Březenská pouť: Čechomor, Lokomotiva, bubenická show, atrakce pro děti, indiáni, tanečnice a další Kdy: Pátek 19. až neděle 21. srpna Kde: Březno u Chomutova Koncert Čechomoru, pohádky pro děti, šermířská či praporečnická vystoupení, hraní na paleontology a exkurze do uhelného lomu - to všechno nabídne víkendová Březenská pouť. Pestrý program obce a Severočeských dolů začíná už v pátek 19. srpna večerními koncerty a pokračovat bude až do nedělního večera. Celý program březenské pouti se bude odehrávat v obecním parku, vystoupení pak na podiu v parku. V pátek se začíná v 18.30 hodin. V sobotu a v neděli poběží program od 9.30 hodin kostýmovým průvodem.

Zámecký pátek na Červeném Hrádku

Kdy: Pátek 19. srpna od 18.00 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek

V rámci hudebních zámeckých pátků zahrají v pátek 19. srpna na zámku Červený Hrádek Matěj Koudelka a Lucie Soukupová, Aneta a The Soul Uncles. Začátek je v 18.00 hodin.

Hudba za rohem: Matěj Štross

Kdy: Pátek 19. srpna od

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Už jste slyšeli o buskingu? Pokud ne, dozajista jste se s ním už někdy alespoň setkali. Jedná se o pouliční umění provozované na veřejném prostranství. Umělci oživují svým hudebním (nebo jiným) vystoupením místa, která nejsou primárně k umělecké produkci určená, a zpříjemňují tak lidem okamžiky běžného dne. Za to jim posluchači hází do klobouku nebo jiné k tomu určené nádoby drobný příspěvek, tak si nezapomeňte vzít drobné, ať můžete účinkující umělce ocenit. Na dalším z buskerských večerů se můžete těšit na Matěje Štrosse.

Komentovaná prohlídka města Chomutova

Kdy: Sobota 20. srpna od 14.00 hodin

Kde: Sraz přihlášených je u Městského informačního centra

Za kolik: Dospělí 100 Kč, děti do 15 let a senoři 50 Kč

Prohlídka historického centra města trvá přibližně 90 minut. Účastníky čeká odborný a poutavý výklad historika. Na komentovanou prohlídku je potřeba se přihlásit, a to nejpozději do pátku do 16.00 hodin na tel. 474 341 438 nebo e-mailu: infocentrum@chomutov.cz.

Rodinný piknik v Jirkově

Kdy: Sobota 20. srpna od 11.00 hodin

Kde: Olejomlýnský park v Jirkově

Další akcí pro celou rodinu bude letní piknik v Olejomlýnském parku v Jirkově. Koná se v sobotu 20. srpna od 11.00 hodin a naváže na něj promítání pohádky Tajemství staré bambitky 2.

Foersterovo komorní pěvecké sdružení a Big Band Zdeňka Tölga

Kdy: Sobota 20. srpna a neděle 21. srpna od 18.00 hodin

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Za kolik: V sobotu za 150 Kč, v neděli za 100 Kč

Františkánským klášterem v Kadani bude o víkendu znít hudba. V sobotu se zde koná koncert Foerstrova komorního pěveckého sdružení v rámci Dvořákova festivalu a v neděli hraje swing Big Band Zdenka Tölga. Oba koncerty začínají v 18.00 hodin.

Kokain v hostinci Grüner Baum

Kdy: Sobota 20. srpna od 13.00 hodin

Kde: Nová úniková hra na Mikulovické bráně v Kadani

Za kolik: 450 Kč

Inspektor finanční stráže Rudolf David na stopě pašeráků kokainu z Vejprt. Detektivní úniková hra podle skutečné události z roku 1936. Ve spolupráci s Muzeem čsl. opevnění z let 1936-38 Na Kočičáku. Hra bude probíhat ve 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 a 19.00 hodin.

Klášterní posvícení

Kdy: Neděle 21. srpna od 9.00 hodin

Kde: V klášteře v Kadani

Slavnostní bohoslužba k výročí znovuvysvěcení kostela. Slavnostní mši doprovodí na varhany diecézní organolog Radek Rejšek. Po skončení obřadu vás provede po klášterním chrámu historik muzea Lukáš Gavenda.

