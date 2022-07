Kapela Buty v Klášterci Kdy: Pátek 22. července od 19.00 hodin Kde: Letní kino v Klášterci nad Ohří V pátek 22. července koncertuje v letním kině v Klášterci nad Ohří kapela Buty. Roli předskokana obstará od 19.00 hodin End of Scream. Vstupné 400 Kč.

Zámecký pátek na Červeném Hrádku

Kdy: Pátek 22. července od 18.00 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek

V rámci zámeckých pátků zahraje na Červeném Hrádku v pátek 22. července od 18.00 hodin Michal Šnajdr a od 20.00 hodin trio Norbi Kovacs, Olin Nejezchleba a Pavel Fischer. Vstup je zdarma.

Saturnin

Kdy: Pátek 22. července od 21.00 hodin

Kde: Františkánské zahrady v Kadani

V rámci cyklu Divadlo pod hvězdami se tentokrát ve Františkánských zahradách v Kadani představí inscenace Saturnin v podání Divadla KLAS. Muž, který je vždy a všude připraven na vše, ve službách muže, který často není připraven ani na tenisovou hru. Nesmrtelný román Zdeňka Jirotky na divadelních prknech.

Anenská pouť v Božím Daru

Kdy: Sobota 23. července od 10.00 hodin

Kde: Boží Dar

V Božím Daru v Krušných horách budou slavit 23. července Anenskou pouť. Čekají vás krušnohorští výrobci a umělci, hudební vystoupení flašinetářky, ukázky práce českých a saských řezbářů a výtvarné dílničky. Program od 10.00 do 17.00 hodin.

Fesťáček u vody v Droužkovicích

Kdy: Sobota 23. července od 15.00 hodin

Kde: Koupaliště v obci Droužkovice

V Droužkovicích na koupališti se koná country festival. V sobotu 23. července od 15.00 hodin zahrají Jindra Kejak. T. Linka kvartet, Semtex, Alison, Šestý nesmysl a P. Houfek a Káča. Vstupné 250 Kč.

Historickým cyklovlakem do hor

Kdy: Sobota 23. července od 8.45 hodin

Kde: Nástup v Klášterci nad Ohří

Také tento víkend se můžete svést historickým cyklovlakem do Krušných hor. Další jízda se koná 23. července. Vlak odjíždí v 8.45 hodin z Klášterce nad Ohří, dále Kadaně, Chomutova a pak už míří do hor. V Křímově přestávka na občerstvení a opékání buřtů. Zpět vlak odjíždí z Vejprt ve 13.55 hodin. Pořádá Loko-motiv.

Vinné trhy v Březně u Chomutova

Kdy: Sobota 23. července od 14.00 hodin

Kde: Březno u Chomutova

V Březně na Chomutovsku se budou v sobotu 23. července konat vinné trhy, na kterých se představí regionální vinaři z Chomutovska, Mostecka a Lounska. Kromě toho se přidají i další regionální producenti se sýry, šípkovým vínem, dorty a koláči, pivem nebo medovinou. K ochutnávání budou hrát také kapely. Otevřeno od 14,00 do 22,00 hodin. Prodej vína pouze do skleniček zakoupených ve stánku infocentra za 100 Kč.

Hudba Kadaně

Kdy: Sobota 23. července od 13.00 hodin

Kde: Střelnice v Kadani

Hudba Kadaně je název festivalu, který se koná 23. července v zahradě Střelnice Kadaň. Od 13.00 hodin vystoupí kapely Redzed, Bechy a Fee, Nucený výsek, Znouzecnost, Nirvana CZ Revival a Kashmir 941. Vstupné 300 Kč, výtěžek poputuje Nadačnímu fondu Šance onkoláčkům. Akce je pořádána s podporou charitativní organizace Suicide Angels a Andělé bez křídel.

Komentovaná prohlídka města Chomutova

Kdy: Neděle 24. července od 14.00 hodin

Kde: Sraz přihlášených je u Městského informačního centra

Prohlídka historického centra města trvá přibližně 90 minut. Účastníky čeká odborný a poutavý výklad historika. Na komentovanou prohlídku je potřeba se přihlásit, a to nejpozději do pátku do 16.00 hodin na tel. 474 341 438 nebo e-mailu: infocentrum@chomutov.cz.

Táborák v Olejomlýnském parku

Kdy: Neděle 24. července od 16.00 hodin

Kde: Olejomlýnský park v Jirkově

Máte rádi posezení u ohně a dobré hudby? Pak jsou tyto řádky určeny právě vám! Připravili jsme pro vás táborák. Doražte v neděli 24. července v 16.00 hodin do Olejomlýnského parku k ohništi. Můžete si tam dát pivo nebo limonádu a poslechnout si kapelu 4. cenová. A nezapomeňte, špekáčky s sebou!

