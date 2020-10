Promítání – Ahoj, robote

Kdy: 2. října od 18 hodin

Kde: velký sál, 2. patro Chomutovské knihovny

Proč přijít: Humanoidní roboti se začleňují do života na planetě stále více. Pracují na recepcích, v obchodních centrech nebo jako kuchaři či turističtí průvodci. A pomalu se vkrádají i do našich každodenních osobních životů. Isa Willinger, Německo 2019.

Výročí 150 let železnice v Chomutově

Kdy: 3. října

Kde: Chomutov hlavní nádraží

Proč přijít: Dne 3. 10. 2020 v rámci oslav výročí 150 let železnice v Chomutově, proběhne slavnostní jízda parní lokomotivy s dobovými vagóny mezi železničními stanicemi Most a Chomutov, zároveň bude možné navštívit Železniční depozitář v Chomutově. Odbavení: Předprodej jízdenek od 22. 9. do 2. 10. do 18:00 hod. v osobních pokladnách ve stanici Most, Chomutov, Teplice, Litvínov a Ústí nad Labem hl.. Cena jednotné jednosměrné jízdenky bude 70 Kč.

Muzeobus: Kynžvart a Teplá

Kdy: 3. října od 7:45 do 19 hodin

Kde: Sraz na autobusovém nádraží v Kadani

Za kolik: 750 Kč / 710 Kč senioři

Proč přijít: Na podzim se vypravíme do premonstrátského kláštera v Teplé a na zámek Kynžvart. Premonstráti jsou řádem, který následuje svatého Norberta z Xantenu a na této cestě od 13. století šíří víru a vzdělání. Tomu odpovídají skvostné premonstrátské knihovny (např. na pražském Strahově). Jednu takovou během zájezdu uvidíme. A spolu s ní i kostel, konvent s bytem opata a refektář. Po obědě se přesuneme z Teplé do nedalekého Kynžvartu, kde navštívíme klasicistní zámek, chloubu rodu Metternichů. Při prohlídce uvidíme část velmi bohatých sbírek, které nashromáždila knížecí rodina. Výlet zakončíme procházkou v zámeckém parku.

Jóga s Janou

Kdy: 2. října od 9 hodin

Kde: Radka Kadaň

Za kolik: 50 Kč

Proč přijít: Dopolední jóga pro veřejnost s Janou. Možnost zajištění placené služby - hlídání dětí - dle platného ceníku Mateřského centra. Doporučujeme registraci, kapacita je omezená.

Cvičení pro těhotné

Kdy: 2. října od 15 hodin

Kde: Radka Kadaň

Proč přijít: Vhodná pohybová aktivita pro těhotné v jakékoliv fázi těhotenství, jelikož probíhá v malé skupině s individuálním vedením. Ve cvičení je možné pokračovat po celé těhotenství a udržovat si tak tělesnou kondici. Pravidelně procvičujeme rizikové partie. K posílení psychické pohody využíváme relaxaci s vhodným hudebním doprovodem. Při aktivitě se navíc budoucí maminky seznámí s dalšími ženami ve stejné situaci a mohou společně řešit své radosti i starosti.

Ukončení cyklistické sezóny

Kdy: 3. října od 8:30 do 13 hodin

Kde: Otevřená prostranství města Jirkov

Proč přijít: Koronavirová epidemie nám letos neumožnila zahájit cyklistickou sezónu, ale její ukončení se nám zorganizovat podařilo! Kdo máte zájem se této závěrečné jízdy zúčastnit, přihlaste se Martinu Vršanovi na tel. 605 879 658.

Svět z kostiček

Kdy: do 31. března 2021

Kde: Předsálí naučného oddělení Chomutovské knihovny

Proč přijít: Procestujte s námi svět složený z lega. V předsálí oddělení naučné literatury bude do konce března 2021 k vidění až 120 exponátů složených z kostek lega. Výstava vzdělávacího charakteru potěší nejen dospělé, ale i děti či školní skupiny a bude doplněna poznávací soutěží o stavebnice LEGO. Nejmenším návštěvníkům bude věnovaná část výstavy, kde si budou moci prohlédnout exponáty z Harryho Pottera nebo pohádek Walt Disney. Exponáty bezplatně zapůjčeny Jiřím Sadílkem. Skupinové rezervace nutné. Kontakt oddělení naučné literatury T: 474 619 342, email: naucna@chomutovskaknihovna.cz

Kachle sedmi století

Kdy: do 24. října

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově

Za kolik: Plné vstupné 30 Kč, snížené 15 Kč, rodinné 60 Kč

Proč přijít: Výstava v budově Oblastního muzea v Chomutově na náměstí 1. máje představuje kamna stará stovky let, od gotiky až po 20. století. K zhlédnutí jsou také nejstarší gotické komorové kachle s vyobrazením obrněných jezdců z hradu Kyšperka u Krupky nebo pestře glazované renesanční kachle z hradu Egerberku u Klášterce nad Ohří.

Prvním vlakem do Chomutova

Kdy: do 28. listopadu

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově

Proč přijít: 8. srpna od 10 hodin proběhne v Oblastním muzeu v Chomutově vernisáž výstavy Prvním vlakem do Chomutova. Výstava je připomenutím 150 let od prvního příjezdu vlaku do Chomutova na jeho tehdejší nové nádraží. Vlak přijel po trati vybudované Ústecko-teplickou železniční společností, která tak jako první spojila Chomutov se světem moderním dopravním prostředkem. Pro obyvatele města znamenala železnice možnost k bouřlivému průmyslovému rozvoji. Návštěvníci výstavy si vedle mnoha zajímavých informací o železnici budou moci prohlédnout velké množství předmětů, které jsou spojeny s dráhou. Každý si zde najde to své, 100 let starou telefonní ústřednu, signalizační lampy na výhybky a návěstidla, dobové jízdenky, velký model lokomotivy tzv. Němky, tabulky lokomotiv působících v regionu, železničářské uniformy a jako lahůdka 7 metrů velký železniční model. A samozřejmě mnoho dalších zajímavých věcí z historie železnice. Výstava je k vidění v hlavní budově muzea na Palackého 86 do 28. listopadu v běžných otevíracích hodinách.

