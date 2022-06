Punkový večer - pokračuje festival Otevřeno Kdy: Pátek 17. června od 15.30 hodin Kde: Hřebíkárka v Chomutově V pátek to na Hřebíkárně rozjedou punkové kapely. Stane se tak v pokračování Festivalu Otevřeno a hrát budou od 15.30 do 22 hodin. Začnou Dilemma in Cinema (od 16.15 hodin), potom nastoupí Volant (17.30), Znouzecnost (18.45), Totální nasazení bude hrát od 20 hodin a vše uzavřou EiE od 21.15 hodin.

Beethovenův festival v Klášterci

Kdy: Pátek 17. června od 19.00 hodin

Kde: Zámek v Klášterci nad Ohří

Tento víkend ještě můžete zažít koncerty Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena. Smetanovo trio přijede v pátek 17. června koncertovat do kláštereckého zámku, začátek v 19.00 hodin.

Česká numismatická společnost – Klubové setkání otevřené veřejnosti

Kdy: Sobota 18. června od 9.00 hodin

Kde: Chomutovská knihovna, učebna č. 66, 3.patro

Česká numismatická společnost se schází v prostorách Chomutovské knihovny již řadu let. Je otevřená setkáním s dalšími zájemci o numismatiku, nabízí poradenské služby, nebo jen popovídání si o numismatice.

Kadaňské pivní slavnosti

Kdy: Sobota 18. června od 10.00 hodin

Kde: Mírové náměstí v Kadani

V Kadani budou v sobotu 18. června od 10.00 hodin Kadaňské pivní slavnosti. Ty se uskuteční na Mírovém náměstí, které se tak na jeden den opět promění v pivnici! Ochutnávky chmelových nápojů budou celý den zpříjemňovat kapely různých žánrů. Letos vystoupí So Fine, Milkeaters a Tajfun. Celou akcí bude návštěvníky provázet moderátor Martin Šíl.

Pohádkový víkend na zámku Poláky

Kdy: Sobota 18. a neděle 19. června, vždy od 11.00 hodin

Kde: Zámek Poláky

Pohádkový víkend na zámku Poláky u Nechranické přehrady se koná v sobotu i neděli 18. a 19. června od 11.00 do 17.00 hodin. V zámeckém areálu vystoupí Divadlo Evy Hruškové, Jana Přeučila a Zdeňka Rohlíčka, divadlo Kapsa z Andělské Hory a divadlo BOĎI - Bauerovi z Josefova. Po oba víkendové dny budou probíhat prohlídky zámku, které představí jeho autenticky dochované prostory i obnovené prvky. Pokaždé při otevření zámku mohou návštěvníci spatřit něco nového, tentokrát to bude západní štít se sochařskou výzdobou po dokončené obnově. Občerstvení na nádvoří zajištěno. Veškerý výdělek z akce je určen na obnovu zámku.

Den lesů

Kdy: Sobota 18. června od 10.00 hodin

Kde: Městské lesy v okolí Božího daru

Po celé ČR se v sobotu 18. června koná Den lesů. Návštěvníci jsou zváni do městských lesů v okolí Božího daru, kterými vás provede od 10.00 hodin správce Karel Picura. Od boudičky č. 12 Ježíškovy cesty se vydáte do oblasti Božídarského rašeliniště, kde se můžete seznámit se základními principy hospodaření v lese. Registrace na akci předem není nutná. Doporučuje se pevná obuv a vhodné oblečení i pro případ deště.

Výšlap na Kočičák

Kdy: Sobota 18 června od 10.00 hodin

Kde: Muzeum čs. Opevnění z let 1936 – 1938 na Kočičáku

V sobotu 18. června je pro rodiny s dětmi připraven v Muzeu československého opevnění na Kočičáku nad Chomutovem Branný den. Na trase po pevnostech vás čekají nejrůznější disciplíny a úkoly jako střelba, překonávání překážek, zdravověda, hledání min, malování bunkrů… Otevřeno bude od 10.00 do 18.00 hodin.

Setkání občanů zaniklých obcí

Kdy: Sobota 18, června od 14.00 hodin

Kde: Zahrada Kludského vily v Jirkově

Setkání bývalých obyvatel Nového Sedla nad Bílinou a dalších zaniklých obcí. Vyhrávat bude Staročeská dechovka. Vstup je zdarma.



Nová výstava: Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira

Kdy: Sobota 28. června od 15.00 hodin

Kde: Františkánský klášter v Kadani

Městské muzeum v Kadani chystá ve františkánském klášteře zahájení nové výstavy s názvem Kadaň 1742, omyl mistra Voltaira, kde došlo v říjnu 1742 k malé bitvě s velkými následky. Vernisáž proběhne v sobotu 18. června od 15.00 hodin. Vstup je zdarma. Součástí vernisáže bude doprovodný program s vojáky Régiment de La Couronne. Bude také ochutnávka francouzských vín Piaugier a komentovaná prohlídka. Výstava potrvá do 30. října.

