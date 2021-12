Tržiště před radnicí

Kdy: Sobota 18. a neděle 19. prosince od 10.00 hodin

Kde: Mírové náměstí v Kadani

Stánky jsou otevřené o víkendu vždy od 10.00 do 18.00 hodin, ve všední dny od 13.00 hodin, a to až do 23. prosince. Navíc v sobotu 4. prosince se zde ještě uskuteční farmářský trh.

Vánoční park v Chomutově

Kdy: Sobota 18. prosince od 14.00 hodin a v neděli 19. prosince od 14.00 do 17.00

Kde: Městský park a parčík za radnicí v Chomutově

Dřevěné stánky byly přesunuty do Městského parku a parčíku za radnicí, kde netvoří uzavřené tržiště, ale samostatná prodejní místa. Na louce u pěšiny Boženy Němcové vyroste ledová plocha 20 x 10 m. K dispozici je i půjčovna bruslí a otevřeno bude denně od 10.00 do 18.00 hodin. V Hudebním altánu proběhnou víkendové hudební a divadelní programy pro děti. V bývalém Aquariu je Betlém s živými zvířátky a Ježíškova pošta. V Rozáriu jsou vystaveny vánoční stromečky nazdobené dětmi z našich Mateřských školek a také bude možnost nazdobit další stromy. V sobotu 18. prosince je na programu od 14.00 hodin pohádka Vánoce v divadle, od 15.00 hodin budou Adéla Radimcová a žáci zpívat koledy a vánoční písně. Od 16.00 hodin bude v programu Vůně Vánoc zpívat songy s touto tématikou Šimon Pečenka. Koncert bude doplňovat povídání o vánočních zajímavostech z domova i zahraničí. V neděli dění ve 14.00 hodin odstartuje pohádka Šimon a Pepa slaví Vánoce. Od 15.00 hodin bude znovu zpívat Adéla Radimcová a žáci vánoční písně a koledy. Od 15.45 jsou na pořadu Vánoce Radka Votruby a potom od 16.45 hodin Elvis Presley Blue Christmas v podání Jakuba Machuldy, muzikálového zpěváka a impersonátora Elvise Presleyho.

Zimní farmářské trhy v Jirkově

Kdy: Neděle 18. prosince od 9.00 do 16.00 hodin

Kde: Náměstí Dr. Edvarda Beneše v Jirkově

Stánkový prodej dekorací, uzenin, sýrů a dalšího sortimentu.

Vánoční koncert – Zvěstujem Vám radost

Kdy: Sobota 18. prosince od 18.00 hodin

Kde: ZUŠ Jirkov

ŽKS zve na tradiční vánoční koncert Zvěstujem Vám radost. Hostem bude skupina Fontána. Koncert se uskuteční 18. prosince od 18 hodin v koncertním sále ZUŠ Jirkov.

Adventní prohlídky na zámku Červený Hrádek

Kdy: Neděle 19. prosince od 13.00 do 19.00 hodin

Kde: Zámek Červený Hrádek

Zámek Červený Hrádek u Jirkova chystá na adventní neděle tématické hrané prohlídky. Na každý víkend mají jiné téma. Prohlídky začínají od 10.00, poslední v 17.30 hodin. Je nutná rezervace na tel. číslech 724 527 913 nebo 474 684 560.

Anonym

Kdy: Sobota 18. prosince od 17.30 hodin

Kde: Kostel Povýšení sv. Kříže v Kadani

Druhý adventní koncert bude patřit pěveckému sboru Anonym. Jde o desetičlenný komorní smíšený sbor z Chomutova, který byl založen v lednu 2006. Jeho členy jsou hudební amatéři, kteří mají nejrůznější civilní povolání. Organizačním vedoucím, který vede pravidelné zkoušky, je ing. František Fedor. Od založení sbor vede Michal Novenko, profesor pražské konzervatoře, renomovaný varhaník a skladatel. Sbor pravidelně účinkuje zejména ve svém regionu, vystupoval však také na různých celostátních festivalech a dále v Německu, Maďarsku, na Slovensku a Ukrajině. Věnuje se převážně starší hudbě období renesance a baroka. Významnou část repertoáru tvoří pravoslavná duchovní hudba.