V zahradě – Jiří Janda

Kdy: do 7. listopadu

Kde: Galerie Špejchar v Chomutově

Proč přijít: Zahrada - prostor skrytý před zraky kolemjdoucích, cosi tajuplného - Průhledy, Květy, Zvuky, Tvary, Znaky, Linie, Světla, Barvy, Stromy, Altány, Setkávání… Rajská zahrada dětství? Nebo prostor všude kolem nás otevřený všem, kteří nepřestávají naslouchat, objevovat, nebo třeba jen vidět dříve neviděné, zapomenuté… Výstava V zahradě je volným výběrem z dlouhodobých projektů Jiřího Jandy uskutečněných mezi (2012 - 2020) na různých místech. Jejich společným motivem je především Okamžik, Událost a Záznam.

Grafické techniky v obrazech II

Kdy: do 27. listopadu

Kde: Galerie Lurago, Chomutov

Proč přijít: Výstavou s názvem „Grafické techniky v obrazech II“ se veřejnosti představují tři výtvarnice: Jarka Jelínková, Zdenka Tučková a Hana Zimová. Všechny tři autorky si plní svůj celoživotní sen o vytváření výtvarných prací. Věnují se výtvarnému umění v grafické dílně Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pod vedením Mgr. Aloise Kračmara. Ve svých dílech se snaží používat jednotlivé technologie celistvě, vytvářením prací grafickými a malířskými prostředky. Jedná se o techniky spojené do různých kombinací (monotypy doplněné kresbou i malbou, kresbou v mramorování, apod.). Jejich cílem je vytvoření prací, které potěší oko i srdce diváka. Vystavené práce snad pomohou všem návštěvníkům galerie se na chvíli zastavit, ponořit se do příjemného světa barev a zapomenout na všechny starosti. Vernisáž: 1. října v 17 hodin.

Můj svět, má radost – obrazy a básně

Kdy: do 8. října

Kde: Galerie Na síti (2. patro), Chomutov

Proč přijít: I ve vysokém věku tvořit krásno, dáno je člověku. Obrazy a básně Karla Antonického, klienta Domova pro seniory Písečná.

Architektura v krajce

Kdy: do 31. října

Kde: Kostel sv. Kateřiny, Chomutov

Proč přijít: V letošním roce oslaví Klub šité krajky výročí 20 let od svého založení a jeho členky by se rády občanům města, ale i dalším návštěvníkům muzea představily zajímavým projektem Architektura v krajce. Ten pomocí krajkářských děl představí některé zajímavé architektonické skvosty našeho regionu. Projekt je společnou prací všech členek Klubu šité krajky a propojuje krajkářskou tradici Krušnohoří s pamětihodnostmi města a regionu. Krajky budou prezentovány na šatech. Jedním z cílů této výstavy je ukázat velmi kreativní myšlení a tvorbu krajkářek seniorského věku našeho regionu, i proto se krajkářky rozhodly v rámci výstavy uspořádat další doprovodné akce. Jsou jimi: Den seniorů (26. 9.), Den krajky (10. 10.) a Den patchworku (24. 10.) konané v obou budovách muzea vždy od 10:00 hodin. O projekt v současné době již projevilo zájem Muzeum krajky ve Vamberku, které by jej rádo představilo na Mezinárodních krajkářských slavnostech v červnu příštího roku.

Ještě dřív, než tohle všechno: Lukáš Musil

Kdy: od 6. do 31. října

Kde: Galerie Josefa Lieslera, Kadaň

Za kolik: Zdarma.

Proč přijít: Lukáš Musil, obecně známý pod svým pseudonymem Musa, je současný český umělec, solitér mimo zavedené proudy. Bývalý profesionální hokejista a český juniorský reprezentant pověsil v roce 2011 ze dne na den hokejové řemeslo na hřebík v šatně pražské Sparty a začal se věnovat výtvarnému umění. Monumentální plátna, která vytváří, jsou jednotlivými stádii v hledání autentického výrazu. V tom používá převážně spreje, jako výraz autentičtějšího vyjádření a gesta, než je tomu u klasické štětcové malby. Cykly velkoformátových pláten na sebe pozoruhodně navazují, pravděpodobně zcela nezáměrně a podvědomě, v intencích jakéhosi nového stvoření, tzn. vytváření vlastního, osobního vesmíru, od temných prostorů přes kosmogonické třesky až k vzniku života a zvířecích a lidských bytostí. Vernisáž výstavy proběhne 6. října od 17 hodin. Otevírací doba galerie: úterý - neděle od 13 do 17 hodin. POZOR! Galerie bude uzavřena v termínu 2. a 3. října kvůli konání voleb.

Příroda, jak ji (zatím) můžeme vidět všichni

Kdy: do 28. listopadu

Kde: Galerie Jirkov

Proč přijít: Výstava fotografií přírody Lukáše Vosmíka.

Mozek nebo smysly – kdo má pravdu?

Kdy: do 10. října

Kde: Galerie Jirkov

Proč přijít: Hravá výstava se smyslovými klamy. Vystavují se smyslové klamy optické, hmatové a sluchové, s doprovodnými stoly zajímavých a velmi netradičních her založených na možnostech smyslů.