Folkový Perštejn

Kdy: Sobota 18. června od 17.00 hodin

Kde: Koupaliště v Perštejně

Na koupališti v Perštejně u Klášterce nad Ohří bude znít v sobotu 18. června folková muzika. zahraje a zazpívá Lenka Slabá a Triolla, Jindra Kejak, Janek a kapela, 4R Ostrov, Honza Brož a Devítka. Začátek v 17.00 hodin.

Chomutovský Aquasvět bude hostit MČR

Kdy: Sobota 18. června po celý den a neděle 19. června do 12.00 hodin

Kde: Aquasvět v Chomutově

O víkendu se do Chomutova sjedou mladí plavci z celé republiky. Opravený Aquasvět bude hostit mistrovství České republiky žáků do 12 let. Stovky plavců, desítky trenérů a velká výzva pro domácí oddíl plavání TJ Slávie Chomutov. Republikový šampionát se do Chomutova vrací po sedmi letech.

Letňák

Kdy: Sobota 18. června od 16.00 hodin

Kde: Letní kino v Klášterci nad Ohří

V letním kině v Klášterci nad Ohří na vás čeká další várka hudby. Tentokrát na Dni hudby vystoupí Saiwala, No sem, Trojka, Doupov, Debustrol a Sixth Dimension. Startuje se v sobotu 18. června v 16.00 hodin.

Červnové Trio Grace

Kdy: Sobota 18. června od 17.30 hodin

Kde: KZ Orfeum v Kadani

Co s načatým večerem? Přijďte si užít pohodový večer za doprovodu Tria Grace pod vedením kapelníka Františka Fiřta.

Procházka kláštereckým parkem

Kdy: Neděle 19. června od 14.00 hodin

Kde: Zámecký park v Klášterci nad Ohří

Zajímá vás zámecký park v Klášterci nad Ohří? Pak se do něj vydejte s odborníkem Františkem Kroupou. Představí vám zajímavé dřeviny i historii parku. Začátek procházky je u kašny před zámkem v neděli 19. června ve 14.00 hodin. Vstupenky v infocentru pod radnicí.

Lidická tragédie, Hrdinové

Kdy: Do 28. září

Kde: Městské muzeum v Kadani

Městské muzeum v Kadani začala minulý týden výstava Památníku Lidice k 80. výročí heydrichiády. Výstava s Názvem Lidická tragédie mapuje okolnosti vypálení středočeské obce nacisty a poválečný vývoj Lidic. Druhá část s názvem Hrdinové přináší příběhy odvahy a zrady v obrazech akademické malířky Zdenky Landové. Výstava potrvá do 28. září.

Zaparkováno!

Kdy: Do 9. července

Kde: Galerie Jirkov

Výstava sběratelských autíček, populárních angličáků. Z obrovské sbírky známého sběratele Jiřího Fialy je vystaveno kolem třech tisíc těchto unikátů.

Sbírka pro Ukrajinu

Kdy: Od neděle 22. května do čtvrtka 30. června

Kde: Galerie Jirkov

V Galerii Jirkov byla v neděli 22. května zahájena výstava a prodej obrazů s jasným cílem – pomoc Ukrajině.

Výstava soutěžních návrhů nového loga organizace Tilia Kadaň

Kdy: Do 26. června

Kde: Studentské náměstí v Kadani

Výstava soutěžních návrhů nového loga organizace Tilia Kadaň, z.s. potrvá do 26. června.

Fotografická soutěž Jirkovská zrcadlení

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Město Jirkov

Město Jirkov vyhlašuje 3. ročník fotografické soutěže Jirkovská zrcadlení. Soutěž bude opět probíhat od 1. března do 31. srpna. Stejně jako v předešlých dvou letech máme 2 tematické okruhy. První okruh je na téma Jirkov v maličkostech a druhý na téma Tady žiju. Mezi výherce se i letos celkově rozdělí 12 tisíc korun. V každém tematickém okruhu je za 1. místo částka 3 tisíce korun, za 2. místo 2 tisíce korun a za 3.místo 1 tisíc korun. Tematické okruhy:

1) Jirkov v maličkostech (můžete fotografovat technické či architektonické maličkosti a detaily, přírodní i běžný život apod.)

2) Tady žiju (můžete fotografovat vše, co se vám líbí v našem městě. Vytvořte takové snímky, jak doopravdy vnímáte své město.). Úkolem soutěžících je pořídit kreativním, tvůrčím a originálním způsobem fotografie (max. 3 snímky v každém tematickém okruhu) s motivem Jirkova.