Loutna česká

Kdy: Neděle 19. prosince od 15.00 a od 18.00 hodin

Kde: Nejdříve v Chomutovské knihovně a pak v kostele sv. Ignáce v Chomutově

Loutna česká a herec František Krezmann hostují v neděli 19. prosince v Chomutově. Od 15.00 hodin začíná koncert v chomutovské knihovně, od 18.00 hodin v kostele svatého Ignáce.

Živý betlém v Kadani

Kdy: Sobota 18. prosince od 14.00 hodin

Kde: Mírové náměstí v Kadani

Tradiční Živý betlém Věry a Jaroslava Stejných vám opět přinese oživlé ztvárnění vánočního betlémského příběhu na Mírovém náměstí v Kadani. Vystoupení doprovází Zámecký sextet. Od 14.00 do 18.00 hodin proběhne několik vystoupení celé družiny i s koňmi a živým Jezulátkem.

Adventní koncert a Betlémské světlo v Lesné

Kdy: Neděle 19. prosince od 13.00 hodin

Kde: Horský areál Lesná

Tentokrát je na pořadu dne od 13.00 hodin koncert komorního smíšeného sboru Ventilky z Jirkova. Navíc sem mohou návštěvníci vyrazit i pro Betlémské světlo, které přivezou ve 14 hodin mostečtí skauti, aby si lidé mohli připálit a přenést si plamínek domů. K tomu nejlépe poslouží petrolejka nebo zavařovací sklenice se svíčkou. I tentokrát se lidé mohou kochat pohledem na vystavený velký dřevěný betlém, obě krušnohorské chalupy jsou adventně vyšňořené a je možné si zakoupit a odnést domů vánoční cukroví ze zdejší šamotové pece. V nabídce jsou také štoly, vánočky a přírodní adventní věnce.

4. adventní koncert: Pavel Šporcl

Kdy: Neděle 19. prosince od 19.00 hodin

Kde: Kulturní zařízení Orfeum v Kadani

Pavel Šporcl patří mezi nejvýraznější české houslové virtuosy. Získal si světový věhlas nejen svou dokonalou houslovou interpretací, ale i nevšedním a neformálním vystupováním. Znát ho můžete s typickým "pirátským" šátkem na hlavě a nezaměnitelnými modrými houslemi, které si nechal postavit od nejlepšího českého houslaře Jana Špidlena. Jeho nahrávky se těší velké přízni jak posluchačů, tak kritiky. Takřka všechna jeho alba získala titul platinové desky. Vedle stěžejní klasické hudby koncertuje a nahrává i jiné žánry. Představí se v unikátním programu Vánoce na modrých houslích, kde ve speciálních aranžích oslavuje příchod nadcházejících vánočních svátků a lahodí posluchačům v čase adventním.

4. advent na zámku v Klášterci

Kdy: Sobota 18. prosince od 18.00 hodin

Kde: Zámek v Klášterci nad Ohří

V rámci programu Hudební soboty vystoupí smyčcový soubor Cantabile Strings pod vedením Evženie Atamanové a komorní pěvecký sbor pedagogů ze ZUŠ Klášterec nad Ohří.

Poslán jest od Boha anděl…

Kdy: Neděle 19. prosince od 17.00 hodin

Kde: Kostel Nejsvětější trojice v Klášterci nad Ohří

Adventní koncert pro loutnu a akordeon v podání Jindřicha Macka a Jitky Baštové.

Jan Hrubý: Kreslený humor

Kdy: Do 9. ledna 2022

Kde: Galerie Josefa Lieslera v Kadani

Galerie Josefa Lieslera vás srdečně zve na novou výstavu. Tentokrát se představí grafik a karikaturista Jan Hrubý, který v posledních letech působí jako trvalý jáhen v Kadani. Své grafické a karikaturní práce v mnoha novinách a časopisech, jako je Mladý svět, Květy, Katolický týdeník či Psychologie dnes.

