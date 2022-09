Life In Monochrome – Filip Čaník Kdy: Pátek 2. září od 10.00 hodin Kde: Studentské náměstí v Kadani Za kolik: Zdarma Nová výstava v Galerii pod šitým nebem na Studentském náměstí. Tentokrát jde o výstavu fotografií Filipa Čaníka s názvem Life in Monochrome. Filip se fotografování věnuje od roku 2014, fotoaparát si nejprve pořídil, aby mohl pořizovat lepší záběry svých milovaných psů, postupně se ale z focení stala jeho vášeň. Jeho umělecký rukopis je typický, jak už název napovídá, právě monochromatičností. Z jeho fotografií vyzařuje tajemno, mystično, neznámo, temnota, deprese, ale i naděje.

Za tajemstvím Klášterce

Kdy: Pátek 2. září a sobota 3. září, vždy od 19.00 hodin

Kde: Sraz u zámku v Klášterci nad Ohří

Členové divadelního spolku Klas pro vás na víkend opět chystají toulky městem za tajemstvím klášterecké minulosti. Procházky vycházejí od zámku v pátek i sobotu od 19.00 hodin.

Hop! A je tu školní rok

Kdy: Sobota 3. září od 15.00 hodin

Kde: Letní kino v Klášterci nad Ohří

Za kolik: 70 Kč

Festival zábavy Léto na letňáku. Zábavné odpoledne s kláštereckými neziskovými organizacemi, sportovními kluby, zájmovými kroužky a domem dětí Volňásek. Čeká na vás zábavný program, malování na obličej, atrakce a spousta zábavy. Zábavné odpoledne s atrakcemi začíná v sobotu 3. září od 15.00 hodin.

Dožínky ve Vrskmani

Kdy: Sobota 3. září od 13.30 hodin

Kde: Obec Vrskmaň

Za kolik: Zdarma

Ve Vrskmani se konají již tradiční okresní dožínky, a to v sobotu 3. září. Ve 13.30 hodin projede okresem spanilá jízda zemědělské techniky, jejíž cesta skončí právě ve Vrskmani. Tam bude od 14.30 hodin připravena hudba, stánkový prodej, program pro děti i dospělé. Letos také ukázka historických vozidel.

Zavírání hory

Kdy: Sobota 3. září od 15.00 hodin

Kde: Františkánské zahrady v Kadani

Za kolik: Zdarma

Ve vinařských obcích se podle starých vinařských zvyků po svátku svatého Vavřince zavíraly hory. Po této obřadné slavnosti nesměl nikdo večer po 19. hodině a místy celý den vkročit do vinice. Úroda tak byla chráněna před škůdci a škodnou. Kdo i přes zákaz do vinice vstoupil a utrhl některý z hroznů, byl přísně trestán, ve středověku dokonce i ztrátou ruky. Když hrozny dozrály, byla hora na příkaz vrchního vinaře otevřena a začal sběr hroznů – vinobraní. Přijďte si připomenout tuto tradici! Program: 15.00 - bohoslužba, 15.00 - lidové duo Kluzák + Lang (Plzeň), 15.45 - zavírání hory.

Města čtou

Kdy: Neděle 4. září od 10.00 hodin

Kde: Na hradbách u knihovny v Kadani

Festival Města čtou v Kadani nově proběhne na hradbách u knihovny. Chybět nebude tradiční čítárna pod širým nebem s knihami, se kterými se budete moci uvelebit na pohodlných antistresových sedacích pytlích nebo třeba na nedalekém mole. Těšit se můžete také na antikvariát pod širým nebem či prodej regionálních knih. Občerstvit se můžete dobrotami u Kavárny na ulici. Připravena jsou pohádky literárně-dramatického oboru ZUŠ, svou tvorbu představí básník Hynek Kopecký, vystoupí gymnaziální sbor RanDál a Drama Club Gymnázia Kadaň. Na závěr dorazí dramatik a spisovatel Tomáš Ráliš.

Festival jídla a sportu

Kdy: Sobota 3. září od 11.00 hodin a neděle 4. září od 10.00 hodin

Kde: Kamencové jezero v Chomutově

Na Kamencovém jezeře v Chomutově se o víkendu koná food festival, doplněný o zábavný program pro rodiny a festival sportu. Sobota bude patřit jídlu z různých koutů světa, vystoupí kapela 4. cenová a Up Down Blues, otevřeno od 11.00 do 21.00 hodin. V neděli od 10.00 do 15.00 hodin čeká návštěvníky přehlídka sportovních aktivit a nábor do sportovních oddílů v okolí. Vše doplní adrenalinová show na vodě, atrakce a opět jídlo.

Vzestupy a pády portrétní miniatury

Kdy: Do 24. září

Kde: Oblastní muzeum na radnici v Chomutově

Výstava portrétních miniatur přiblíží návštěvníkům tu část výtvarného umění, která byla vždy především soukromou záležitostí, a proto dlouho unikala pozornosti širšího publika. V dnešní době je už umění drobného portrétu všeobecně známo. Subtilní obrázky nebývají často vystavovány, zejména pro svou citlivost na světlo, které vlivem častého působení může nenávratně malbu poškodit. Oblastní muzeum v Chomutově spravuje jednu z nejkvalitnějších sbírek portrétních miniatur ve střední Evropě.

Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira

Kdy: Do 30. října

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Městské muzeum v Kadani připravilo ve františkánském klášteře novou výstavu s názvem Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira, kde došlo v říjnu 1742 k malé bitvě s velkými následky. Výstava potrvá do 30. října.

Lidická tragédie, Hrdinové

Kdy: Do 28. září

Kde: Městské muzeum v Kadani

Městské muzeum v Kadani začala minulý týden výstava Památníku Lidice k 80. výročí heydrichiády. Výstava s Názvem Lidická tragédie mapuje okolnosti vypálení středočeské obce nacisty a poválečný vývoj Lidic. Druhá část s názvem Hrdinové přináší příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové. Výstava potrvá do 28. září.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.



Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.