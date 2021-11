O sexu převážně – nevážně

Kdy: Pátek 19. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Zámek v Klášterci nad Ohří

Známý sexuolog Radim Uzel v pořadu O sexu převážně – nevážně pohovoří o intimních slastech a strastech, s doprovodem písniček Pepy Štrosse.

Podzimní farmářské trhy v Jirkově

Kdy: Sobota 20. listopadu od 8.00 do 12.00 hodin

Kde: Náměstí Dr. Edvarda Beneše

V sobotu 20. listopadu se uskuteční letošní poslední farmářské trhy od 8 do 12 hodin na náměstí Dr. Edvarda Beneše v Jirkově. V nabídce bude tradičně ovoce a zelenina, uzeniny, sýry, koření, sirupy, těstoviny, pekařské výrobky, med a další.

Jana Tóthová a Milan Tóth - Vzpomínky

Kdy: Do 6. ledna 2022

Kde: Galerie Jirkov

Výstava obrazů, fotografií a šperků Jany Tóthové a velmi známého autora Milana Totha. Jako u všech předvánočních výstav i tato bude spojena s možností pořízení vánočních dárků, tentokrát s motivy autorových maleb. Vernisáž se uskuteční v sobotu 20. listopadu od 16.00 hodin. Výstava potrvá do 6. ledna 2022.

Dnes čte… Dějepisář

Kdy: Sobota 20. listopadu od 9.30 hodin

Kde: Městská knihovna Kadaň – pobočka v Golovinově ulici

Zná spoustu zajímavostí z historie a z rukávu sype letopočty. Poví vám o dinosaurech, válkách, ale i královských dvorech a princeznách. Zná všechno zpaměti, nebo si také občas napíše malý taháček? A jaké téma je jeho nejoblíbenější? Přijďte si popovídat s učitelem dějepisu Jiřím Nebeským.

Pražský výběr

Kdy: Sobota 20. listopadu od 19.00 hodin

Kde: KZ Orfeum v Kadani

Koncert byl z původního termínu přeložen, protože se nemohl uskutečnit kvůli zdravotní indispoici kytaristy Michala Pavlíčka, která vznikla po nedoléčení po operačním zákroku levé ruky.

Chomutovské taneční gala trochu jinak s Janem Onderem

Kdy: Neděle 21. listopadu od 16.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Chomutově

Chomutovské taneční gala každý rok před vánočními svátky roztančí sál Městského divadla v Chomutově. Tentokrát trochu jinak. V programu vystoupí Dana Batulková, Jan Tománek, Natálie Otáhalová, Jana Zelenková, mistři ČR ve sportovním tanci, Salsa Cubana Con Leon, taneční klub Stardance Chomutov a taneční klub DC Beethoven.

Václav Krejcar v Galerii Kryt

Kdy: Do 30. listopadu

Kde: Galerii Kryt v Klášterci nad Ohří

Václav Krejcar vystudoval střední průmyslovou školu železniční a střední průmyslovou školu stavební. Na konci 70. let začal navštěvovat ateliér Okresního kulturního střediska v Lounech, kde v kroužku vedeném Václavem Jírou načerpal další kreslířské a malířské zkušenosti. Zásadním podnětem se pro něj stává plenér v Třeboni, kde se u Vlkovického rybníka seznamuje s malířem Zdeňkem Sýkorou. V roce 1987 stál u zrodu sdružení výtvarníků VOSA, v němž se již vystřídalo více než 90 umělců.

Lidé odvedle

Kdy: Do 21. ledna 2022

Kde: Chomutovská knihovna

Ve čtvrtek 21. října začala v prostorách Chomutovské knihovny vernisáž putovní výstavy Lidé odvedle, která nabízí návštěvníkům především z řad dětí a mládeže unikátní možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jak se žije s postižením a jak jim co nejlépe pomoci. Výstava nese podtitul Neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem, což vystihuje interaktivní formu výstavy, která zábavnou formou zve návštěvníka na skutečný výlet: od přípravy na cestu, přes orientaci v terénu a použití dopravního prostředku, až po zážitky z cest. V expozici proto nechybí například model autobusu nebo temný tunel znesnadňující orientaci.

Společná výstava obrazů

Kdy: Do 28. listopadu

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Spolek čajovny Zen zve na společnou výstavu obrazů Jany Sádrikové a Jany Plaštiakové. Výstavu otevřela středeční vernisáž. Expozice bude přístupná až do 28. listopadu.

Františkánský klášter v Kadani

Kdy: Od čtvrtka do neděle vždy od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Františkánský klášter v Kadani je nyní otevřen celoročně, a to od čtvrtka do neděle vždy od 10 do 17 hodin. Františkánský klášter vznikl na konci 15. století na místě původní poutní kaple Čtrnácti svatých Pomocníků za výrazného přispění rodu Vitzthumů a Hasištejnů z Lobkowicz. Jan Hasištejnský z Lobkowicz, který byl hejtmanem města Kadaně, nechal klášter vybudovat jako pohřebiště svého rodu a zároveň jako imitaci svatých míst v Jeruzalémě, kam vykonal v roce 1493 svatou pouť. V podpoře kláštera pokračoval i jeho syn Jaroslav. Presbytář kostela byl vymalován malířem ze školy Lucase Cranacha staršího a některé prostory zvláštního významu byly opatřeny sklípkovou klenbou. Po roce 1989 byl klášter navrácen františkánům, kteří jej předali Biskupství litoměřickému a to jej na 50 let pronajalo městu Kadani s výjimkou kostela, který slouží kadaňské římskokatolické farnosti. V prostorách původního kláštera bylo obnoveno Městské muzeum v Kadani, které zde připomíná jak dějiny města, tak především dějiny a odkaz samotného kláštera. V budově noviciátu má své sídlo Základní umělecká škola. Kostel byl v roce 1995 znovu vysvěcen a do kláštera se tak vrátil duchovní život. Mše svatá se zde slouží každou poslední sobotu v měsíci.

Stezka pro pěší a cyklisty v Klášterci

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: V Klášterci nad Ohří

V Klášterci nad Ohří je stezka pro pěší i cyklisty podél Kláštereckého potoka. Navazuje na cyklopark v Královehradecké ulici. Zájemci se tak mohou projít podél potoka a objevovat krásy města a načerpat čerstvý vzduch. Trasa, která začíná u cykloparku, stoupá sídlištěm podél Kláštereckého potoka do Útočiště. Cyklopark vedle hlavního silničního tahu přes město.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.