Sobotní farmářské trhy Kdy: Sobota 3. prosince od 8.00 hodin Kde: Mírové náměstí v Kadani Trhy budou probíhat od 8.00 do 12.00 hodin. Přijďte si nakoupit regionální potraviny přímo od místních farmářů. Tentokrát bude mít sobotní trh s adventní a předvánoční atmosféru, kromě tradičních potravin tak bude možnost nakoupit si také adventní a vánoční dekorace, výzdobu nebo třeba něco pod stromeček.

Vánoční tvoření v knihovně

Kdy: Sobota 3. prosince od 9.30 hodin

Kde: Městská knihovna – pobočka Golovinova v Kadani

Za kolik: 50 korun

Tvořivá dílnička s Marcelou Haladovou a Janem Maršíkem. Přijďte si vytvořit vánoční dekorace z přírodních materiálů.

Veřejné bruslení pro Jirkováky

Kdy: Sobota 3. prosince od 14.00 hodin

Kde: Ice arena ve Vrskmani

Veřejné bruslení pořádáme každou sobotu od 14.00 do 15.00 hod. na stadionu ve Vrskmani. Bruslení máme domluvené zatím do konce roku. Přijeďte a vyzkoušejte, užijete si spoustu legrace. Bez registrace a bez vstupného. Dopravit se můžete vlastním autem, cesta je snadná. Od Jirkova směr Vrskmaň, aleza hrází hned doleva! Tam už uvidíte označení. Tým Paraplíčko.

DHK Baník Most - Vipers Kristiansand

Kdy: Sobota 3. prosince od 16.00 hodin

Kde: Rocknet arena v Chomutově

Mostečtí Černí andělé v rámci EHF Ligy mistrů vyzvou celek Vipers Kristiansand. Aktuálně druhý nejlepší celek této soutěže. Utkání začéná v 16.00 hodin.

Jazz-bluesový Mikuláš

Kdy: Sobota 3. prosince od 19.00 hodin

Kde: KZ Orfeum v Kadani

Za kolik: 150 korun

Přijďte prožít Mikuláše jinak než ve společnosti čertů a andělů. Zveme vás na již tradiční mikulášskou jazzovou bluesovou session do Orfea. Těšit se můžete na interprety: Norbi Kovács, Petra Börnerová band nebo Dobré ráno blues band.

Tržiště s Mikulášem

Kdy: Neděle 4. prosince od 13.00 hodin

Kde: Bývalý areál Banda v Chomutově

V bývalém areálu Banda v Chomutově se v neděli 4. prosince od 13.00 do 17.00 hodin koná nedělní trh. Pro děti je připraveno zábavné odpoledne s čertem a Mikulášem, jízda na koni nebo malování na obličej.

2. adventní koncert: Gemini musicales

Kdy: Neděle 4. prosince od 17.00 hodin

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Za kolik: 150 korun

Jak to dopadne, když se potkají varhany se šalmají? Může si množství varhanních píšťal rozumět se sice malou, nicméně nepřeslechnutelnou "píšťalkou"? Tuto otázku si soubor Gemini musicales položil v létě roku 2012 – a od té doby spolu hraje. Spolupráce těchto dvou nástrojů ale není vždy jednoduchá. Nemožnost ladění či dolaďování varhan i šalmají, navíc posílená změnami v ladění obou nástrojů vlivem výkyvů teplot, jim občas připravily perné chvilky. Nicméně tyto drobné překážky jsou vyváženy zajímavým výsledkem, který spojuje ušlechtilý zvuk varhan s ostřejším hlasem šalmaje. Hudební duo, které bylo později rozšířeno o dívčí pěvecký kvintet. Soubor vystupuje s replikami dobových hudebních nástrojů a jeho interpretačním záměrem je přiblížit se původnímu autentickému provedení dobových skladeb či písní. Soubor vystupuje nejen na samostatných koncertech, ale účastní se i hudebních a historických festivalů a dalších akcích. V Kadani vystoupí ve františkánském klášteře.

Kytarový recitál Libora Janečka

Kdy: Neděle 4. prosince od 18.00 hodin

Kde: Zámek v Klášterci nad Ohří

Na prvním adventním koncertě si můžete poslechnout kytarový recitál Libora Janečka. Všechny adventní koncerty se budou konat ve Velkém renesančním sále.

Jirkovské rozsvícení vánočního stromu

Kdy: Pondělí 5. prosince od 10.00 hodin trhy, v 17.50 rozsvícení stromu

Kde: Náměstí Dr. Edvarda Beneš v Jirkově

Vánoční strom v Jirkově rozsvítí v pondělí 5. prosince. Od 9.00 do 11.00 hodin ho budou zdobit děti ze zdejších škol a v 10.00 hodin se otevřou trhy. Na odpoledne je připraveno pěvecké vystoupení a program s názvem I Vánoce mohou být peklo s anděly a čerty. V 17.50 hodin se rozsvítí strom a program uzavře ohňostroj.

Koncert pěveckého sboru Hlahol

Kdy: Neděle 4. prosince od 18.00 hodin

Kde: Kostel sv. Ignáce v Chomutově

První prosincovou neděli, 4. prosince, se v kostele sv. Ignáce od 18.00 hodin uskuteční 2. adventní koncert. Představí se smíšený pěvecký sbor Hlahol pod vedením sbormistra Miroslava Šulce za doprovodu Komorního orchestru města Chomutova pod taktovkou Zdeňka Hasila.

Rodina – sochy Michaela Bílka

Kdy: Do 25. února 2023

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově, budova radnice

Velký sál muzea na radnici ožije na několik měsíců „dřevěnými lidmi“ akademického sochaře Michaela Bílka. Vystaveno bude kolem deseti soch nebo sousoší barevných dřevěných postav v životní i lehce nadživotní velikosti. Výstava bude slavnostně zahájena v sobotu 22. října od 15.00 hodin. Na vernisáži zazní hudba a k dispozici bude malé pohoštění. Právě v den vernisáže, 22. října, by sochař oslavil osmdesáté narozeniny. Výstava potrvá do 25. února 2023 v muzeu na radnici, náměstí 1. máje, Chomutov

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.