Oldies párty se skupinou Fontána, během které zazní hity od známých autorů z 60. a 70. let.

Divadlo NaOko uvede premiéru komedie Deskový statek

Kdy: Sobota 23. dubna od 18.00 hodin

Kde: Domácí scéna KASS

Chomutovské Divadlo NaOko chystá další premiéru. V sobotu 23. dubna od 18.00 hodin na domácí scéna KASS uvede hru Deskový statek. Historická komedie diváky přenese na přelom 19. a 20. století. Před více než sto lety, se velká města začala rapidně měnit. Píše se rok 1907 a nové čtvrti všude rostou jako houby po dešti. Tedy hlavně v Praze. Divadlo NaOko Chomutov nastudovalo hříčku spisovatele Václava Štecha z počátku 20. století, která reflektuje tu idylickou dobu politicky, hospodářsky i lidsky. Jak si poradí majitel realitní kanceláře s postupem své strany na radnici a tím, že mu zkříží plány jeho vlastní dcera?

Špejbls Helprs - AC/DC revival

Kdy: Sobota 23. dubna od 19.00 hodin

Kde: KZ Orfeum v Kadani

Na počátku všeho stála touha několika muzikantů, tak trochu unavených tvorbou vlastních nebo snad raději pseudovlastních songů, zahrát si staré, ale nestárnoucí, dokonale vymyšlené songy. Původním záměrem nově vznikající skupiny bylo prezentovat díla rozličných autorů světové i domácí scény a bavit tím hlavně sebe a návštěvníky svých vystoupení. Ovšem záhy po nastudování několika písní kultovní australsko-skotské formace AC/DC bylo jasné, že právě tato muzika, při jejímž poslechu většina z nás prožívala své první rockerské sny již v období povinné školní docházky, je našim srdcím nejbližší. A tak vznikl tribute band Špejbl's Helprs. Přijďte si poslechnout největší hity AC/DC v jejich podání do kadaňského Orfea.

Velikonoční tržiště Chomutov

Kdy: Neděle 24. dubna od 10.00 do 13.00 hodin

Kde: Tržiště Chomutov (bývalý areál Banda)

Zábavné dopoledne pro děti, kde po splnění úkolu dostanou sladkou odměnu se mělo uskutečnit minulou neděli, ale bylo přesunuto na tuto. Dále bude možnost jízdy na koních, dětské dílničky, skákací hrad a velikonoční omalovánky. Od 11.00 hodin bude probíhat opékání špekáčků, vlastních či zakoupených na místě.

Procházka zámeckým parkem

Kdy: Neděle 24. dubna od 14.00 hodin

Kde: Zámek v Klášterci nad Ohří

Letošní první komentovaná procházka zámeckým parkem v Klášterci nad Ohří s Františkem Kroupou je připravena na neděli 24. dubna. Dozvíte něco zajímavého i o Doupovských horách. Sraz u kašny před zámkem ve 14.00 hodin, vstupenky v infocentru.

Velikonoční koncert v kostele

Kdy: Neděle 24. dubna od 18.00 hodin

Kde: Kostel Čtrnácti sv. Pomocníků

Na Bílou neděli velikonoční zahraje Komorní orchestr města Chomutova a zazpívá sbor Hlahol velikonoční skladby od J. A. Koželuha, V. A. Michny, J. K. Vaňhala, F. X. Thuriho a dalších.

Romantické hudební okamžiky

Kdy: Úterý 26. dubna od 19.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Chomutově

V pořadí 31. sezona Festivalového orchestru Petra Macka se přiblížila svému vrcholu. Finálový koncert, který se uskuteční v Městském divadle v Chomutově, má název Romantické hudební okamžiky. V úterý 26. dubna od 19 hodin při něm zazní skladby P. De Sarasateho, A. Dvořáka, B. Smetany, G. Pucciniho a dalších proslulých autorů. Budou virtuózní skladby pro housle, árie a dueta ze známých oper. Sólisté: Veronika Nevrlá – hoboj, Klára Klánská – housle, Michaela Katráková – soprán (na snímku), Jakub Rousek – tenor. Spoluúčinkuje a doprovází Festivalový orchestr Petra Macka, pod taktovkou Martina Peschika.

