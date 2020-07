Podívejte se, kam můžete o víkendu vyrazit za zábavou.

Španělský večer s Carmen bude v sobotu v Kadani. | Foto: Edita Adlerova

Pohádkové safari v zooparku

Kdy: pátek 17. a sobota 18.července od

Kde: Zoopark Chomutov

Proč přijít: Přijďte se i s dětmi pobavit do zooparku, kde na ně čeká nejen zajímavá jízda, ale i pohádkové postavičky. Pro malé i velké návštěvníky zoopark připravil již tradiční letní výlet do říše pohádek a fantazie, kam je zaveze souprava Safari expresu a zoovláček Amálka. První jízdu začínáme již ve 14.00 hodin, každá další jízda je vždy po půl hodině. Safari expres i zoovláček odjíždí od restaurace Tajga (spodní vstup), trasa vede ze zoo přes skanzen Stará Ves a končí opět u Tajgy. Jízdenky, které zároveň slouží jako vstupenky do zoo na daný den, si mohou návštěvníci koupit na našich pokladnách nebo online.