Divadelní festival

Kdy: Neděle 21. srpna od 15.00 hodin

Kde: Městský park v Chomutově

V Městském parku v Chomutově se v neděli 21. srpna uskuteční Letní divadelní festival. Děti od 15.00 hodin čeká pohádkové interaktivní představení, hudba, wokroutový a parkourový workshop.

Speciální prohlídky zámku Červený Hrádek

Kdy: Neděle 21. srpna od 10.00 do 16.00 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek

Za kolik: Běžné vstupné 80 Kč

Zámek Červený Hrádek u Jirkova zve v neděli 21. srpna na „špacír zámkem“. Po celý den si můžete projít zámecké komnaty Červeného Hrádku s vlídným doprovodem mladé šlechtičny či statného panoše a seznámit se novinkami. Prohlídky se konají za běžné vstupné od 10.00 do 16.00 hodin.

Hasičský den

Kdy: Neděle 21. srpna od 10.00 do 13.30 hodin

Kde: Tržiště v Chomutově (areál Banda)

Na tržišti v Chomutově (areál Banda) se v neděli 21. srpna chystá zábavné odpoledne pro malé hasiče. Program se koná od 10.00 do 13.30 hodin, na půl dvanáctou je naplánována dětská párty v pěně.

(Pod)Vodnická pohádka

Kdy: Neděle 21. srpna od 17.00 hodin

Kde: Letní kino v Klášterci nad Ohří

Za kolik: 70 Kč

Festival zábavy Léto na letňáku. Hudební improvizační klauniáda o vodníkovi a krásné Andulce. Pojďte s námi do pohádky, projdeme se pamětí, naše staré kamarády nehodíme do smetí. Láska a dobro zvítězí i nad zlobou a nenávistí. S písničkou a úsměvem na rtech se na vás těší Tom.

Vzestupy a pády portrétní miniatury

Kdy: Do 24. září

Kde: Oblastní muzeum na radnici v Chomutově

Výstava portrétních miniatur přiblíží návštěvníkům tu část výtvarného umění, která byla vždy především soukromou záležitostí, a proto dlouho unikala pozornosti širšího publika. V dnešní době je už umění drobného portrétu všeobecně známo. Subtilní obrázky nebývají často vystavovány, zejména pro svou citlivost na světlo, které vlivem častého působení může nenávratně malbu poškodit. Oblastní muzeum v Chomutově spravuje jednu z nejkvalitnějších sbírek portrétních miniatur ve střední Evropě.

Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira

Kdy: Do 30. října

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Městské muzeum v Kadani připravilo ve františkánském klášteře novou výstavu s názvem Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira, kde došlo v říjnu 1742 k malé bitvě s velkými následky. Výstava potrvá do 30. října.

Lidická tragédie, Hrdinové

Kdy: Do 28. září

Kde: Městské muzeum v Kadani

Městské muzeum v Kadani začala minulý týden výstava Památníku Lidice k 80. výročí heydrichiády. Výstava s Názvem Lidická tragédie mapuje okolnosti vypálení středočeské obce nacisty a poválečný vývoj Lidic. Druhá část s názvem Hrdinové přináší příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové. Výstava potrvá do 28. září.

Fotografická soutěž Jirkovská zrcadlení

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Město Jirkov

Město Jirkov vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže Jirkovská zrcadlení. Soutěž bude opět probíhat od 1. března do 31. srpna. Stejně jako v předešlých dvou letech máme 2 tematické okruhy. První okruh je na téma Jirkov v maličkostech a druhý na téma Tady žiju. Mezi výherce se i letos celkově rozdělí 12 tisíc korun. V každém tematickém okruhu je za 1. místo částka 3 tisíce korun, za 2. místo 2 tisíce korun a za 3.místo 1 tisíc korun. Tematické okruhy:

1) Jirkov v maličkostech (můžete fotografovat technické či architektonické maličkosti a detaily, přírodní i běžný život apod.)

2) Tady žiju (můžete fotografovat vše, co se vám líbí v našem městě. Vytvořte takové snímky, jak doopravdy vnímáte své město.). Úkolem soutěžících je pořídit kreativním, tvůrčím a originálním způsobem fotografie (max. 3 snímky v každém tematickém okruhu) s motivem Jirkova.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.



Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.