Ladislav Steňko – Klášterec a okolí

Kdy: Do 2. května

Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří

Výstava obrazů a grafik klášterecké malířské legendy – Ladislava Steňka.

Jana Tóthová – Fotografie a obrazy

Kdy: Do 14. května

Kde: Restaurant & Cafe Republika v Chomutově

Jana Tóthová – malířka, fotografka a šperkařka vystavuje v Restaurant & Cafe Republika v Chomutově. Její výstava fotografií a obrazů byla zahájena ve středu 13. dubna slavnostní vernisáží. Jana se navíc spojila s Čeňkem Pekařem z Mladé Boleslavi a její fotografie tak doplnily básnické verše. Výstava v Restaurant & Cafe Republika potrvá do 14. května.

5 z Chomutova

Kdy: Do 19. května

Kde: Galerie Jirkov

Výstava představuje představena díla skupiny chomutovských výtvarníků, a to Květy Novákové, Jany Svobodové, Jany Topinkové, Nadi Hoštové a Václava Suchopárka.

Obrazy – Milan Tóth

Kdy: Do 30. dubna

Kde: Jirkovská synagoga

Otevřeno bude každé pondělí a čtvrtek, vždy od 16.00 do 18.00 hodin bude výstava spojena s prodejem šperků a dárků. Milan Tóth je známý svými fantasy obrazy, které je teď kvůli následkům nemoci nucený malovat levou rukou. Přidal i šití a zdobení pouzder

Fotografická soutěž Jirkovská zrcadlení

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Město Jirkov

Město Jirkov vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže Jirkovská zrcadlení. Soutěž bude opět probíhat od 1. března do 31. srpna. Stejně jako v předešlých dvou letech máme 2 tematické okruhy. První okruh je na téma Jirkov v maličkostech a druhý na téma Tady žiju. Mezi výherce se i letos celkově rozdělí 12 tisíc korun. V každém tematickém okruhu je za 1. místo částka 3 tisíce korun, za 2. místo 2 tisíce korun a za 3.místo 1 tisíc korun. Tematické okruhy:

1) Jirkov v maličkostech (můžete fotografovat technické či architektonické maličkosti a detaily, přírodní i běžný život apod.)

2) Tady žiju (můžete fotografovat vše, co se vám líbí v našem městě. Vytvořte takové snímky, jak doopravdy vnímáte své město.). Úkolem soutěžících je pořídit kreativním, tvůrčím a originálním způsobem fotografie (max. 3 snímky v každém tematickém okruhu) s motivem Jirkova.

Loutky Divadla Lampion

Kdy: Do 24. dubna

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Výstava loutek k 70. výročí kladenské scény pro děti a mládež Divadla Lampion. Divadlo Lampion je jediné profesionální divadlo ve Středočeském kraji, které se soustředí na tvorbu pro děti a mládež. Naše inscenace jsou určeny pro různé věkové kategorie počínaje těmi opravdu nejmenšími, pro které lze divadlo hrát, stěžejní část repertoáru je určena dětem předškolního a mladšího školního věku, ale snaží se postupně cílit i na druhý stupeň základních škol a v neposlední řadě na celou rodinu. Vernisáž výstavy proběhne 18. února od 17.00 hodin. Otevírací doba je čtvrtek až neděle od 10.00 do 17.00 hodin. Výstava potrvá do 24. dubna.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.

Svět z kostiček

Kdy: Prodlouženo do 30. června

Kde: Chomutovská knihovna

Opětovného prodloužení se dočkala úspěšná výstava nabízející pohled na svět složený z lega. Pozoruhodná, volně přístupná výstava Svět z kostiček je k vidění v předsálí naučného oddělení. Zahrnuje 120 exponátů z kostek lega, má vzdělávací charakter a potěší nejen dospělé, ale i děti či školní skupiny.

Senioři ve Strupčicích se mohou každý pátek protáhnout

Kdy: Každý pátek od 11.00 hodin

Kde: Sportovní hala ve Strupčicích

V obci Strupčice myslí i na kondici obyvatel dříve narozených. Senioři se zde totiž mohou přijít protáhnout každý pátek do zdejší sportovní haly a v rámci svých možností mohou absolvovat protahovací a rehabilitační cvičení. To začíná vždy v 11.00 hodin. Vstup je zdarma.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.