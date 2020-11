Podívejte se, jak je možné se zabavit v době koronavirové epidemie a vyhlášeném nouzovém stavu.

Jednou z možností, kam vyrazit na malý výlet, je areál kostela sv. Václava ve Výsluní, který hojně vyhledávají filmaři. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

Virunga trhy v Chomutovce

Kdy: sobota 21. listopadu od 9.00 do 17.00 hodin

Kde: OC Chomutovka v Chomutově

Proč přijít: Do Chomutova v sobotu 21. listopadu opět vyráží Virunga trhy. Přijedou se zásobami čerstvého i sušeného exotického ovoce z Ugandy a Asie, voňavého koření ze Zanzibaru, té nejlepší kávy, čaje nebo marmelád. Nově nabídnou také ovoce z Kolumbie. Trhům bude patřit čas od 9 do 17 hodin obchodní centru Chomutovka. „Pojďte ochutnat nejčerstvější ovoce, které jste kdy měli. Vše je dopravováno letecky, přímo ze stromu,“ zvou pořadatelé. Skvělé tropické ovoce je bez jakékoli chemie, přímo od drobných farmářů.