Kabinet létajících úžasností – žonglérská show

Kdy: Neděle 24. července od 16.00 hodin

Kde: Mírové náměstí v Kadani

Italský žonglérus Vojtáno Vitorio z Doudleb vás seznámí s užitím žonglování v běžném životě. Přímo před vašimi zraky dojde na žonglérskou svačinku, magický oběd i čarodějné koště po babičce. Dech se vám bude tajit při pohledu na rej speciálních italských nožů či ohnivé žonglování na jednokolce. Odejdete poučeni, udiveni i pobaveni.

František Kollman v galerii Kryt

Kdy: Do 31. července

Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří

V červenci v galerii Kryt v Klášterci nad Ohří vystavuje svá díla výtvarník František Kollman, který chránil Václava Havla. Kollman se ve své tvorbě zaměřuje především na vyjádření pohybu. Absolvoval Výtvarnou školu Václava Hollara a nakonec soukromě studoval u akademického malíře Zdeňka Buriana. František je uznávaným malířem, uměleckým brusičem skla, ilustrátorem a grafikem. Úspěšně vystavuje v České republice i zahraničí a jeho díla najdeme ve Francii, Španělsku, Německu, Rakousku a Japonsku. Narodil se v roce 1947 v Praze, jeho matka byla italská šlechtična a otec syn německého malíře. A byl to právě otec, který se jako jediný nevěnoval malířství a přivedl ho k bojovým uměním. Vystřídal nespočet zaměstnání, opravoval barokní kostely či vyučoval bojová umění. Jako vyhazovač se v Redutě seznámil s předními osobnostmi českého disentu a budoucími představiteli revoluce. V roce 1989 se stal šéfem ochranky Václava Havla. „Vašek Havel tenkrát prostě potřeboval, abych zařídil ochranu. Neváhal jsem. Znali jsme se už od jednasedmdesátého z Reduty, byli jsme ochotni za něj i položit život,“ vzpomíná František Kollman a dodává: „Havla jsem miloval, pořád ho mám rád a jsem hrdý, že jsem ho mohl chránit.“

Vzestupy a pády portrétní miniatury

Kdy: Do 24. září

Kde: Oblastní muzeum na radnici v Chomutově

Výstava portrétních miniatur přiblíží návštěvníkům tu část výtvarného umění, která byla vždy především soukromou záležitostí, a proto dlouho unikala pozornosti širšího publika. V dnešní době je už umění drobného portrétu všeobecně známo. Subtilní obrázky nebývají často vystavovány, zejména pro svou citlivost na světlo, které vlivem častého působení může nenávratně malbu poškodit. Oblastní muzeum v Chomutově spravuje jednu z nejkvalitnějších sbírek portrétních miniatur ve střední Evropě.

Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira

Kdy: Do 30. října

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Městské muzeum v Kadani připravilo ve františkánském klášteře novou výstavu s názvem Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira, kde došlo v říjnu 1742 k malé bitvě s velkými následky. Výstava potrvá do 30. října.

Lidická tragédie, Hrdinové

Kdy: Do 28. září

Kde: Městské muzeum v Kadani

Městské muzeum v Kadani začala minulý týden výstava Památníku Lidice k 80. výročí heydrichiády. Výstava s Názvem Lidická tragédie mapuje okolnosti vypálení středočeské obce nacisty a poválečný vývoj Lidic. Druhá část s názvem Hrdinové přináší příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové. Výstava potrvá do 28. září.

Fotografická soutěž Jirkovská zrcadlení

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Město Jirkov

Město Jirkov vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže Jirkovská zrcadlení. Soutěž bude opět probíhat od 1. března do 31. srpna. Stejně jako v předešlých dvou letech máme 2 tematické okruhy. První okruh je na téma Jirkov v maličkostech a druhý na téma Tady žiju. Mezi výherce se i letos celkově rozdělí 12 tisíc korun. V každém tematickém okruhu je za 1. místo částka 3 tisíce korun, za 2. místo 2 tisíce korun a za 3.místo 1 tisíc korun. Tematické okruhy:

1) Jirkov v maličkostech (můžete fotografovat technické či architektonické maličkosti a detaily, přírodní i běžný život apod.)

2) Tady žiju (můžete fotografovat vše, co se vám líbí v našem městě. Vytvořte takové snímky, jak doopravdy vnímáte své město.). Úkolem soutěžících je pořídit kreativním, tvůrčím a originálním způsobem fotografie (max. 3 snímky v každém tematickém okruhu) s motivem Jirkova.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.

Senioři ve Strupčicích se mohou každý pátek protáhnout

Kdy: Každý pátek od 11.00 hodin

Kde: Sportovní hala ve Strupčicích

V obci Strupčice myslí i na kondici obyvatel dříve narozených. Senioři se zde totiž mohou přijít protáhnout každý pátek do zdejší sportovní haly a v rámci svých možností mohou absolvovat protahovací a rehabilitační cvičení. To začíná vždy v 11.00 hodin. Vstup je zdarma.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.