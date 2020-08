Zámecký pátek

Kdy: pátek 21. srpna od 18 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek

Za kolik:

Proč přijít: A je tu další Zámecký pátek na louce před Červeným Hrádkem. Přijďte si 21. srpna poslechnout dobrou muziku, zazpívat si a třeba i zatančit, zkrátka dobře se venku pobavit. Při Red Alternativ Session vystoupí známý písničkář Xavier Baumaxa a chomutovská kapela Primitiv Akustik.

Bluesová Střelnice

Kdy: 22. srpna od 13 hodin

Kde: Kulturní dům Střelnice, Kadaň

Za kolik: 170 Kč, vstupenky budou k dispozici pouze v předprodeji

Proč přijít: Přijďte si projasnit konec prázdnin už třetím ročníkem festivalu Bluesová Střelnice, který se opět uskuteční u altánku KD Střelnice. Tentokrát se můžete těšit na Petra Börnerová Band, Acid Horses, Dobré ráno blues band, WBand, Michaela van Merwyka a The Jookebox ZOO z Německa nebo slovenské The Joint Venture.

Motosraz na Měděnci

Kdy: sobota 22. srpna od 13 hodin

Kde: Měděnec

Za kolik:

Proč přijít: Spanilá jízda je naplánována od 14 hodin. Nebudou chybět koncerty kapel AC/DC revival, Synové výčepu, Hot Pants, Re – Play, Land Station a Concord. Pořadatelé přislíbili účast legendy Dakaru Davida Pabišky. Bude i tombola.



Ten Fest

Kdy: sobota 22. srpna od 16 hodin

Kde: Kludského zahrada v Jirkově

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: Městská knihovna Jirkov připravila menší festival v Kludského zahradě. Vystoupí: Ogge (Žatec), Station Beggards (Chomutov), Trepifajxl (Kadaň) a Trojka (Klášterec nad Ohří).

Najezte se v Kadani a prohlédněte si zdarma památky

Kdy: od 1. července

Kde: Kadaň

Proč přijít: Jděte kdekoliv v Kadani na oběd, kávu, zmrzlinu nebo cokoli udělá vašim chuťovým buňkám radost. Pečlivě si uschovejte účtenku a poté ji předložte na pokladně některé z kadaňských kulturních památek. Za každých utracených 250 korun získáte jeden vstup zdarma. Akce se vztahuje na vstupy do Františkánského kláštera, na Kadaňský hrad, radniční věž, Mikulovickou bránu i na středověkou baštu.

Medové odpoledne

Kdy: 23. srpna od 13 do 18 hodin

Kde: Muzeum – Františkánský klášter, Kadaň

Za kolik: 50 Kč

Proč přijít: Přijďte si osladit závěr léta odpolednem ve znamení medu. Těšit se můžete například na jarmark včelařského zboží, medu, medoviny, perníků, svíček a mnoho dalšího. Od 13 do 16 hodin doprovodí trhy kapela Swing party band. Od 14 hodin se můžete těšit na včelařskou přednášku s ochutnávkou místních medů spojenou se soutěží o Oettlovu cenu a tedy i nejlepší med Kadaňska. Od 16 hodin nás pak čeká program pro děti s divadélkem Hnedle vedle.

Pohádkové zpívání

Kdy: 23. srpna od 16 hodin

Kde: Františkánské zahrady, Kadaň

Za kolik: 50 Kč

Proč přijít: Malý dětský pohádkový kabaret s těmi nejznámějšími písničkami z českých pohádkových filmů a seriálů. Superstar Zbyněk Drda a Tomáš Barták jsou ostřílení excelentní zpěváci, kteří mají rádi legraci a zavedou vás do pohádek s těmi nejznámějšími filmovými a televizními písničkami pro děti. Například: Jak se budí princezny, Tři oříšky pro popelku, Tajemství staré bambitky, Tři bratři, S čerty nejsou žerty, Princové jsou na draka, Včelka Mája, Lotrando a Zubejda a další. Pojďte s nimi do pohádek a starých příběhů. To, že mají smysl pro humor, je známé a legrace pro celou rodinu bude veliká.