1. dobročinný bazar

Kdy: Pátek 20. května od

Kde: Městská knihovna Kadaň – pobočka Golovinova

Na pobočce městské knihovny proběhne 20. května 1. dobročinný bazar, budeme vybírat na asistenčního pejska pro Tomáše Vorla. Tomášek je nadmíru inteligentní kluk, který miluje hudbu, zejména český a slovenský folk a staré písničky. Perfektně se orientuje v česko-slovenské politice a jeho snem je stát se zpravodajem v rádiu. Má rád příběhy, ale protože má odmalička velké zdravotní problémy, čte se mu špatně, a tak spíše poslouchá audioknihy. Tomášek a jeho bráška-dvojčátko se narodili předčasně. U obou chlapců se projevila dětská mozková obrna, Tomovi se ale přibalily další problémy.

Výstava a festival Historie rocku

Kdy: Pátek 20. května od 13.00 hodin

Kde: Náměstí 1. máje v Chomutově

V pátek 20. května vrcholí na náměstí 1. máje v Chomutově vástava Historie rocku festivalovým koncertem a programem. Od 13.00 hodin startuje doprovodný program akce. Od 17.30 hodin budou hrát Pominent Bastards z Ústí nad Labem, kteří dovezou pop – rock. Od 19.00 hodin spustí Výstavní kapela, která zahraje směs vybraných skladeb z historie rocku. Od 20.30 hodin vystoupí Čtvrt na smrt z Prahy, formace hrající alternativní rock.

Chomutovské slavnosti

Kdy: Sobota 21. od 10.30 hodin a neděle 22. května od 11.00 hodin

Kde: Městský park v Chomutově

Chomutov chystá o tomto víkendu 21. a 22. května slavnosti, které připomenou 770. výročí první písemné zmínky o Chomutovu. Letošní novinkou bude vědomostní kvíz pro týmy z řad občanů města. Návštěvníci se mohou těšit na rytířské turnaje či hudební vystoupení. Po úspěchu adventních trhů se i tento program přesouvá do městského parku. Letošní novinkou bude vědomostní kvíz pro týmy z řad občanů města. Chomutovské slavnosti začnou 21. května v 10.30 hodin v městském parku otevřením tržiště. Kulturní program se bude odehrávat na hlavním pódiu, které bude umístěno na travnaté ploše podél ulice Boženy Němcové. A návštěvníci se mají na co těšit – budou se zde střídat hudebníci, tanečníci, kejklíři či sokolníci. Na kolbišti uskuteční rytířský jezdecký turnaj a od 17.00 hodin potom rytířská bitva o Chomutov. V podvečer dostanou prostor děti při ponožkové bitvě.

Festival vína na Červeném Hrádku

Kdy: Sobota 21. května od 12.00 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek

V sobotu 21. května se uskuteční historicky první ročník festivalu vína na zámku Červený Hrádek. Představí se 16 vinařství výhradně z České republiky. Součástí akce bude také food zóna s nabídkou jídla a doprovodný kulturní program. Odpoledne zahraje k poslechu a tanci Cimbálová muzika Trnka. Večer pak vystoupí skupina Electro Swing Allstars. Programem bude provázet moderátor Luděk Holý a someliér Zdeněk Kintr. Vstupné je zdarma, festivalová sklenice za 100 Kč. Otevřeno od 12.00 do 22.00 hodin.

Pětifest pro záchranu zámku Pětipsy

Kdy: Sobota 21. května od 13.00 hodin

Kde: Zámek Pětipsy

Festival na záchranu zámku Pětipsy na Kadaňsku u Nechranické přehrady se koná 21. května. Zazpívá sbor Proradost, písničkář Jan Psohlavec, kadaňské kapely Nucený výsek a Hi Jack a na závěr Michal Šindelář s kapelou. Areál zámku bude otevřen od 13.00 hodin, hraje se od 14.30 hodin. Vstupenky stojí 150 korun, děti do 15 let zdarma. Na zámek se můžete z Kadaně dopravit Doupovskou drahou.