Úřednická výstava v Galerii Kryt

Kdy: Do 3. ledna 2022

Kde: Galerie Kryt v Klášterci nad Ohří

Není náhodou, že se sešlo pár chytrých hlav a není náhodou, že se těch pár chytrých hlav sešlo na městském úřadě v Klášterci, aby se společně rozhodly, že někomu pomohou. A rozhodly se pomoci někomu, kdo to opravdu potřebuje! V prosinci se v městské Galerii Kryt uskuteční výstava děl zaměstnanců městského úřadu v Klášterci. Vernisáž výstavy proběhl jak jinak, než v úřední den, tedy ve středu 8. prosince. K vidění jsou nejenom fotografie, grafiky či obrazy, ale zakoupit si je možné také šperky, svícny, kabelky… perníčky a k vánočnímu času neodmyslitelně patřící teplé ponožky! Výtěžek z prodaných děl bude předán Martinovi Rosenbaumovi, který se potýká s následky DMO.

Jana Tóthová a Milan Tóth - Vzpomínky

Kdy: Do 6. ledna 2022

Kde: Galerie Jirkov

Výstava obrazů, fotografií a šperků Jany Tóthové a velmi známého autora Milana Totha. Jako u všech předvánočních výstav i tato bude spojena s možností pořízení vánočních dárků, tentokrát s motivy autorových maleb. Vernisáž se uskuteční v sobotu 20. listopadu od 16.00 hodin. Výstava potrvá do 6. ledna 2022.

Lidé odvedle

Kdy: Do 21. ledna 2022

Kde: Chomutovská knihovna

Ve čtvrtek 21. října začala v prostorách Chomutovské knihovny vernisáž putovní výstavy Lidé odvedle, která nabízí návštěvníkům především z řad dětí a mládeže unikátní možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jak se žije s postižením a jak jim co nejlépe pomoci. Výstava nese podtitul Neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem, což vystihuje interaktivní formu výstavy, která zábavnou formou zve návštěvníka na skutečný výlet: od přípravy na cestu, přes orientaci v terénu a použití dopravního prostředku, až po zážitky z cest. V expozici proto nechybí například model autobusu nebo temný tunel znesnadňující orientaci.

Františkánský klášter v Kadani

Kdy: Od čtvrtka do neděle vždy od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Františkánský klášter v Kadani je nyní otevřen celoročně, a to od čtvrtka do neděle vždy od 10 do 17 hodin. Františkánský klášter vznikl na konci 15. století na místě původní poutní kaple Čtrnácti svatých Pomocníků za výrazného přispění rodu Vitzthumů a Hasištejnů z Lobkowicz. Jan Hasištejnský z Lobkowicz, který byl hejtmanem města Kadaně, nechal klášter vybudovat jako pohřebiště svého rodu a zároveň jako imitaci svatých míst v Jeruzalémě, kam vykonal v roce 1493 svatou pouť. V podpoře kláštera pokračoval i jeho syn Jaroslav. Presbytář kostela byl vymalován malířem ze školy Lucase Cranacha staršího a některé prostory zvláštního významu byly opatřeny sklípkovou klenbou. Po roce 1989 byl klášter navrácen františkánům, kteří jej předali Biskupství litoměřickému a to jej na 50 let pronajalo městu Kadani s výjimkou kostela, který slouží kadaňské římskokatolické farnosti. V prostorách původního kláštera bylo obnoveno Městské muzeum v Kadani, které zde připomíná jak dějiny města, tak především dějiny a odkaz samotného kláštera. V budově noviciátu má své sídlo Základní umělecká škola. Kostel byl v roce 1995 znovu vysvěcen a do kláštera se tak vrátil duchovní život. Mše svatá se zde slouží každou poslední sobotu v měsíci.

Stezka pro pěší a cyklisty v Klášterci

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: V Klášterci nad Ohří

V Klášterci nad Ohří je stezka pro pěší i cyklisty podél Kláštereckého potoka. Navazuje na cyklopark v Královehradecké ulici. Zájemci se tak mohou projít podél potoka a objevovat krásy města a načerpat čerstvý vzduch. Trasa, která začíná u cykloparku, stoupá sídlištěm podél Kláštereckého potoka do Útočiště. Cyklopark vedle hlavního silničního tahu přes město.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.