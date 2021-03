Podívejte se, jak nebo čím se můžete zabavit o nadcházejícím víkendu.

O víkendu míří do OC Chomutovka Africké trhy. | Foto: Archiv Deníku

Africké trhy v Chomutovce

Kdy: sobota 20. března a neděle 21. března od 9 do 17 hodin

Kde: OC Chomutovka v Chomutově

Virunga Africké trhy vyráží o víkendu do Chomutova. V obchodním centru Chomutovka budou probíhat v sobotu i v neděli od 9 do 17 hodin. Přijede s nimi zásoba čerstvého i sušeného exotického ovoce z Ugandy a Asie , voňavého koření ze Zanzibaru, té nejlepší kávy, čaje nebo marmelád. Nově bude možné zakoupit ovoce z Kolumbie. Kdo přijde, může tak ochutnat nejčerstvější ovoce, které jste kdy měl.