Březenský ro(ck)káč

Kdy: Sobota 21. května od 16.30 hodin

Kde: Březno u Chomutova

Hudební festival v Březně na Chomutovsku začíná 21. května v 16.30 hodin. Hrát se bude v parku a zahrají revivalové kapely Nirvana, Kabát a Metallica. Vstupné pro dospělé 150 Kč, děti a senioři 100 Kč.

Rodinné vandrování

Kdy: Sobota 21. května od 9.00 hodin

Kde: Start u obecního hřiště v Kalku

Obec Kalek po dvouleté přestávce opět připravila pro příznivce turistiky a milovníky Krušných hor oblíbenou tradiční akci Rodinné vandrování. V okolí Kalku budou v sobotu 21. května připraveny dvě turistické trasy 8 a 13 km a pro děti zábavná pětikilometrová Mimíkova cesta. Start bude v Kalku na obecním hřišti mezi 9. a 11. hodinou. Otevřen bude po celý den kalecký kostel, výstava o rašeliništích Krušných hor. V cíli bude hrát kapela, připraveno je občerstvení a autogramiáda sportovců. Startovné 50 Kč, děti zdarma.

Jarní krok se Šlápotou už po osmé

Kdy: Sobota 21. května, vychází se od 8.00 do 11.00 hodin

Kde: Start u železničního domku č. 47 v Kovářské

Už 8. ročník Jarního kroku se Šlápotou se bude v sobotu 21. května konat v Kovářské. Start je u železničního domku č. 47 (vlakové nádraží Kovářská), vychází se mezi 8. až 11. hodinou. Zájemci si mohou vybrat ze dvou tras, 5,7 km a 16 km dlouhých. A pozor, chystá se novinka, u startu bude nejen tradiční občerstvení, ale také představení První šlápoťácké meteorologické stanice a bude také fungovat samoobslužná turistická prodejna pro poctivé turisty. V 8.10 hodin vyjede z Chomutova Vláček Šlapoťáček. Občerstvení zajištěno, pevnou obuv, výbavu a dobrou náladu s sebou!

Startuje letní sezona ve Strupčicích

Kdy: Sobota 21. května od 19.30 hodin

Kde: Sportovní areál ve Strupčicích

Ve Strupčicích zahájí v sobotu 21. května letní sezonu sportovní areál. Od 19.30 hodin je připraven večerní program se slavnostním odemčením bazénu, soutěže o volné vstupy. Program zakončí host večera Bohemia Sekt a slavnostní ohňostroj. Pivo a víno zdarma připraveno, vstupné 100 Kč.

Jan Smigmator a Big Band

Kdy: Sobota 21. května od 19.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Swingový zpěvák Jan Smigmator vyráží v doprovodu svého vlastního big bandu na turné k albu Murphyho zákon/Supraphon 2020. Třináct špičkových jazzmanů, ve složení piano, kontrabas, kytara, bicí, Hammondky, čtyři saxofony, dvě trubky a dva trombony hraje repertoár vycházející ze swingových tradic, hitů Franka Sinatry a odkazu legendárních big bandů. To vše s velmi současným pohledem na věc, mladistvou energií, dravostí a nádechem pop music. Hlavním pilířem koncertní show jsou písně z alba Murphyho zákon, které by se daly klidně označit jako swing 21. století. Ostatně jak říká televizní režisér Michael Čech: “Swing v podání Jana Smigmatora rozhodně není stará hudba”. Nové české texty napsali zpěvákovi na tělo V. Kopta, E. Kočičková, nebo J. Nečas a pod několika songy je jako autor podepsán i sám Smigmator.

Food festival v Kadani

Kdy: Neděle 22. května od 10.00 hodin

Kde: Mírové náměstí v Kadani

Festival jídla se koná v neděli 22. května v Kadani na Mírovém náměstí. V rámci čtvrtého ročníku na festival opět zavítají známí kuchaři v čele s Tomášem Kalinou. Z řad celebrit přislíbil svou účast David Suchařípa, hvězdou letošního ročníku bude Lukáš Neckář, autor projektu Color Sushi. Pro děti budou připraveny různé atrakce. Food kartu na ochutnávkové porce je třeba zajistit za cenu 290 Kč předem v infocentru, další občerstvení bude v prodeji. Otevřeno od 10.00 do 17.00 hodin.

