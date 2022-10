Kamelot v Klášterci Kdy: Pátek 21. října od 19.00 hodin Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří Do Klášterce nad Ohří přijíždí koncertovat v pátek 22. října od 19.00 hodin populární kapela Kamelot. Všechno začalo v Brně v roce 1982. Roman Horký a Radek "Bůček" Michal – dva nadšenci, kteří založili kapelu a rozhodli se dobýt svět. Život byl o kytarách, písničkách a hlavně o energii a radosti. Tak vznikla skupina Kamelot. Počáteční tvorba kapely zařadila Kamelot do škatulky "Folk a country", kde je hudební skupina zařazena dodnes. Autorem všech textů a skladatelem hudby je zpěvák a leader skupiny Roman Horký, který je v současné době jediný člen původního Kamelotu. Roman Horký neupřednostňuje žádný hudební styl. Dává svým písničkám takový kabát, jaký cítí, že jim patří. Jednou modernější, jednou tradičnější. Sjednocuje je jejich společný duch. Mnohé z více než tří set skladeb Romana Horkého připomínají deníkové záznamy nálad a pocitů písničkářovy duše. Když procházíme jeho alba, jako bychom měli na dlani jeden lidský život. V jeho záznamech štěstí nebo smutku cítíme odraz toho, čím žijeme my sami.

Keltové ve Františkánském klášteře

Kdy: Sobota 22. října od 10.00 do 15.00 hodin

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Se životem Keltů se můžete seznámit v sobotu 22. října u příležitosti Mezinárodního dne archeologie v kadaňském Františkánském klášteře. Uvidíte keltské oděvy,zbraně, šperky a řemesla, vyzkoušíte si keltský oděv a vyrobíte z keramiky keltská zvířátka. Připraveny jsou také ukázky archeologické práce. Vstup je zdarma, akce se koná od 10.00 do 15.00 hodin.

Skřítkové a víly potěší děti na Červeném Hrádku

Kdy: Sobota 22. října od

Kde: Zámek Červený Hrádek

Máte rádi pohádky? Chcete si hrát a dobře se pobavit? Vstupte alespoň na jeden den do zakleté říše plné čarokrásných rusalek, vodníků a skřítků. Společnost Velká dobrodružství a zámek Červený Hrádek (Jirkov) pro vás připravily na sobotu 22.10. od 13 -17 hodin speciální dětský pohádkový les s názvem Skřítkové a víly. Na kilometrové trase kolem zámku na vás i vaše děti budou čekat pohádkové postavy a zvířátka ze začarovaného lesa. Děti budou u každého z nich muset plnit úkoly. Dokáží vylovit larvy z mraveniště a donést zrnka máku ke staré makovici? Pomůžou vranímu skřetovi postavit domeček a hastrmánkovi rozpoznat jedovaté bylinky? Po splnění všech úkolů dostanou malí poutníci dárek z truhly u Stromu splněných přání. Trasa pohádkového lesa začíná u Zámeckého rybníka a vstupné je 80 Kč na osobu. Více informací a povinnou registraci na akci najdete na stránkách pořádající společnosti Velká dobrodružství – www.veldo.cz nebo na FB Velká dobrodružství.

Kadaňský šuplík a Krajský přebor mládeže v plastikovém modelářství

Kdy: Sobota 22. října od 10.00 hodin

Kde: 1. ZŠ v Kadani

Klub plastikových modelářů Kadaň zve v sobotu 22. října na další, v pořadí již 12. ročník, soutěžní výstavy plastikových modelů Kadaňský šuplík. Současně proběhne také Krajský přebor mládeže Severočeského kraje v plastikovém modelářství. Dějištěm akce bude opět 1. ZŠ v Kadani. Veřejnost si bude moci přijít prohlédnout vystavené model od 10 hodin. Bude i doprovodný program.

Vernisáž Chomutovska

Kdy: Sobota 22. října od 17.00 hodin

Kde: Vinárna Sklepení osudu v Chomutově

Vernisáž umělců z Chomutovska. Koncert - fusion factory, KHOIBA, ICHBIN. Fotografie//Malby//Kresby – Šporgy, Yaya, Honza Fučík, Kačka Fu, Fucza, Dodo / Jan Hronský, Terka Romaňáková, Kateřina Kováčová, Lucie Červenka, Tomáš Hisem, Dan Černý, Ladislav Chabr, Lukáš Vosmik, Martin Jáchym, Miloš Štáfek, Jindřich Procházka, Štěpánka Novák Navarová a Veronika Roubínková.