Figurální kresba v jirkovské Čajovně Zen

Kdy: Každou neděli od 16.00 do 19.00 hodin

Kde: Čajovna Zen v Jirkově

Určeno všem, co mají zájem naučit se nebo zdokonalit ve figurální kresbě. Informace na tel. 606 387 974.



Svět z kostiček

Kdy: Prodlouženo do 30. června

Kde: Chomutovská knihovna

Opětovného prodloužení se dočkala úspěšná výstava nabízející pohled na svět složený z lega. Pozoruhodná, volně přístupná výstava Svět z kostiček je k vidění v předsálí naučného oddělení. Zahrnuje 120 exponátů z kostek lega, má vzdělávací charakter a potěší nejen dospělé, ale i děti či školní skupiny.

Senioři ve Strupčicích se mohou každý pátek protáhnout

Kdy: Každý pátek od 11.00 hodin

Kde: Sportovní hala ve Strupčicích

V obci Strupčice myslí i na kondici obyvatel dříve narozených. Senioři se zde totiž mohou přijít protáhnout každý pátek do zdejší sportovní haly a v rámci svých možností mohou absolvovat protahovací a rehabilitační cvičení. To začíná vždy v 11.00 hodin. Vstup je zdarma.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Vycházka do Bezručova údolí

Kdy: Kdykoliv

Kde: Bezručovo údolí

Za procházkou můžete vyrazit například do Bezručova údolí v Chomutově. Je to jedno z nejdelších, nejhlubších a nejkrásnějších údolí Krušných hor. Vzniklo působením řeky Chomutovky. V roce 2002 bylo vyhlášeno přírodním parkem. Rozloha je přibližně 6 500 ha. Součást parku tvoří prostředí svahů údolí a údolní niva řeky.

Rozhledna Maják u Strupčic

Kdy: Přístupná celoročně

Kde: Nad obcí Strupčice

Rozhledna nad obcí Strupčice na Chomutovsku nabízí zajímavý výhled na Krušné hory a Středohoří, ale také uhelné doly mezi nimi. Stojí totiž na hradě povrchového dolu. Vznikla v roce 2012 jako součást projektu Moře klidu. Celodřevěná konstrukce s celkovou výškou šest metrů a vyhlídkovou plošinou v pěti metrech, na níž vede 25 schodů, vznikla během několika dnů při kurzu Prázdninové školy Lipnice a filmař Martin Ryšavý během stavby natáčel svůj film Na vodě. Stala se první stavbou sdružení Moře klidu na břehu budoucího moře, které má proměnit uhelnou krajinu severní Čech v krajinu přímořskou. Z centra obce Strupčice (ulicí Holešickou) vede značená cesta, též pro cyklisty. Rozhledna bude napojena na nově vznikající cyklostezku Chomutov-Strupčice. Na Štědrý den bude na rozhledně sesit, do kterého se mohou návštěvníci zapsat.

Rozhledna na svatém Vrchu

Kdy: Rozhledna je volně celoročně přístupná

Kde: Na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní

Kovová rozhledna na Svatém vrchu nebo také Strážišti nad Kadaní nabízí výhled na Doupovské hory a údolí řeky Ohře. Vyhlídková věž stojí na vrcholu od roku 2003. Kopcem vede stezka s naučnými cedulemi o zdejších přírodních zajímavostech. Přístup je od kadaňského Františkánského kláštera na vrchol po žluté turistické značce. Kopec je protkán sítí stezek. Hlavní cesta vás od kláštera dovede k silnici u průmyslové zóny.

Lapidárium zaniklých obcí Vintířov

Kdy: Po celý rok

Kde: Na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné

Zapomenutou historii měst a obcí v Doupovských horách, vysídlených v druhé půli 20. století, připomíná v obci Vintířov, na okraji vojenského prostoru, lapidárium. Najdete ho na návrší nad Vintířovem u poutní kaple Panny Marie Pomocné. Lapidárium vzniká úsilím členů občanského sdružení Klub historických památek Radonicka u poutní kaple na Vintířovském vrchu. Ze zaniklých měst a obcí Doupovských hor, které byly vysídleny v 50. letech letech kvůli budování vojenského prostoru Hradiště, sváží kamenné artefakty. Prvním byl žulový pomník Dr. Hanse Kudlicha z roku 1933 od dnes již zaniklé Kudlichovy rozhledny na vrchu Složiště. Neznačená cesta vede od kostela svaté Markéty na vintířovské návsi severně okolo starého a nového zámku lesní cestou, zhruba 1,5 kilometru.