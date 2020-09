Den evropského dědictví

Kdy: 19. září od 9 hodin

Kde: kostel sv. Ignáce, galerie Lurago a Špejchar

Proč přijít: Dny evropského dědictví jsou významnou kulturně poznávací společenskou akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. Každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor. Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Bezplatně bude zpřístupněn kostel sv. Ignáce, galerie Lurago i galerie Špejchar.

Mobilizace na Kočičáku

Kdy: sobota 19. září od 10 hodin

Kde: Muzeum čs. opevnění Na Kočičáku

Proč přijít: Muzeum československého opevnění Na Kočičáku nad Chomutovem připomene v sobotu 19. září výročí mobilizace československé armády v roce 1938. Všechny zdejší bunkry a další objekty budou přístupné od 10. do 20 hodin. Každou sudou hodinu mezi 10. a 18. hodinou budou probíhat komentované prohlídky po linii opevnění. V 15 hodin je naplánována ukázka dobývání řopíku německou armádou.

Den evropského dědictví

Kdy: 19. září od 9 hodin

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově

Proč přijít: Těšit se můžete na pozorování Slunce u hlavní budovy muzea, a to od 10 do 16 hodin. Za nepříznivého počasí bude v přednáškovém sále v hlavní budově prezentace o Slunci. V 10 hodin začíná komentovaná prohlídka výstavy Kachle sedmi století v budově radnice. Děti si mohou od 13 do 16 hodin přijít do kostela sv. Kateřiny vymalovat pravou keramickou kachličku. Vstup do všech expozic a výstav bude po celý den od 9 do 17 hodin zdarma.

Židlování

Kdy: 19. září od 14 hodin

Kde: Café Atrium, Chomutov

Proč přijít: Charitativní odpoledne spolku Masopust. Dražba renovovaných židlí, prodej fotografií. Kulturní program: od 15:00 TEA JAY IVO, od 18:00 4. CENOVÁ, program i pro děti.

Cyklojízda, už počtrnácté

Kdy: sobota 19. září od 16.30 hodin

Kde: sraz účastníků na místě bývalého kina Evropa na Březenecké v Chomutově

Proč přijít: Spolek Kuprospěchu pořádá v sobotu 19. září již 14. Chomutovskou cyklojízdu. Cyklojízdy jsou oslavou svobodného pohybu po městě. Jejich cílem je propagovat cyklistiku jako způsob dopravy, který je zdraví prospěšný a zároveň šetrný k přírodě. Zaměřují se také na místní historii, architekturu a životní prostředí. Tématem letošní cyklojízdy jsou zaniklé hudební kluby v Chomutově, které účastníci společně objedou na kolech a na jednotlivých místech umístí dočasné pamětní cedulky. Tradiční aktivitou je pak společné vysazení stromu ve veřejném prostoru. Večerní program je nachystán v Café Rouge, kde vystoupí ústecká elektronická kapela Owl a Dj´s Ichbin & Meow. Sraz účastníků je v 16.30 hodin na místě bývalého kina Evropa na Březenecké v Chomutově, vstup na všechny aktivity je zdarma. Malé děti jedou v doprovodu rodičů, cyklisté mladší 18 let jen s helmou.

Párty pomáhá Nikolce a Magdalence

Kdy: Neděle 20. září od 13 do 21 hodin

Kde: letní kino, Kamencové jezero

Za kolik: dospělí 100, děti 50 Kč

Proč přijít: Pro děti budou připraveny nafukovací atrakce v areálu Kamencového jezera, prezentace a volné hraní deskových a karetních her pro všechny generace. Zahrají a zazpívají Mína, Abdera, Madras, Michal Horák, CopaCaband, Patrik Bartko, Experince, Adéla Radimcová, Matěj Koudelka a tanzmetalová formace Trautenberk. Moderuje Lukáš Budai.

Průvod bílých paní

Kdy: 19. září od 14 hodin

Kde: Mírové náměstí, Kadaň

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Odpoledne plné zábavy pro dívky a dámy v bílém. Výroba burgundských čepců. Výroba škapulířů. Průvod ke kostelu sv. Vavřince v Želině. Setkání s Bílou paní Želinskou. Obřad a odměna. Povídánky pod Hrušní (čtení Nely a Honzíka).

Ukliďme Jirkov s Tomíky

Kdy: sobota 19. září od 9 hodin

Kde: sraz je u klubovny jirkovských Tomíků ve Školní ulici v Jirkově

Proč přijít: V rámci akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko pořádá klub Stopaři – Tomíci. Pytle na odpadky a rukavice jsou zajištěny

Narozeninová oslava kostela

Kdy: neděle 20. září od 10 hodin

Kde: Kostel Nejsvětější trojice v Klášterci nad Ohří

Proč přijít: Kostel Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří slaví 350. výročí od svého vysvěcení. Oslava bude probíhat v neděli 20. září odpoledne v kostele i farní zahradě. Oslava započne v 10 hodin slavnostní mší.

Velká cena Chomutova

Kdy: 18. září od 14 do 21 hodin a 19. září od 8 do 21 hodin

Kde: Aquasvět, Chomutov

Proč přijít: 37. ročník plaveckých závodů Velká cena Chomutova.

Ohřecká osmička

Kdy: neděle 20. září od 10.30 hodin

Kde: sraz účastníků pod hradem u orloje

Proč přijít: Letošní seriál běhů, které pořádá Destinační agentura Dolní Poohří, jde do finále. Osmá etapa, která měří 8 kilometrů, se uskuteční na Kadaňsku.

Jóga s Janou

Kdy: 18. září od 9 hodin

Kde: Radka Kadaň

Za kolik: 50 Kč

Proč přijít: Dopolední jóga pro veřejnost s Janou. Možnost zajištění placené služby - hlídání dětí - dle platného ceníku Mateřského centra. Doporučujeme registraci, kapacita je omezená.

Cvičení pro těhotné

Kdy: 18. září od 15 hodin

Kde: Radka Kadaň

Za kolik: Vhodná pohybová aktivita pro těhotné v jakékoliv fázi těhotenství, jelikož probíhá v malé skupině s individuálním vedením. Ve cvičení je možné pokračovat po celé těhotenství a udržovat si tak tělesnou kondici. Pravidelně procvičujeme rizikové partie. K posílení psychické pohody využíváme relaxaci s vhodným hudebním doprovodem. Při aktivitě se navíc budoucí maminky seznámí s dalšími ženami ve stejné situaci a mohou společně řešit své radosti i starosti.