Pouť do Svaté země

Kdy: Neděle 22. května od 17.00 do 21.00 hodin

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Večerní kostýmované prohlídky ve Františkánském klášteře v Kadani vás tentokrát zavedou do roku 1493 na cestu do Svaté země s Janem Hasištejnským z Lobkowicz. Hrané prohlídky začínají v neděli 22. května od 17.00 do 21.00 hodin, vždy v celou. Vstupenka stojí pro děti 150 korun, pro dospělé 220 Kč.

Zaparkováno!

Kdy: Od neděle 22. května do 9. července

Kde: Galerie Jirkov

Vážení přátelé výtvarného umění a jirkovské galerie, dovolte ám pozvat vás na vernisáž asi největší výstavy sběratelských autíček u nás. Z obrovské sbírky známého sběratele Jiřího Fialy bude vystaveno kolem třech tisíc těchto unikátů. Se svým koníčkem i sběratelskými raritami vás seznámí sám autor. Vernisáž bude zahájena v 16.00 hodin.

Sbírka pro Ukrajinu

Kdy: Od neděle 22. května do čtvrtka 30. června

Kde: Galerie Jirkov

V Galerii Jirkov bude v neděli zahájena výstava a prodej obrazů s jasným cílem – pomoc Ukrajině. Vernisáž proběhne od 16.00 hodin

Výstava soutěžních návrhů nového loga organizace Tilia Kadaň

Kdy: Do 26. června

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Výstava soutěžních návrhů nového loga organizace Tilia Kadaň, z.s. potrvá do 26. června.

Lidice 80

Kdy: Do 3. července

Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří

Klášterecká galerie Kryt hostí až do 3. července výstavu Lidice 80, která připomíná 80 let od chvíle, kdy byla v rámci Heydrichiády nacisty zlikvidována obec Lidice. Poprvé je zde prezentována většina snímků z dochovaného souboru 14 fotografií z popraviště. Také činnost hnutí Lidice shall live! a dalších.

Fotografická soutěž Jirkovská zrcadlení

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Město Jirkov

Město Jirkov vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže Jirkovská zrcadlení. Soutěž bude opět probíhat od 1. března do 31. srpna. Stejně jako v předešlých dvou letech máme 2 tematické okruhy. První okruh je na téma Jirkov v maličkostech a druhý na téma Tady žiju. Mezi výherce se i letos celkově rozdělí 12 tisíc korun. V každém tematickém okruhu je za 1. místo částka 3 tisíce korun, za 2. místo 2 tisíce korun a za 3.místo 1 tisíc korun. Tematické okruhy:

1) Jirkov v maličkostech (můžete fotografovat technické či architektonické maličkosti a detaily, přírodní i běžný život apod.)

2) Tady žiju (můžete fotografovat vše, co se vám líbí v našem městě. Vytvořte takové snímky, jak doopravdy vnímáte své město.). Úkolem soutěžících je pořídit kreativním, tvůrčím a originálním způsobem fotografie (max. 3 snímky v každém tematickém okruhu) s motivem Jirkova.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.

Svět z kostiček

Kdy: Prodlouženo do 30. června

Kde: Chomutovská knihovna

Opětovného prodloužení se dočkala úspěšná výstava nabízející pohled na svět složený z lega. Pozoruhodná, volně přístupná výstava Svět z kostiček je k vidění v předsálí naučného oddělení. Zahrnuje 120 exponátů z kostek lega, má vzdělávací charakter a potěší nejen dospělé, ale i děti či školní skupiny.

Senioři ve Strupčicích se mohou každý pátek protáhnout

Kdy: Každý pátek od 11.00 hodin

Kde: Sportovní hala ve Strupčicích

V obci Strupčice myslí i na kondici obyvatel dříve narozených. Senioři se zde totiž mohou přijít protáhnout každý pátek do zdejší sportovní haly a v rámci svých možností mohou absolvovat protahovací a rehabilitační cvičení. To začíná vždy v 11.00 hodin. Vstup je zdarma.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.