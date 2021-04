Podívejte se, jak nebo čím se můžete zabavit o prodlouženém velikonočním víkendu.

O prodlouženém velikonočním víkendu se můžete zabavit velikonoční soutěží, vycházkami nebo muzejní videosérií. | Foto: Ilustrační

Domečková velikonoční doplňovačka

Kdy: do 4. dubna

Kde: v areálu SVČ Domeček a na facebooku

Mnoho původních velikonočních zvyků a obyčejů se dodržuje i dnes. Většina z nich má nějaký symbolický význam, který vychází z kulturních i náboženských tradic, pověr nebo pranostik. Přijďte se s některými seznámit do 4. dubna v areálu SVČ Domeček v Chomutově a najděte sedm informačních tabulek a vyluštěte tajenku. Když budete chtít, dejte vědět, že se vám to povedlo. Vyrob nebo namaluj to, co ti vyšlo v tajence a svůj výtvor vlož do komentáře pod příspěvek na facebooku SVČ Domeček Chomutov.