Rodina – sochy Michaela Bílka

Kdy: Od 22. října, zahájení v 15.00 hodin, do 25. února 2023

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově, budova radnice

Velký sál muzea na radnici ožije na několik měsíců „dřevěnými lidmi“ akademického sochaře Michaela Bílka. Vystaveno bude kolem deseti soch nebo sousoší barevných dřevěných postav v životní i lehce nadživotní velikosti. Výstava bude slavnostně zahájena v sobotu 22. října od 15.00 hodin. Na vernisáži zazní hudba a k dispozici bude malé pohoštění. Právě v den vernisáže, 22. října, by sochař oslavil osmdesáté narozeniny. Výstava potrvá do 25. února 2023 v muzeu na radnici, náměstí 1. máje, Chomutov.

Literární festival

Kdy: Sobota 22. října od 16.00 hodin

Kde: Evangelická fara v Chomutově

Své texty budou číst H. Sudová, S. Ondová, I. Růžičková, P.Pazdera Payne, ukrajinské písně zazpívá L. Plavska.

Šlapání zelí v Lesné

Kdy: Sobota 22. října od 13.00 hodin

Kde: Krušnohorské středisko Lesná

V sobotu 22. října se v Horském areálu Lesná opět po roce pokusí oživit zaniklé krušnohorské tradice, především šlapání zelí. Šikovné šlapačky v krušnohorských krojích přiblíží návštěvníkům podzimní obyčeje Krušných hor. Zájemci se mohou podívat, jak se správně šlape, ale také si tuto náročnou činnost sami vyzkoušet. K zapůjčení bude i krušnohorský kroj a umyté holínky. Součástí lidové tradice jsou i zabíjačkové hody s možností zakoupení vepřových specialit. Doprovodí je dětské folklorní soubory. Program začíná ve 13.00 hodin.

Ukončení kulturní sezony na Červeném Hrádku

Kdy: Sobota 22. října od 12.00 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek

Na zámku Červený Hrádek u Jirkova končí v neděli 23. října kulturní sezona. Program začíná ve 12.,00 hodin. Těšit se můžete na koncert dechové hudby, animační program pro děti, hudební skupinu Spolektiv a stánky. Do 18.00 hodin budou probíhat kostýmované interaktivní prohlídky s netradičním výkladem. Vstup na akci je dobrovolný, na prohlídky 100 Kč dospělí, 50 Kč děti.

Prodloužená

Kdy: Sobota 22. října od 19.00 hodin

Kde: Kulturní dům Střelnice v Kadani

Přijďte se podívat na slavnostní lekci letošního tanečního kurzu pro mládež, kde vám frekventanti předvedou, co všechno se již v tanci naučili.

Ústečtí Jirkové vystavují v Galerii Jirkov

Kdy: Do 25. listopadu

Kde: Galerie Jirkov

V neděli 16. října proběhla vernisáž výstavy obrazů Jiřího Součka a Jiřího Fidlera v Galerii Jirkov. Oba Ústečtí Jirkové jsou vynikající výtvarníci. Příjemné odpoledne zpříjemní svou hudbou soubor Potulní pěvci. Výstavu bude možné v Galerii Jirkov zhlédnout až do 25. listopadu.

Life In Monochrome – Filip Čaník

Kdy: Do 31. října

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Za kolik: Zdarma

Nová výstava v Galerii pod šitým nebem na Studentském náměstí. Tentokrát jde o výstavu fotografií Filipa Čaníka s názvem Life in Monochrome. Filip se fotografování věnuje od roku 2014, fotoaparát si nejprve pořídil, aby mohl pořizovat lepší záběry svých milovaných psů, postupně se ale z focení stala jeho vášeň. Jeho umělecký rukopis je typický, jak už název napovídá, právě monochromatičností. Z jeho fotografií vyzařuje tajemno, mystično, neznámo, temnota, deprese, ale i naděje.

Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira

Kdy: Do 30. října

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Městské muzeum v Kadani připravilo ve františkánském klášteře novou výstavu s názvem Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira, kde došlo v říjnu 1742 k malé bitvě s velkými následky. Výstava potrvá do 30. října.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.