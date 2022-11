Otevřená obora Fláje Kdy: Od čtvrtka 17. do neděle 20. listopadu od 10.00 do 15.00 hodin Kde: Obotra Fláje Od čtvrtka 17. listopadu až do neděle 20. listopadu je opět otevřena obora Fláje v Krušných horách. Navštívit ji můžete každý den od 10.00 do 15.00 hodin. Pohyb je možný jen po značených cestách a je zakázáno vodit s sebou psy.

Když hrdost cválá po noži. Sklepení Osudu rozezní kapela Emozpěv

Kdy: Pátek 18. listopadu od 20.00 hodin

Kde: Sklepení Osudu v Chomutově

V rámci podzimního turné zavítá v pátek 18. listopadu do chomutovského Sklepení Osudu kapela Emozpěv. Původně hudební duo, nyní plnokrevná kapela, je syrovou a dravou kytarovkou s melancholickým nádechem nejen v textech, ale i v celkovém provedení. Večer od 20 hodin svými písněmi otevře chomutovský rodák Kuba Alexa s projektem Quite Quiet.

Dan Bárta & Illustratosphere přijedou do Klášterce nad Ohří

Kdy: Sobota 19. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří

Do Klášterce nad Ohří přijedou v sobotu 19. listopadu od 19.00 hodin koncertovat Dan Bárta & Illustratosphere. Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, se zapsal v 90. letech do širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar. Stal se také neodmyslitelnou součástí kapely J.A.R. V roce 2000 překvapil fanoušky s vlastní skupinou Illustratosphere, se kterou aktuálně představuje dlouho očekávané páté řadové album Kráska a zvířený prach. Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, prvotřídní hudebníci a písně vzlétající nad tuzemský standard, to je Dan Bárta & Illustratosphere.

Taneční zábava: Listopadové Trio Grace

Kdy: Sobota 19. listopadu od 17.30 hodin

Kde: Kulturní zařízení Orfeum v Kadani

Co s načatým večerem? Přijďte si užít pohodový večer na taneční zábavu za doprovodu Tria Grace pod vedením kapelníka Františka Fiřta.

Veřejné bruslení v Chomutově

Kdy: Neděle 20 listopadu od 10.00 a od 17.00 hodin

Kde: Tréninková hala Rocknet Areny v Chomutově

Za kolik: 50 korun

V obou termínech se jedná o jednohodinovou možnost si zabruslit.

Divadlo NaOko přiveze do Kadaně pohádku Jablko přání

Kdy: Neděle 20. listopadu od 16.00 hodin

Kde: Kulturní dům Střelnice v Kadani

Kulturní dům Střelnice v Kadani nabídne diváků v neděli 20. listopadu od 16.00 hodin divadelní inscenaci Jablko přání. Tu se přiveze chomutovské Divadlo NaOko. Před mnoha staletími, když naši zemi protkávala magie, se zrodila legenda. Legenda o temné síle, která se chystá pohltit celý náš svět. Co se stane, když temnota zatouží po moci a lstí oklame královnu? Zachrání náš hrdina království a celý svět? To a mnohem více se dozvíte v pohádkové hře Jablko přání.

Chomutovské taneční gala trochu jinak s mistry světa a hvězdami StarDance

Kdy: Neděle 20. listopadu od 16.00 hodin

Kde: Městské divadlo v Chomutově

Chomutovské divadlo se v neděli 20. listopadu od 16 hodin stane dějištěm oblíbené akce s názvem Chomutovské taneční gala trochu jinak. „Na zábavném odpoledni plném tance vystoupí elita sportovního tance v čele s mistry světa Davidem Odstrčilem a Tarou Bohak, kteří předvedou svou taneční show La La Land. Na parketě uvidíme i účastníky TV show StarDance, herce Matouše Rumla s jeho partnerkou Natálií Otáhalovou a chomutovskou taneční skupinu Stardance pod vedením Jany Zelenkové,” zve Jan Tománek, tanečník, trenér a porotce StarDance, který spolu s Janem Onderem celou akci už podruhé moderuje.

Rodina – sochy Michaela Bílka

Kdy: Do 25. února 2023

Kde: Oblastní muzeum v Chomutově, budova radnice

Velký sál muzea na radnici ožije na několik měsíců „dřevěnými lidmi“ akademického sochaře Michaela Bílka. Vystaveno bude kolem deseti soch nebo sousoší barevných dřevěných postav v životní i lehce nadživotní velikosti. Výstava bude slavnostně zahájena v sobotu 22. října od 15.00 hodin. Na vernisáži zazní hudba a k dispozici bude malé pohoštění. Právě v den vernisáže, 22. října, by sochař oslavil osmdesáté narozeniny. Výstava potrvá do 25. února 2023 v muzeu na radnici, náměstí 1. máje, Chomutov

Ústečtí Jirkové vystavují v Galerii Jirkov

Kdy: Do 25. listopadu

Kde: Galerie Jirkov

V neděli 16. října proběhla vernisáž výstavy obrazů Jiřího Součka a Jiřího Fidlera v Galerii Jirkov. Oba Ústečtí Jirkové jsou vynikající výtvarníci. Příjemné odpoledne zpříjemní svou hudbou soubor Potulní pěvci. Výstavu bude možné v Galerii Jirkov zhlédnout až do 25. listopadu.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.



Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.