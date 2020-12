Betlémské světlo

Do své předvánoční služby společnosti se skauti a skautky pustí i letos a symbol míru a přátelství v podobě plamínku z Betléma opět rozvezou po republice. Celá akce bude probíhat za zpřísněných hygienických podmínek.

V Lesné

20.12. od 14 hodin v krušnohorském areálu

22.12. od 19 hodin v krušnohorském areálu

V Kovářské

23. 12. ve 12.30 hodin kostel

Ve Vejprtech

23. 12. Ve 13.30 hodin na hraničním přechodě Vejprty - Bärenstein

V Kalku

23. 12. v 15.30 hodin na hraničním přechodu Kalek - Rubenau

Vápenka u Kovářské

Kdy: celoročně

Kde: Mezi Hájem u Loučné a Kovářskou v Krušných horách

Proč přijít: Je jedním z míst, kam je možné v době vyhlášeného nouzového stavu a epidemiologických opatření vlády vyrazit, je třeba vápenka nedaleko Kovářské, která je mimořádnou technickou památkou. Od roku 1963 chráněnou státem. Spolu s přilehlým lomem se nachází v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem (německy Stolzenhein nebo také Stolzenhan), ale leží blíže obci Kovářská (německy Schmiedeberg) a obvykle bývá uváděna u Kovářské. Areál vápenky je součástí Hornické kulturní krajiny Háj - Kovářská - Mědník, která byla v roce 2014 vyhlášena jako krajinná památková zóna. Krušnohorská vápenka je zároveň tzv. přidruženým objektem Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří, zapsaného v roce 2019 na seznam Světového dědictví UNESCO. V roce 2018 proběhlo v okolí odstranění náletových dřevin a byla prováděna sanace zdiva. Stavbu financovaly Lesy ČR.

Kýšovický vodopád

Kdy: přístupný je po celý rok

Kde: u obce Kýšovice v Prunéřovském údolí

Proč přijít: Kýšovický vodopád, někdy také zvaný jako Kýšický, leží u obce Kýšovice v romantickém Prunéřovském údolí na Chomutovsku. Jedná se o největší a nejvyšší přírodní vodopád Krušných hor, který je skrytý ve špatně dostupném terénu pravého údolního svahu potoka jižně od osady Kýšovice. Prunéřovský potok v Krušných horách protéká údolím tvořeným rulou. Díky břidličnatosti tohoto nerostu je okolí vodopádu velmi strmé. Vodopád je vysoký 26 metrů a je tvořen třemi kaskádami. Horní část vodopádu měří sedm metrů a po příkré skále voda plynule stéká. Prostřední vodopád je kolmý a s deseti metry je nejvyšší. Dolní devítimetrová část kombinuje oba dva typy.

Přehrada Kamenička s půvabnou hrází

Kdy: celoročně přístupná

Kde: nedaleko Chomutova

Leží 8km severozápadně od Chomutova, v krásné přírodě, obklopena nádhernými bučinami. Byla vybudována v letech 1899 až 1904. Její rozloha je 6 ha. Je to fantastické místo na vycházku. Naleznete zde svůj klid a můžete se nechat okouzlit podmanivým prostředím. Zvláště v podzimním období nemají chybu všudypřítomné zlaté buky. Vyjet si sem můžete i na kratší cyklovýlet. Nebo si ho můžete prodloužit a po svazích Krušných hor, což znamená držet se stále modré turistické značky, se vydat až do vrcholových partií Krušných hor, konkrétně k Novému Domu (dnes je to jedna budova, sloužící myslivcům) a Novodomskému rybníku . Cestou potkáme i Dieterovu štolu. Pokud by jste přijeli autem, musíme jej nechat u bývalého III. mlýna a pak si udělat zhruba 1,5 km dlouhý pěší výšlap. Kamenička je z jedné strany ohraničena zděnou, 44 metrů vysokou, hrází, která je v koruně dlouhá 153 metrů. Hráz je součástí prvního stupně ochranného pásma a je tedy pro veřejnost nepřístupná. Přehrada je technickou památkou.

Opomíjený vrch Meluzína

Kdy: celoročně přístupný

Kde: jihovýchodně od obce Háj, na dohled od Klínovce

Většina z nás si zřejmě při vyslovení názvu Krušných hor vybaví jejich nejvyšší vrchol Klínovec s jeho známými lyžařskými areály a vrcholem, zastavěným už řadu let chátrajícími budovami horského hotelu a rozhledny. Na dohled od Klínovce, a přece zcela mimo zájem naprosté většiny turistů, se však nachází jiná krušnohorská tisícovka – bezesporu nejkrásnější a nejdivočejší vrchol celé centrální části pohoří. Tím opomíjeným cílem pro nenáročný výlet je hora s poetickým názvem Meluzína. Meluzína je skalnatý vrchol ležící 2,5 km jihovýchodně od obce Háj. Charakteristické je pro ni výrazné ploché temeno, které spolu s dominantním Klínovcem tvoří charakteristikou siluetu, viditelnou i z velkých vzdáleností. Vrcholovou plošinu a její okraje zkrášlují četná skaliska a kamenná moře. V současnosti je vrchol odlesněn, pouze na severním svahu se vyskytují zbytky silně poškozeného smrkového lesa. Z vrcholové plošiny se otevírají nádherné kruhové výhledy na blízké vrcholy Krušných hor, hluboké údolí Ohře či Doupovské hory. Výstup na Meluzínu může být jak náročným celodenním výletem, tak krátkou procházkou vhodnou i pro rodiny s menšími dětmi. Při volbě náročné trasy můžete výstup zahájit například ve Stráži nad Ohří, odkud vás až těsně pod vrchol povede zelená turistická značka. Připravte se ale na desetikilometrový výstup s převýšením téměř 800 metrů.

Stezka pro pěší a cyklisty v Klášterci

Kdy: přístupná celoročně

Kde: v Klášterci nad Ohří

V Klášterci nad Ohří byla nedávno otevřena nová stezka pro pěší i cyklisty podél Kláštereckého potoka. Navazuje na vloni dokončený cyklopark v Královehradecké ulici. Zájemci se tak mohou projít podél potoka a objevovat krásy města a načerpat čerstvý vzduch. Trasa, která začíná u cykloparku, stoupá sídlištěm podél Kláštereckého potoka do Útočiště. Cyklopark vedle hlavního silničního tahu přes město byl otevřen v červnu loňského roku.

Helenčiny vodopády u Svahové

Kdy: po celý rok

Kde: kousek od rozcestí u obce Svahová

Budete-li hledat na mapě Helenčiny vodopády, zaměřte se na oblast nad Jirkovem u Svahové. Krásný přírodní úkaz na potoku Lužec se nachází kousek od rozcestí u obce Svahová. Prochází tudy také cyklostezka. Asi 20 m před dřevěným mostkem stačí sejít na vyšlapanou pěšinku, která vás tam dovede. Vodopád má zhruba 4 metry a pod ním jsou ještě menší peřeje. Na jednom z umělých přívodů z Kachního rybníka je těsně pod silnicí ze Svahové do Malého Háje umělý, přibližně 3 metry vysoký vodopád. Nejhezčí jsou Helenčiny vodopády především na podzim, nebo i v létě, kdy nabízejí příjemné osvěžení.

Zřícenina hradu Perštejn

Kdy: po celý rok

Kde: nad obcí Perštejn

Proč přijít: Rozsáhlá zřícena hradu je ukrytá v zalesněném skalním ostrohu přibližně jeden kilometr nad obcí Perštejn na svazích Krušných hor. Hrad není odnikud vidět, z obce k němu vede modrá turistická značka. Pozůstatky hradu jsou roztroušeny na rozsáhlém území na vrcholu kopce. Hrad byl založen někdy ve druhé polovině 13. století. Podle německého názvu Borschenstein se soudí, že jeho zakladatelem mohl být Boreš z Rýzmburka, v úvahu připadají ale také páni ze Šumburku.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: přístupná celoročně

Kde: nad obcí Strupčice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v opěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice.

Tip na knihu: Ústecký kraj z nebe

Kdo: Milan Paprčka, Bohuš Schwarzbacher

Kde: Creative Bussinesstudio

Soubor knih vychází v edici Česko z nebe. Poznej Ústecký kraj z trochu jiného pohledu. Balíček knih leteckých fotografií obsahuje: Teplicko z nebe, Mostecko z nebe, Litoměřicko z nebe, Ústecko z nebe, Podzimní Chomutovsko z nebe a Děčínsko z nebe. Při pohledu na bájnou horu Říp pochopíme, proč se praotec Čech usadil právě v této zemi. Zhlédneme z výšky na mohutné hrady, vybudované v dávném středověku k ochraně kupeckých cest.Spočítáme kouzelné zámky, které jsou jako něžné perličky usazené uprostřed nádherných parků, zaujme nás rozloha rybníků a vodních nádrží. Zjistíme, že i stopy, které v krajině zanechává moderní doba, mohou být zajímavým a velmi působivým zásahem do přírodní scenérie.

Tip na knihu: Zklamání, strach a naděje

Kdo: Martin Veselý

Kde: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem

Na knižním trhu se objevila nová publikace popisující historii Ústeckého kraje. Na jejím počátku byl jednoduchý záměr, a sice připomenout 75. výročí konce II světové války na území dnešního Ústeckého kraje, který byl v době válečných let součástí Říšské župy Sudety. Zklamání, strach a naděje – Život v Ústeckém kraji v letech 1938 – 1946. To je celý titul knihy, která má 203 stran. Vydavatelem je Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a publikace byla realizována z prostředků na Institucionální výzkum Filozofické fakulty UJEP pro rok 2020. utorem je historik Martin Veselý. Ohromný kus práce pro vznik publikace odvedli také členové spolku Severočeský letecký archiv Most, jmenovitě Karel Otto Novák a Edvard D. Beneš.

Tip na hru: Deskovka Pélotone

Kdy: ve volném čase s rodinou nebo přáteli

Kde: A & V Experience

Co koupit k Vánocům cyklistovi? Pokud je vaše drahá polovička vášnivý cyklista, nejspíš ho nějakým novým dresem neohromíte. Kupte mu zábavnou deskovou hru Pélotone, která je plná humoru, napětí a zvratů. Pélotone je zábavná desková hra, do které se může zapojit až 12 hráčů ve věku 4 - 99 let. A co čeká hráče? Vyber si svůj tým a zúčastni se závodního dobrodružství napříč Francií. Hra je v českém jazyce a zachycuje počátky světových cyklistických závodů. O vítězství se bojuje v sedmi etapách, které obsahují vrchařské a sprintérské prémie. Vyhrávej etapy, plň úkoly, kupuj karty výhod a sbírej vrchařské a sprinterské prémie. Překonej nejvyšší bod závodu Col Agnel a přijeď do Paříže jako vítěz.